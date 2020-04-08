Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5883588458855886 Додано: Пон 13 кві, 2020 23:39 freeze написав: unicdima написав: а я думал о всех событиях 2 мая, с того момента как русскомирные стали убивать людей еще у Афины, задолго до Дома.

Вот интересно, все 2 мая было заснято на видео, тысячи людей видели как все происходило, но ватники до сих пор носятся с укроинофобской лживой пургой.



Ох, уж эти фейкометчики.

Среди тех, кого причисляют к сторонникам майдана во время событий в Одессе погибли два человека Бирюков и Иванов, кем они были убиты до сих пор достоверно не установлено, провокаторами ли, долженковцами или какими-то психами, хотя прошло шесть лет.

В районе ТЦ Афина события развивались не так как нам тут пытаются втереть те, кто не имеет понятия о событиях в Одессе.

Ох, уж эти фейкометчики.Среди тех, кого причисляют к сторонникам майдана во время событий в Одессе погибли два человека Бирюков и Иванов, кем они были убиты до сих пор достоверно не установлено, провокаторами ли, долженковцами или какими-то психами, хотя прошло шесть лет.В районе ТЦ Афина события развивались не так как нам тут пытаются втереть те, кто не имеет понятия о событиях в Одессе.

мало тебе было позора по Стерненку?

все уже поняли какой ты знаток событий в Одессе. мало тебе было позора по Стерненку?все уже поняли какой ты знаток событий в Одессе. unicdima

Повідомлень: 302 З нами з: 10.06.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 23:43 unicdima написав: freeze написав: unicdima написав: а я думал о всех событиях 2 мая, с того момента как русскомирные стали убивать людей еще у Афины, задолго до Дома.

Вот интересно, все 2 мая было заснято на видео, тысячи людей видели как все происходило, но ватники до сих пор носятся с укроинофобской лживой пургой.



Ох, уж эти фейкометчики.

Среди тех, кого причисляют к сторонникам майдана во время событий в Одессе погибли два человека Бирюков и Иванов, кем они были убиты до сих пор достоверно не установлено, провокаторами ли, долженковцами или какими-то психами, хотя прошло шесть лет.

В районе ТЦ Афина события развивались не так как нам тут пытаются втереть те, кто не имеет понятия о событиях в Одессе.

Ох, уж эти фейкометчики.Среди тех, кого причисляют к сторонникам майдана во время событий в Одессе погибли два человека Бирюков и Иванов, кем они были убиты до сих пор достоверно не установлено, провокаторами ли, долженковцами или какими-то психами, хотя прошло шесть лет.В районе ТЦ Афина события развивались не так как нам тут пытаются втереть те, кто не имеет понятия о событиях в Одессе.

мало тебе было позора по Стерненку?

все уже поняли какой ты знаток событий в Одессе. мало тебе было позора по Стерненку?все уже поняли какой ты знаток событий в Одессе.



Бу-га-га )))

Знатоки интернетные-фейкомётчики )))

Я с 19.30 до 24.00 присутствовал на Куликовом поле возле Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. Я там живу в несколько кварталах ))) Было крайне познавательно наблюдать за событиями в живую Бу-га-га )))Знатоки интернетные-фейкомётчики )))Я с 19.30 до 24.00 присутствовал на Куликовом поле возле Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. Я там живу в несколько кварталах ))) Было крайне познавательно наблюдать за событиями в живую Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16290 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4107 раз. Подякували: 6447 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 23:48 Sommer написав: freeze написав: Среди тех, кого причисляют к сторонникам майдана во время событий в Одессе погибли два человека Бирюков и Иванов, кем они были убиты до сих пор достоверно не установлено Среди тех, кого причисляют к сторонникам майдана во время событий в Одессе погибли два человека Бирюков и Иванов, кем они были убиты до сих пор достоверно не установлено



Действительно, загадка-то какая! Наверное ватники так же сопли жуют и про MH-17 - кем же все-таки он был сбит, ведь "до сих пор достоверно не установлено"... Действительно, загадка-то какая! Наверное ватники так же сопли жуют и про MH-17 - кем же все-таки он был сбит, ведь "до сих пор достоверно не установлено"...

