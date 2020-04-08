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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5884588558865887
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:50

  budivelnik написав:
Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список
Січень 2020 року:

Юрій Сергеєв – лейтенант 72-ої ОМБр Чорних Запорожців загинув 1 січня через поранення у голову. Основними версіями є необережність та спроба самогубства;
Сергій Дичек Перша бойова втрата 2020 року: відоме ім'я та фото загиблого на Донбасі бійця – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;
Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 5 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;
Руслан Насальський – 24-річний воїн 109-ої ОГШБ загинув 5 січня поблизу Павлополя за невідомих обставин;
Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від ворожого поранення, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;
Олександр Булик – 47-річний військовий Держприкордонслужби 9 січня помер у зоні ООС через захворювання серця;
Віталій Караван – 26-річний захисник загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;
Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;
Ігор Хімічук – 29-річний старший солдат загинув 16 січня від ворожої кулі під час виконання бойового завдання.
Валерій Закусило – 32-річний військовий загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі.
Олександр Слободанюк – молодший сержант, загинув 19 січня від кулі ворожого снайпера. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України.
Василь Муха – 31-річний боєць 37-ої ОМБП Запоріжжя загинув 20 січня під час перестрілки з бойовиками біля Опитного;
Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр;
Михайло Ошурко – 21-річний боєць 40-ої ОАБр помер 25 січня у Луганській області за невідомих обставин;
Євген Щуренко – 41-річний боєць, який служив в одеській 28-ій Окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Загинув 26 січня напередодні свого дня народження від ворожої кулі.
Антон Хоба – 28-річний військовослужбовець ЗСУ. Загинув теж 26 січня. На передовій Антон Хоба перебував з 2014 року.
Лютий 2020 року
Клавдія Ситник – 33-річна жінка-медик потрапила під обстріл поблизу Новотошківського, коли несла ліки українському воїну. Загинула 1 лютого;
Олександр Свінціцький – 36-річний військовий 72-ої ОМБр Чорних Запорожців загинув 3 лютого внаслідок вогнепального поранення голови у районі Золотого;
Ігор Надолько – 51-річний парамедик "Ангелів Тайри" помер 7 лютого у зоні ООС через зупинку серця;
Максим Хітайлов – 22-річний гранатометник загинув під час кривавого бою поблизу Золотого 18 лютого. Максим уклав контракт з армією у квітні 2019 року.
Борис Шпачук – 52-річний полковник 128-ої ОГШБ помер 18 лютого на бойовій позиції біля Волновахи через розрив тромба;
Вадим Романов – 30-річний командир відділення 59-ої ОМПБр загинув за неуточнених обставин 20 лютого внаслідок кульового поранення;
Олександр Тараскін – 36-річний поліцейський помер 22 лютого у зоні ООС від раптової зупинки серця;
Дмитро Гринь – 28-річний старший водій мотопіхотного відділення підірвався на вибухівці 26 лютого. Військовий загинув під час виконання бойових завдань. Герой уклав контракт з ЗСУ у січні 2019 року.
Володимир Федченко – 46-річний боєць, який служив у 93-тій бригаді "Холодний Яр" з 2016 року. Військовий брав участь в обороні Старогнатівки та Авдіївки. 27 лютого Володимир загинув від кулі снайпера.

Березень 2020 року

Ігор Гавриляк – 33-річний військовий із 72 ОМБР Чорних Запорожців.
Сергій Руських – 31-річний захисник із Маріуполя, захищав рідний Донбас від окупантів у лавах Збройних сил України з 2018 року.
Володимир Черненко – 25-річний захисник, загинув 3 березня унаслідок обстрілу українських позицій. Служив він у 13-му окремому мотопіхотному батальйоні 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Мав звання старшого сержанта.
Дмитро Осичкін – 26-річний військовий 34-ої ОМПБ загинув 5 березня у районі села Піски від підриву на вибухівці;
Дмитро Фірсов – 40-річний боєць загинув 6 березня поблизу Кримського внаслідок підриву БМП на міні. Був бійцем 93-ої окремої механізованої бригади, у якій командував взводом.
Євген Черних – 29-річний боєць загинув 8 березня внаслідок потрапляння ракети бойовиків у авто українських військових. Він воював у складі 57-ої окремої мотопіхотної бригади отамана Костя Гордієнка.
Віктор Солтис – 34-річний військовий загинув 10 березня, він служив у 131-му розвідувальному батальйоні ЗСУ. Він родом із села Володимирівка Кропивницького району.
Андрій Ведешин – 34-річний старший солдат загинув 10 березня, служив за контрактом у 131-му окремому розвідувальному батальйоні. Родом із Тульчинського району на Вінниччині.
Богдан Петренко – 23-річний старший навідник гранатометного взводу загинув 10 березня, служив у 72-ій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.
Ілля Пережогін – 26-річний молодший сержант 131-го ОРБ загинув 10 березня поблизу Пісків внаслідок влучання кулі снайпера;
Валерій Стельмах – 23-річний навідник артилеристів "Азову" помер 16 березня у Маріуполі через зупинку серця;
Олексій Золін – 35-річний боєць 30-ої ОМБр імені Костянтина Острозького загинув 19 березня у районі Попасної через потрапляння кулі ворожого снайпера.
Володимир Мовчанюк – 36-річний молодший сержант 57-ої ОМПБр імені отамана Костя Гордієнка, загинув 30 березня від кулі ворожого снайпера під Ясинуватою;
Олександр Маланчук – 23-річний командиром 3-го гірсько-штурмового взводу 1-шої гірсько-штурмової роти військової частини А3029. Герой родом з Чернівців. Загинув 31 березня під час виконання війського обов'язку.

