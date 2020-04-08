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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5884588558865887 Додано: Вів 14 кві, 2020 12:50 budivelnik написав:

Січень 2020 року:



Юрій Сергеєв – лейтенант 72-ої ОМБр Чорних Запорожців загинув 1 січня через поранення у голову. Основними версіями є необережність та спроба самогубства;

Сергій Дичек Перша бойова втрата 2020 року: відоме ім'я та фото загиблого на Донбасі бійця – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;

Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 5 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;

Руслан Насальський – 24-річний воїн 109-ої ОГШБ загинув 5 січня поблизу Павлополя за невідомих обставин;

Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від ворожого поранення, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;

Олександр Булик – 47-річний військовий Держприкордонслужби 9 січня помер у зоні ООС через захворювання серця;

Віталій Караван – 26-річний захисник загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;

Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;

Ігор Хімічук – 29-річний старший солдат загинув 16 січня від ворожої кулі під час виконання бойового завдання.

Валерій Закусило – 32-річний військовий загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі.

Олександр Слободанюк – молодший сержант, загинув 19 січня від кулі ворожого снайпера. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України.

Василь Муха – 31-річний боєць 37-ої ОМБП Запоріжжя загинув 20 січня під час перестрілки з бойовиками біля Опитного;

Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр;

Михайло Ошурко – 21-річний боєць 40-ої ОАБр помер 25 січня у Луганській області за невідомих обставин;

Євген Щуренко – 41-річний боєць, який служив в одеській 28-ій Окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Загинув 26 січня напередодні свого дня народження від ворожої кулі.

Антон Хоба – 28-річний військовослужбовець ЗСУ. Загинув теж 26 січня. На передовій Антон Хоба перебував з 2014 року.

Лютий 2020 року

Клавдія Ситник – 33-річна жінка-медик потрапила під обстріл поблизу Новотошківського, коли несла ліки українському воїну. Загинула 1 лютого;

Олександр Свінціцький – 36-річний військовий 72-ої ОМБр Чорних Запорожців загинув 3 лютого внаслідок вогнепального поранення голови у районі Золотого;

Ігор Надолько – 51-річний парамедик "Ангелів Тайри" помер 7 лютого у зоні ООС через зупинку серця;

Максим Хітайлов – 22-річний гранатометник загинув під час кривавого бою поблизу Золотого 18 лютого. Максим уклав контракт з армією у квітні 2019 року.

Борис Шпачук – 52-річний полковник 128-ої ОГШБ помер 18 лютого на бойовій позиції біля Волновахи через розрив тромба;

Вадим Романов – 30-річний командир відділення 59-ої ОМПБр загинув за неуточнених обставин 20 лютого внаслідок кульового поранення;

Олександр Тараскін – 36-річний поліцейський помер 22 лютого у зоні ООС від раптової зупинки серця;

Дмитро Гринь – 28-річний старший водій мотопіхотного відділення підірвався на вибухівці 26 лютого. Військовий загинув під час виконання бойових завдань. Герой уклав контракт з ЗСУ у січні 2019 року.

Володимир Федченко – 46-річний боєць, який служив у 93-тій бригаді "Холодний Яр" з 2016 року. Військовий брав участь в обороні Старогнатівки та Авдіївки. 27 лютого Володимир загинув від кулі снайпера.



Березень 2020 року



Ігор Гавриляк – 33-річний військовий із 72 ОМБР Чорних Запорожців.

Сергій Руських – 31-річний захисник із Маріуполя, захищав рідний Донбас від окупантів у лавах Збройних сил України з 2018 року.

Володимир Черненко – 25-річний захисник, загинув 3 березня унаслідок обстрілу українських позицій. Служив він у 13-му окремому мотопіхотному батальйоні 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Мав звання старшого сержанта.

Дмитро Осичкін – 26-річний військовий 34-ої ОМПБ загинув 5 березня у районі села Піски від підриву на вибухівці;

Дмитро Фірсов – 40-річний боєць загинув 6 березня поблизу Кримського внаслідок підриву БМП на міні. Був бійцем 93-ої окремої механізованої бригади, у якій командував взводом.

Євген Черних – 29-річний боєць загинув 8 березня внаслідок потрапляння ракети бойовиків у авто українських військових. Він воював у складі 57-ої окремої мотопіхотної бригади отамана Костя Гордієнка.

Віктор Солтис – 34-річний військовий загинув 10 березня, він служив у 131-му розвідувальному батальйоні ЗСУ. Він родом із села Володимирівка Кропивницького району.

Андрій Ведешин – 34-річний старший солдат загинув 10 березня, служив за контрактом у 131-му окремому розвідувальному батальйоні. Родом із Тульчинського району на Вінниччині.