у этих клоунов все по шаблону, как российская пропаганда скажет тому и верят.

ты ему хоть сто фото-видео предъяви, а он все равно скажет - это фейки. у этих клоунов все по шаблону, как российская пропаганда скажет тому и верят.ты ему хоть сто фото-видео предъяви, а он все равно скажет - это фейки. unicdima

Повідомлень: 302 З нами з: 10.06.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 23:50 Re: Політичні дискусії freeze и shapo, а кто сбил Боинг? unicdima

Повідомлень: 302 З нами з: 10.06.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 23:58 freeze написав: Кстати паливший с балкона по людям, это и есть тот активист, который сломал нос полицейскому несколько лет спустя за замечание по парковке, он до сих пор не осужден и не помещен в психбольницу. Кстати паливший с балкона по людям, это и есть тот активист, который сломал нос полицейскому несколько лет спустя за замечание по парковке, он до сих пор не осужден и не помещен в психбольницу.

У нас далеко не один активист гуляет на свободе, убив человека. Кроме Стерненка, убийцы Бузины спокойно гуляют, несмотря на доказавшие их вину экспертизы ДНК. Бубенчик, признавшийся на камеру в убийстве двух человек на майдане, спокойо гуляет и пользуется льготами участника АТО.



Может ли правовое государство прощать убийства, на основании каких-то заслуг убийц перед этим государством или на основании того, что у убитых были какие-то неправильные политические взгляды?

И главное, по мнению порохоботов это так и быть должно. А на тех, кто об этом говорит, вешается ярлык ватника. Ну пусть поедут в ЕС, с флагами которого они стояли на майданах, и попробуют там кого-то убить за неправильные политические взгляды, или попробуют пострелять из огнестрела в полицейских, защищающих плохой по их мнению режим.

И что самое печальное: Зеленский не спешит с этим ничего делать, наоборот, всячески пытается понравится порохоботам и плюет не тех, благодаря голосам которых он стал президентом. У нас далеко не один активист гуляет на свободе, убив человека. Кроме Стерненка, убийцы Бузины спокойно гуляют, несмотря на доказавшие их вину экспертизы ДНК. Бубенчик, признавшийся на камеру в убийстве двух человек на майдане, спокойо гуляет и пользуется льготами участника АТО.Может ли правовое государство прощать убийства, на основании каких-то заслуг убийц перед этим государством или на основании того, что у убитых были какие-то неправильные политические взгляды?И главное, по мнению порохоботов это так и быть должно. А на тех, кто об этом говорит, вешается ярлык ватника. Ну пусть поедут в ЕС, с флагами которого они стояли на майданах, и попробуют там кого-то убить за неправильные политические взгляды, или попробуют пострелять из огнестрела в полицейских, защищающих плохой по их мнению режим.И что самое печальное: Зеленский не спешит с этим ничего делать, наоборот, всячески пытается понравится порохоботам и плюет не тех, благодаря голосам которых он стал президентом. Tegularius Повідомлень: 1204 З нами з: 11.02.14 Подякував: 179 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 00:01 unicdima написав: freeze и shapo, а кто сбил Боинг? freeze и shapo, а кто сбил Боинг?



Дружище, давай вопросы по порядку, ты спросил, я ответил.

Я спросил как ты относишься к наркоторговле и крышеванию наркотиков, ты не ответил.

А то ты тут типа Понтий Пилата становишься и допросы устраиваешь А тебе никто такой роли не давал. Дружище, давай вопросы по порядку, ты спросил, я ответил.Я спросил как ты относишься к наркоторговле и крышеванию наркотиков, ты не ответил.А то ты тут типа Понтий Пилата становишься и допросы устраиваешьА тебе никто такой роли не давал. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16290 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4107 раз. Подякували: 6447 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5883588458855886 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостейМодератори: ТупУм