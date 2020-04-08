Дружище, давай вопросы по порядку, ты спросил, я ответил.
Я спросил как ты относишься к наркоторговле и крышеванию наркотиков, ты не ответил.
А то ты тут типа Понтий Пилата становишься и допросы устраиваешь А тебе никто такой роли не давал.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 14 кві, 2020 00:01
Дружище, давай вопросы по порядку, ты спросил, я ответил.
Я спросил как ты относишься к наркоторговле и крышеванию наркотиков, ты не ответил.
А то ты тут типа Понтий Пилата становишься и допросы устраиваешь А тебе никто такой роли не давал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 14 кві, 2020 00:13
Так у них туго с историей )))
2 июня 1793 года десятки тысяч вооружённых парижан окружили Конвент. По требованию и под давлением восставших, депутаты Конвента приняли решение об удалении из его состава жирондистов. Многие из них были позднее арестованы, часть — казнена. Власть перешла к якобинскому клубу и к его вождям — Робеспьеру, Марату, Дантону.
13 июля 1793 года был убит Марат.
Дантон был обезглавлен 5 апреля 1794 года.
Робеспьер был казнён 28 июля 1794 года.
Оттуда пошло известное изречение Революция сжирает своих героев.
Потом такая же хренотень произошла с революционерами 1917 года, поощрявшими нарушение всего и вся, и разные убийства несогласных с ними. Сдохли как собаки, все до одного, даже Сталин помочился перед смертью.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 14 кві, 2020 00:14
не бреши, я тебе задал 5 конкретных вопросов по Стерненко и ты слился так на них и не ответив.
а по поводу подозрений предъявленных Стерненку после конфликта с главполицаем я уже ответил.
Додано: Вів 14 кві, 2020 00:20
Ты не внимателен, юноша.
Я ответил, что у меня нет доступа к делу, это должен решать суд, где стороны защиты и обвинения, которые имеют доступ к материалам дела, должны убедить суд в своей правоте. Я не знаю откуда какой-то синяк у Сирожи из села кукуева, пусть эксперты разбираются.
Я тебя не про подозрения спрашивал, а про то, как ты относишься к крышеванию наркоторговли, в том числе специально для тебя потратил свой драгоценное время, нашел и выложил запись телефонных переговоров, которые вели наши органы по прослушке Стерненко, это было опубликовано официальными органами прокуратуры. Стерненко их никогда не опровергал кстати.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 14 кві, 2020 00:30
Re: Політичні дискусії
О тут нагуглил вообще увлекательное
Из коллегиальной и повторной экспертизы киевских судебно- медицинских экспертов
- “все телесные повреждения, в том числе проникающее ранение сердца были нанесены после проникающего ранения живота, которое было вызвано в первую очередь до ранения в сердце;
- при наличии данных телесных повреждений, а именно: проникающего ранения живота, проникающего ранения грудной клетки и сердца пострадавший не мог преодолеть расстояние примерно 99 метров;
- проникающее колото-резаные ранения грудной клетки и сердца было после того, как потерпевший начал бежать;
- один из вариантов причинение проникающего телесного повреждения грудной клетки и сердца — когда лицо было сзади за пострадавшим».
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 14 кві, 2020 00:35
Так це ж нормально
Не громадянин повинен щось комусь доводити...
А ті хто його звинувачують - повинні довести вину громадянина в суді..
А поки це не доведено( ба більше навіть не передано до суду) - то це єресь.яка не потребує ніякої уваги...
При цьому
Поясніть
Чому всіх так тривожать справи 2013-2014 року і не тривожить смерть воїнів позавчора?
Чому з цим мальованим пафосом різні автоматчики розливу 1989-1991 років - не звинувачують бандитів з ОРДЛО?
Так само не звинувачують Портнова(як організатора сьогоднішнього кривого правосуддя)
Чому?
Може тому що ображені на весь світ( і рідну Державу) що їхня фаворитка з косою постійно втрачає і точно вже не зможе керувати не те що Державою..а й районом Дніпропетровської області.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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