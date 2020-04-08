Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5883588458855886 Додано: Вів 14 кві, 2020 00:01 unicdima написав: freeze и shapo, а кто сбил Боинг? freeze и shapo, а кто сбил Боинг?



Дружище, давай вопросы по порядку, ты спросил, я ответил.

Я спросил как ты относишься к наркоторговле и крышеванию наркотиков, ты не ответил.

А то ты тут типа Понтий Пилата становишься и допросы устраиваешь А тебе никто такой роли не давал. Дружище, давай вопросы по порядку, ты спросил, я ответил.Я спросил как ты относишься к наркоторговле и крышеванию наркотиков, ты не ответил.А то ты тут типа Понтий Пилата становишься и допросы устраиваешьА тебе никто такой роли не давал. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16293 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4107 раз. Подякували: 6447 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 00:13 Tegularius написав: Может ли правовое государство прощать убийства, на основании каких-то заслуг убийц перед этим государством или на основании того, что у убитых были какие-то неправильные политические взгляды?

И главное, по мнению порохоботов это так и быть должно. Может ли правовое государство прощать убийства, на основании каких-то заслуг убийц перед этим государством или на основании того, что у убитых были какие-то неправильные политические взгляды?И главное, по мнению порохоботов это так и быть должно.



Так у них туго с историей )))



2 июня 1793 года десятки тысяч вооружённых парижан окружили Конвент. По требованию и под давлением восставших, депутаты Конвента приняли решение об удалении из его состава жирондистов. Многие из них были позднее арестованы, часть — казнена. Власть перешла к якобинскому клубу и к его вождям — Робеспьеру, Марату, Дантону.



13 июля 1793 года был убит Марат.

Дантон был обезглавлен 5 апреля 1794 года.

Робеспьер был казнён 28 июля 1794 года.



Оттуда пошло известное изречение Революция сжирает своих героев.



Потом такая же хренотень произошла с революционерами 1917 года, поощрявшими нарушение всего и вся, и разные убийства несогласных с ними. Сдохли как собаки, все до одного, даже Сталин помочился перед смертью. Так у них туго с историей )))2 июня 1793 года десятки тысяч вооружённых парижан окружили Конвент. По требованию и под давлением восставших, депутаты Конвента приняли решение об удалении из его состава жирондистов. Многие из них были позднее арестованы, часть — казнена. Власть перешла к якобинскому клубу и к его вождям — Робеспьеру, Марату, Дантону.13 июля 1793 года был убит Марат.Дантон был обезглавлен 5 апреля 1794 года.Робеспьер был казнён 28 июля 1794 года.Оттуда пошло известное изречение Революция сжирает своих героев.Потом такая же хренотень произошла с революционерами 1917 года, поощрявшими нарушение всего и вся, и разные убийства несогласных с ними. Сдохли как собаки, все до одного, даже Сталин помочился перед смертью. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16293 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4107 раз. Подякували: 6447 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 00:14 freeze написав: unicdima написав: freeze и shapo, а кто сбил Боинг? freeze и shapo, а кто сбил Боинг?



Дружище, давай вопросы по порядку, ты спросил, я ответил.

Я спросил как ты относишься к наркоторговле и крышеванию наркотиков, ты не ответил.

А то ты тут типа Понтий Пилата становишься и допросы устраиваешь А тебе никто такой роли не давал. Дружище, давай вопросы по порядку, ты спросил, я ответил.Я спросил как ты относишься к наркоторговле и крышеванию наркотиков, ты не ответил.А то ты тут типа Понтий Пилата становишься и допросы устраиваешьА тебе никто такой роли не давал.

не бреши, я тебе задал 5 конкретных вопросов по Стерненко и ты слился так на них и не ответив.

а по поводу подозрений предъявленных Стерненку после конфликта с главполицаем я уже ответил. не бреши, я тебе задал 5 конкретных вопросов по Стерненко и ты слился так на них и не ответив.а по поводу подозрений предъявленных Стерненку после конфликта с главполицаем я уже ответил. unicdima

Повідомлень: 303 З нами з: 10.06.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 00:20 unicdima написав: freeze написав:

Дружище, давай вопросы по порядку, ты спросил, я ответил.

Я спросил как ты относишься к наркоторговле и крышеванию наркотиков, ты не ответил.

А то ты тут типа Понтий Пилата становишься и допросы устраиваешь А тебе никто такой роли не давал. Дружище, давай вопросы по порядку, ты спросил, я ответил.Я спросил как ты относишься к наркоторговле и крышеванию наркотиков, ты не ответил.А то ты тут типа Понтий Пилата становишься и допросы устраиваешьА тебе никто такой роли не давал.

