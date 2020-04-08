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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 13 кві, 2020 23:39
freeze написав:
unicdima написав:а я думал о всех событиях 2 мая, с того момента как русскомирные стали убивать людей еще у Афины, задолго до Дома.
Вот интересно, все 2 мая было заснято на видео, тысячи людей видели как все происходило, но ватники до сих пор носятся с укроинофобской лживой пургой.
Ох, уж эти фейкометчики.
Среди тех, кого причисляют к сторонникам майдана во время событий в Одессе погибли два человека Бирюков и Иванов, кем они были убиты до сих пор достоверно не установлено, провокаторами ли, долженковцами или какими-то психами, хотя прошло шесть лет.
В районе ТЦ Афина события развивались не так как нам тут пытаются втереть те, кто не имеет понятия о событиях в Одессе.
мало тебе было позора по Стерненку?
все уже поняли какой ты знаток событий в Одессе.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 23:43
unicdima написав: freeze написав:
unicdima написав:а я думал о всех событиях 2 мая, с того момента как русскомирные стали убивать людей еще у Афины, задолго до Дома.
Вот интересно, все 2 мая было заснято на видео, тысячи людей видели как все происходило, но ватники до сих пор носятся с укроинофобской лживой пургой.
Ох, уж эти фейкометчики.
Среди тех, кого причисляют к сторонникам майдана во время событий в Одессе погибли два человека Бирюков и Иванов, кем они были убиты до сих пор достоверно не установлено, провокаторами ли, долженковцами или какими-то психами, хотя прошло шесть лет.
В районе ТЦ Афина события развивались не так как нам тут пытаются втереть те, кто не имеет понятия о событиях в Одессе.
мало тебе было позора по Стерненку?
все уже поняли какой ты знаток событий в Одессе.
Бу-га-га )))
Знатоки интернетные-фейкомётчики )))
Я с 19.30 до 24.00 присутствовал на Куликовом поле возле Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. Я там живу в несколько кварталах ))) Было крайне познавательно наблюдать за событиями в живую
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 23:48
Sommer написав: freeze написав:
Среди тех, кого причисляют к сторонникам майдана во время событий в Одессе погибли два человека Бирюков и Иванов, кем они были убиты до сих пор достоверно не установлено
Действительно, загадка-то какая! Наверное ватники так же сопли жуют и про MH-17 - кем же все-таки он был сбит, ведь "до сих пор достоверно не установлено"...
у этих клоунов все по шаблону, как российская пропаганда скажет тому и верят.
ты ему хоть сто фото-видео предъяви, а он все равно скажет - это фейки.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 23:50
freeze и shapo, а кто сбил Боинг?
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unicdima
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Додано: Пон 13 кві, 2020 23:58
freeze написав:
Кстати паливший с балкона по людям, это и есть тот активист, который сломал нос полицейскому несколько лет спустя за замечание по парковке, он до сих пор не осужден и не помещен в психбольницу.
У нас далеко не один активист гуляет на свободе, убив человека. Кроме Стерненка, убийцы Бузины спокойно гуляют, несмотря на доказавшие их вину экспертизы ДНК. Бубенчик, признавшийся на камеру в убийстве двух человек на майдане, спокойо гуляет и пользуется льготами участника АТО.
Может ли правовое государство прощать убийства, на основании каких-то заслуг убийц перед этим государством или на основании того, что у убитых были какие-то неправильные политические взгляды?
И главное, по мнению порохоботов это так и быть должно. А на тех, кто об этом говорит, вешается ярлык ватника. Ну пусть поедут в ЕС, с флагами которого они стояли на майданах, и попробуют там кого-то убить за неправильные политические взгляды, или попробуют пострелять из огнестрела в полицейских, защищающих плохой по их мнению режим.
И что самое печальное: Зеленский не спешит с этим ничего делать, наоборот, всячески пытается понравится порохоботам и плюет не тех, благодаря голосам которых он стал президентом.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 00:01
unicdima написав:
freeze и shapo, а кто сбил Боинг?
Дружище, давай вопросы по порядку, ты спросил, я ответил.
Я спросил как ты относишься к наркоторговле и крышеванию наркотиков, ты не ответил.
А то ты тут типа Понтий Пилата становишься и допросы устраиваешь
А тебе никто такой роли не давал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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