Богдан Петренко – 23-річний старший навідник гранатометного взводу загинув 10 березня, служив у 72-ій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.

Ілля Пережогін – 26-річний молодший сержант 131-го ОРБ загинув 10 березня поблизу Пісків внаслідок влучання кулі снайпера;

Валерій Стельмах – 23-річний навідник артилеристів "Азову" помер 16 березня у Маріуполі через зупинку серця;

Олексій Золін – 35-річний боєць 30-ої ОМБр імені Костянтина Острозького загинув 19 березня у районі Попасної через потрапляння кулі ворожого снайпера.

Володимир Мовчанюк – 36-річний молодший сержант 57-ої ОМПБр імені отамана Костя Гордієнка, загинув 30 березня від кулі ворожого снайпера під Ясинуватою;

Олександр Маланчук – 23-річний командиром 3-го гірсько-штурмового взводу 1-шої гірсько-штурмової роти військової частини А3029. Герой родом з Чернівців. Загинув 31 березня під час виконання війського обов'язку.



Квітень 2020 року



Олексій Купріков – 49-річний механік-водій механізованого батальйону 93-ої Окремої механізованої бригади Холодний Яр. Військовий загинув 9 квітня під ворожим обстрілом: отримав численні осколкові поранення. У Олексія залишилася цивільна дружина, 19-річний син, мама і рідна сестра, що служить у тій самій бригаді, де був сам Олексій.

Леонід Скакуненко – 32-річний піхотинець із позивним "Барон", боєць із 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Загинув уранці 12 квітня, у Вербну неділю, під час бойового чергування від ворожого обстрілу з гранатомета. Сиротами залишилися син від першого шлюбу та дружина.



Імена ще чотирьох військових, які загинули у 2020 році, наразі невідомі. Ми оновимо список, коли вдасться їх встановити