не бреши, я тебе задал 5 конкретных вопросов по Стерненко и ты слился так на них и не ответив.

а по поводу подозрений предъявленных Стерненку после конфликта с главполицаем я уже ответил. не бреши, я тебе задал 5 конкретных вопросов по Стерненко и ты слился так на них и не ответив.а по поводу подозрений предъявленных Стерненку после конфликта с главполицаем я уже ответил.



Ты не внимателен, юноша.

Я ответил, что у меня нет доступа к делу, это должен решать суд, где стороны защиты и обвинения, которые имеют доступ к материалам дела, должны убедить суд в своей правоте. Я не знаю откуда какой-то синяк у Сирожи из села кукуева, пусть эксперты разбираются.



Я тебя не про подозрения спрашивал, а про то, как ты относишься к крышеванию наркоторговли, в том числе специально для тебя потратил свой драгоценное время, нашел и выложил запись телефонных переговоров, которые вели наши органы по прослушке Стерненко, это было опубликовано официальными органами прокуратуры. Стерненко их никогда не опровергал кстати. Ты не внимателен, юноша.Я ответил, что у меня нет доступа к делу, это должен решать суд, где стороны защиты и обвинения, которые имеют доступ к материалам дела, должны убедить суд в своей правоте. Я не знаю откуда какой-то синяк у Сирожи из села кукуева, пусть эксперты разбираются.Я тебя не про подозрения спрашивал, а про то, как ты относишься к крышеванию наркоторговли, в том числе специально для тебя потратил свой драгоценное время, нашел и выложил запись телефонных переговоров, которые вели наши органы по прослушке Стерненко, это было опубликовано официальными органами прокуратуры. Стерненко их никогда не опровергал кстати. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16293 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4107 раз. Подякували: 6447 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 00:30 Re: Політичні дискусії



Из коллегиальной и повторной экспертизы киевских судебно- медицинских экспертов



- “все телесные повреждения, в том числе проникающее ранение сердца были нанесены после проникающего ранения живота, которое было вызвано в первую очередь до ранения в сердце;



- при наличии данных телесных повреждений, а именно: проникающего ранения живота, проникающего ранения грудной клетки и сердца пострадавший не мог преодолеть расстояние примерно 99 метров;



- проникающее колото-резаные ранения грудной клетки и сердца было после того, как потерпевший начал бежать;



- один из вариантов причинение проникающего телесного повреждения грудной клетки и сердца — когда лицо было сзади за пострадавшим». О тут нагуглил вообще увлекательноеИз коллегиальной и повторной экспертизы киевских судебно- медицинских экспертов- “все телесные повреждения, в том числе проникающее ранение сердца были нанесены после проникающего ранения живота, которое было вызвано в первую очередь до ранения в сердце;- при наличии данных телесных повреждений, а именно: проникающего ранения живота, проникающего ранения грудной клетки и сердца пострадавший не мог преодолеть расстояние примерно 99 метров;- проникающее колото-резаные ранения грудной клетки и сердца было после того, как потерпевший начал бежать;- один из вариантов причинение проникающего телесного повреждения грудной клетки и сердца — когда лицо было сзади за пострадавшим». Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16293 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4107 раз. Подякували: 6447 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 00:35 freeze написав: которые вели наши органы по прослушке Стерненко, это было опубликовано официальными органами прокуратуры. Стерненко их никогда не опровергал кстати. которые вели наши органы по прослушке Стерненко, это было опубликовано официальными органами прокуратуры. Стерненко их никогда не опровергал кстати. Так це ж нормально

Не громадянин повинен щось комусь доводити...

А ті хто його звинувачують - повинні довести вину громадянина в суді..

А поки це не доведено( ба більше навіть не передано до суду) - то це єресь.яка не потребує ніякої уваги...

При цьому

Поясніть

Чому всіх так тривожать справи 2013-2014 року і не тривожить смерть воїнів позавчора?

Чому з цим мальованим пафосом різні автоматчики розливу 1989-1991 років - не звинувачують бандитів з ОРДЛО?

Так само не звинувачують Портнова(як організатора сьогоднішнього кривого правосуддя)

Чому?

Може тому що ображені на весь світ( і рідну Державу) що їхня фаворитка з косою постійно втрачає і точно вже не зможе керувати не те що Державою..а й районом Дніпропетровської області. Так це ж нормальноНе громадянин повинен щось комусь доводити...А ті хто його звинувачують - повинні довести вину громадянина в суді..А поки це не доведено( ба більше навіть не передано до суду) - то це єресь.яка не потребує ніякої уваги...При цьомуПояснітьЧому всіх так тривожать справи 2013-2014 року і не тривожить смерть воїнів позавчора?Чому з цим мальованим пафосом різні автоматчики розливу 1989-1991 років - не звинувачують бандитів з ОРДЛО?Так само не звинувачують Портнова(як організатора сьогоднішнього кривого правосуддя)Чому?Може тому що ображені на весь світ( і рідну Державу) що їхня фаворитка з косою постійно втрачає і точно вже не зможе керувати не те що Державою..а й районом Дніпропетровської області. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22510 З нами з: 15.01.09 Подякував: 167 раз. Подякували: 2304 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 09:18 freeze написав: О тут нагуглил вообще увлекательное



Из коллегиальной и повторной экспертизы киевских судебно- медицинских экспертов



- “все телесные повреждения, в том числе проникающее ранение сердца были нанесены после проникающего ранения живота, которое было вызвано в первую очередь до ранения в сердце;



- при наличии данных телесных повреждений, а именно: проникающего ранения живота, проникающего ранения грудной клетки и сердца пострадавший не мог преодолеть расстояние примерно 99 метров;



- проникающее колото-резаные ранения грудной клетки и сердца было после того, как потерпевший начал бежать; О тут нагуглил вообще увлекательноеИз коллегиальной и повторной экспертизы киевских судебно- медицинских экспертов- “все телесные повреждения, в том числе проникающее ранение сердца были нанесены после проникающего ранения живота, которое было вызвано в первую очередь до ранения в сердце;- при наличии данных телесных повреждений, а именно: проникающего ранения живота, проникающего ранения грудной клетки и сердца пострадавший не мог преодолеть расстояние примерно 99 метров;- проникающее колото-резаные ранения грудной клетки и сердца было после того, как потерпевший начал бежать;

Ну звісно, з раною в животі бігти міг, а в грудях не міг, хоча 100м можна пробігти підтупцем за 30сек. Якщо втрата крові була така значна, що не можна було рухатись 30сек, то як можна було потім прожити в десятки разів довше?

- один из вариантов причинение проникающего телесного повреждения грудной клетки и сердца — когда лицо было сзади за пострадавшим».

Догнав, застрибнув на спину, як кішка, насував у груди, а потім і каже, при свідках:"Ти тримайся, братан".

От прямо все так і було. Ну звісно, з раною в животі бігти міг, а в грудях не міг, хоча 100м можна пробігти підтупцем за 30сек. Якщо втрата крові була така значна, що не можна було рухатись 30сек, то як можна було потім прожити в десятки разів довше?Догнав, застрибнув на спину, як кішка, насував у груди, а потім і каже, при свідках:"Ти тримайся, братан".От прямо все так і було. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10305 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1128 раз. Подякували: 1247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 09:32 Tegularius написав:

Может ли правовое государство прощать убийства, на основании каких-то заслуг убийц перед этим государством или на основании того, что у убитых были какие-то неправильные политические взгляды?

И главное, по мнению порохоботов это так и быть должно. А на тех, кто об этом говорит, вешается ярлык ватника. Ну пусть поедут в ЕС, с флагами которого они стояли на майданах, и попробуют там кого-то убить за неправильные политические взгляды, или попробуют пострелять из огнестрела в полицейских, защищающих плохой по их мнению режим.

Может ли правовое государство прощать убийства, на основании каких-то заслуг убийц перед этим государством или на основании того, что у убитых были какие-то неправильные политические взгляды?И главное, по мнению порохоботов это так и быть должно. А на тех, кто об этом говорит, вешается ярлык ватника. Ну пусть поедут в ЕС, с флагами которого они стояли на майданах, и попробуют там кого-то убить за неправильные политические взгляды, или попробуют пострелять из огнестрела в полицейских, защищающих плохой по их мнению режим.

Якщо вб'ють одного, то посадять, якщо, в ході громадських заворушень, вб'ють сотні чи тисячі, то буде амністія, ЄС чи Колумбія - не має значення.

Майданівцям і активістам амністія, ватанам обмін. Зеля, можливо, ще не просік цю справедливу схему, але неодмінно йому дійде, хай і через дупу(Майдан). Якщо вб'ють одного, то посадять, якщо, в ході громадських заворушень, вб'ють сотні чи тисячі, то буде амністія, ЄС чи Колумбія - не має значення.Майданівцям і активістам амністія, ватанам обмін. Зеля, можливо, ще не просік цю справедливу схему, але неодмінно йому дійде, хай і через дупу(Майдан). Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10305 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1128 раз. Подякували: 1247 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5883588458855886 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: ТупУм