https://24tv.ua/z_pochatku_roku_na_donbasi_zaginuli_13_viyskovih_poimenniy_spisok_n1284087 Хто загинув на Донбасі у 2020 році: списокСічень 2020 року:– лейтенант 72-ої ОМБр Чорних Запорожців загинув 1 січня через поранення у голову. Основними версіями є необережність та спроба самогубства;Перша бойова втрата 2020 року: відоме ім'я та фото загиблого на Донбасі бійця – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;– 43-річний воїн загинув 5 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;– 24-річний воїн 109-ої ОГШБ загинув 5 січня поблизу Павлополя за невідомих обставин;– 23-річний боєць загинув 9 січня від ворожого поранення, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;– 47-річний військовий Держприкордонслужби 9 січня помер у зоні ООС через захворювання серця;– 26-річний захисник загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;– 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;– 29-річний старший солдат загинув 16 січня від ворожої кулі під час виконання бойового завдання.– 32-річний військовий загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі.– молодший сержант, загинув 19 січня від кулі ворожого снайпера. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України.– 31-річний боєць 37-ої ОМБП Запоріжжя загинув 20 січня під час перестрілки з бойовиками біля Опитного;– 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр;– 21-річний боєць 40-ої ОАБр помер 25 січня у Луганській області за невідомих обставин;– 41-річний боєць, який служив в одеській 28-ій Окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Загинув 26 січня напередодні свого дня народження від ворожої кулі.– 28-річний військовослужбовець ЗСУ. Загинув теж 26 січня. На передовій Антон Хоба перебував з 2014 року.Лютий 2020 року– 33-річна жінка-медик потрапила під обстріл поблизу Новотошківського, коли несла ліки українському воїну. Загинула 1 лютого;– 36-річний військовий 72-ої ОМБр Чорних Запорожців загинув 3 лютого внаслідок вогнепального поранення голови у районі Золотого;– 51-річний парамедик "Ангелів Тайри" помер 7 лютого у зоні ООС через зупинку серця;– 22-річний гранатометник загинув під час кривавого бою поблизу Золотого 18 лютого. Максим уклав контракт з армією у квітні 2019 року.– 52-річний полковник 128-ої ОГШБ помер 18 лютого на бойовій позиції біля Волновахи через розрив тромба;– 30-річний командир відділення 59-ої ОМПБр загинув за неуточнених обставин 20 лютого внаслідок кульового поранення;– 36-річний поліцейський помер 22 лютого у зоні ООС від раптової зупинки серця;– 28-річний старший водій мотопіхотного відділення підірвався на вибухівці 26 лютого. Військовий загинув під час виконання бойових завдань. Герой уклав контракт з ЗСУ у січні 2019 року.– 46-річний боєць, який служив у 93-тій бригаді "Холодний Яр" з 2016 року. Військовий брав участь в обороні Старогнатівки та Авдіївки. 27 лютого Володимир загинув від кулі снайпера.Березень 2020 року– 33-річний військовий із 72 ОМБР Чорних Запорожців.– 31-річний захисник із Маріуполя, захищав рідний Донбас від окупантів у лавах Збройних сил України з 2018 року.– 25-річний захисник, загинув 3 березня унаслідок обстрілу українських позицій. Служив він у 13-му окремому мотопіхотному батальйоні 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Мав звання старшого сержанта.– 26-річний військовий 34-ої ОМПБ загинув 5 березня у районі села Піски від підриву на вибухівці;– 40-річний боєць загинув 6 березня поблизу Кримського внаслідок підриву БМП на міні. Був бійцем 93-ої окремої механізованої бригади, у якій командував взводом.– 29-річний боєць загинув 8 березня внаслідок потрапляння ракети бойовиків у авто українських військових. Він воював у складі 57-ої окремої мотопіхотної бригади отамана Костя Гордієнка.– 34-річний військовий загинув 10 березня, він служив у 131-му розвідувальному батальйоні ЗСУ. Він родом із села Володимирівка Кропивницького району.– 34-річний старший солдат загинув 10 березня, служив за контрактом у 131-му окремому розвідувальному батальйоні. Родом із Тульчинського району на Вінниччині.– 23-річний старший навідник гранатометного взводу загинув 10 березня, служив у 72-ій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.– 26-річний молодший сержант 131-го ОРБ загинув 10 березня поблизу Пісків внаслідок влучання кулі снайпера;– 23-річний навідник артилеристів "Азову" помер 16 березня у Маріуполі через зупинку серця;– 35-річний боєць 30-ої ОМБр імені Костянтина Острозького загинув 19 березня у районі Попасної через потрапляння кулі ворожого снайпера.– 36-річний молодший сержант 57-ої ОМПБр імені отамана Костя Гордієнка, загинув 30 березня від кулі ворожого снайпера під Ясинуватою;– 23-річний командиром 3-го гірсько-штурмового взводу 1-шої гірсько-штурмової роти військової частини А3029. Герой родом з Чернівців. Загинув 31 березня під час виконання війського обов'язку.Квітень 2020 року– 49-річний механік-водій механізованого батальйону 93-ої Окремої механізованої бригади Холодний Яр. Військовий загинув 9 квітня під ворожим обстрілом: отримав численні осколкові поранення. У Олексія залишилася цивільна дружина, 19-річний син, мама і рідна сестра, що служить у тій самій бригаді, де був сам Олексій.– 32-річний піхотинець із позивним "Барон", боєць із 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Загинув уранці 12 квітня, у Вербну неділю, під час бойового чергування від ворожого обстрілу з гранатомета. Сиротами залишилися син від першого шлюбу та дружина.Ми оновимо список, коли вдасться їх встановити Ось про кого треба памятати...І знати точно хто винуватий в їх смертях...і цей хтось - Точно не Порошенко чи Стерненко.... Ось про кого треба памятати...І знати точно хто винуватий в їх смертях...і цей хтось - Точно не Порошенко чи Стерненко....

Царство Небесне! І вічна пам'ять! Царство Небесне! І вічна пам'ять! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28133 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1909 раз. Подякували: 2096 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 12:56 budivelnik написав: Ось про кого треба памятати...І знати точно хто винуватий в їх смертях...і цей хтось - Точно не Порошенко чи Стерненко.... Ось про кого треба памятати...І знати точно хто винуватий в їх смертях...і цей хтось - Точно не Порошенко чи Стерненко....

Ага, типу то не Порошенко довів війну до такого масштабу? Ага, типу то не Порошенко довів війну до такого масштабу? unicdima

Повідомлень: 309 З нами з: 10.06.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 15:54 unicdima написав: budivelnik написав: Ось про кого треба памятати...І знати точно хто винуватий в їх смертях...і цей хтось - Точно не Порошенко чи Стерненко.... Ось про кого треба памятати...І знати точно хто винуватий в їх смертях...і цей хтось - Точно не Порошенко чи Стерненко....

Ага, типу то не Порошенко довів війну до такого масштабу? Ага, типу то не Порошенко довів війну до такого масштабу?



Еще раз говорю. Проблемы были, согласен. Я же не говорю, что все было хорошо. Но техника была, вооружение было, личный состав был. Факт в том, что за 2012-2014 годы, повторяю еще раз, мы создали силы немедленного реагирования. Они были. Это порядка 25-30 тысяч. Авиация, флот, спецназ, десантные войска и так далее.



— То есть им надо было дать приказ. А приказа им не дали?



— Конечно.



— Задаю следующий вопрос. Цитирую ваше интервью. «В марте 2014 года в Крым вылетели самолеты Ил-76 и вертолеты с десантом для недопущения переброски войск России. Но кто-то дал им команду вернуться». Кто и почему дал эту команду?



— Я уже об этом говорил. Решение о переброске сил принял Виктор Николаевич Муженко. Команду «отставить», уже когда люди были загружены и уже вылетели...



— Уже вылетели?



— Да, уже вылетели, в воздухе были. Команду «отставить» дал на то время начальник ГШ.



— Кто? Фамилия?



— Генерал Михаил Куцин.



— Почему?



— Мне неизвестно.



— То есть самолеты и вертолеты с десантом уже вылетели, им дали команду вернуться назад, и они вернулись назад?



— Да, и они вернулись назад.



— Хорошо. Как вы думаете, мы ког­да-нибудь правду узнаем о том, что про­изошло в Крыму, что было во время начала аннексии и что было во время войны на востоке Украины? Вот правду мы когда-нибудь узнаем? Я понимаю, что мы не можем узнать правду, кто Небесную сотню расстрелял пять лет назад. Но хоть здесь будет свет какой-то в конце тоннеля?



— Я не думаю.



— Вот так даже?



— Знаете, тут банально просто все. Что расследовать? Почему так случилось, если команду на защиту Крыма не дали, не применили ВСУ? Что расследовать?



— А вы можете назвать конкретно виновных в сдаче территорий Украины? Я вам вопрос задам конкретный.



— Не только я. Всем очевидно.



— Давайте фамилии.



— И. о. президента Украины Турчинов. Товарищ Порошенко. Все.



— То есть Турчинов и Порошенко сда­ли украинскую территорию агрессору. Я правильно говорю?



— Абсолютно.



— Вы в этом уверены?



— Я исхожу из того, что не была дана команда. Не было принято решение. По какой причине — трусость, совет какой-то, боязнь — не знаю... Но эти люди не выполнили Конституцию.



https://www.gordon.com.ua/tv/5dda78f3083db/ Еще раз говорю. Проблемы были, согласен. Я же не говорю, что все было хорошо. Но техника была, вооружение было, личный состав был. Факт в том, что за 2012-2014 годы, повторяю еще раз, мы создали силы немедленного реагирования. Они были. Это порядка 25-30 тысяч. Авиация, флот, спецназ, десантные войска и так далее.— То есть им надо было дать приказ. А приказа им не дали?— Конечно.— Задаю следующий вопрос. Цитирую ваше интервью. «В марте 2014 года в Крым вылетели самолеты Ил-76 и вертолеты с десантом для недопущения переброски войск России. Но кто-то дал им команду вернуться». Кто и почему дал эту команду?— Я уже об этом говорил. Решение о переброске сил принял Виктор Николаевич Муженко. Команду «отставить», уже когда люди были загружены и уже вылетели...— Уже вылетели?— Да, уже вылетели, в воздухе были. Команду «отставить» дал на то время начальник ГШ.— Кто? Фамилия?— Генерал Михаил Куцин.— Почему?— Мне неизвестно.— То есть самолеты и вертолеты с десантом уже вылетели, им дали команду вернуться назад, и они вернулись назад?— Да, и они вернулись назад.— Хорошо. Как вы думаете, мы ког­да-нибудь правду узнаем о том, что про­изошло в Крыму, что было во время начала аннексии и что было во время войны на востоке Украины? Вот правду мы когда-нибудь узнаем? Я понимаю, что мы не можем узнать правду, кто Небесную сотню расстрелял пять лет назад. Но хоть здесь будет свет какой-то в конце тоннеля?— Я не думаю.— Вот так даже?— Знаете, тут банально просто все. Что расследовать? Почему так случилось, если команду на защиту Крыма не дали, не применили ВСУ? Что расследовать?— А вы можете назвать конкретно виновных в сдаче территорий Украины? Я вам вопрос задам конкретный.— Не только я. Всем очевидно.— Давайте фамилии.— И. о. президента Украины Турчинов. Товарищ Порошенко. Все.— То есть Турчинов и Порошенко сда­ли украинскую территорию агрессору. Я правильно говорю?— Абсолютно.— Вы в этом уверены?— Я исхожу из того, что не была дана команда. Не было принято решение. По какой причине — трусость, совет какой-то, боязнь — не знаю... Но эти люди не выполнили Конституцию. detroytred

Повідомлень: 23295 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1926 раз. Подякували: 3238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5884588558865887 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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