Квітень 2020 року

Олексій Купріков – 49-річний механік-водій механізованого батальйону 93-ої Окремої механізованої бригади Холодний Яр. Військовий загинув 9 квітня під ворожим обстрілом: отримав численні осколкові поранення. У Олексія залишилася цивільна дружина, 19-річний син, мама і рідна сестра, що служить у тій самій бригаді, де був сам Олексій.
Леонід Скакуненко – 32-річний піхотинець із позивним "Барон", боєць із 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Загинув уранці 12 квітня, у Вербну неділю, під час бойового чергування від ворожого обстрілу з гранатомета. Сиротами залишилися син від першого шлюбу та дружина.

Імена ще чотирьох військових, які загинули у 2020 році, наразі невідомі. Ми оновимо список, коли вдасться їх встановити

https://24tv.ua/z_pochatku_roku_na_donbasi_zaginuli_13_viyskovih_poimenniy_spisok_n1284087
Ось про кого треба памятати...І знати точно хто винуватий в їх смертях...і цей хтось - Точно не Порошенко чи Стерненко....

Царство Небесне! І вічна пам'ять!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:56

  budivelnik написав:Ось про кого треба памятати...І знати точно хто винуватий в їх смертях...і цей хтось - Точно не Порошенко чи Стерненко....

Ага, типу то не Порошенко довів війну до такого масштабу?
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:54

  unicdima написав:
  budivelnik написав:Ось про кого треба памятати...І знати точно хто винуватий в їх смертях...і цей хтось - Точно не Порошенко чи Стерненко....

Ага, типу то не Порошенко довів війну до такого масштабу?


Еще раз говорю. Проблемы были, согласен. Я же не говорю, что все было хорошо. Но техника была, вооружение было, личный состав был. Факт в том, что за 2012-2014 годы, повторяю еще раз, мы создали силы немедленного реагирования. Они были. Это порядка 25-30 тысяч. Авиация, флот, спецназ, десантные войска и так далее.

— То есть им надо было дать приказ. А приказа им не дали?

— Конечно.

— Задаю следующий вопрос. Цитирую ваше интервью. «В марте 2014 года в Крым вылетели самолеты Ил-76 и вертолеты с десантом для недопущения переброски войск России. Но кто-то дал им команду вернуться». Кто и почему дал эту команду?

— Я уже об этом говорил. Решение о переброске сил принял Виктор Николаевич Муженко. Команду «отставить», уже когда люди были загружены и уже вылетели...

— Уже вылетели?

— Да, уже вылетели, в воздухе были. Команду «отставить» дал на то время начальник ГШ.

— Кто? Фамилия?

— Генерал Михаил Куцин.

— Почему?

— Мне неизвестно.

— То есть самолеты и вертолеты с десантом уже вылетели, им дали команду вернуться назад, и они вернулись назад?

— Да, и они вернулись назад.

— Хорошо. Как вы думаете, мы ког­да-нибудь правду узнаем о том, что про­изошло в Крыму, что было во время начала аннексии и что было во время войны на востоке Украины? Вот правду мы когда-нибудь узнаем? Я понимаю, что мы не можем узнать правду, кто Небесную сотню расстрелял пять лет назад. Но хоть здесь будет свет какой-то в конце тоннеля?

— Я не думаю.

— Вот так даже?

— Знаете, тут банально просто все. Что расследовать? Почему так случилось, если команду на защиту Крыма не дали, не применили ВСУ? Что расследовать?

— А вы можете назвать конкретно виновных в сдаче территорий Украины? Я вам вопрос задам конкретный.

— Не только я. Всем очевидно.

— Давайте фамилии.

— И. о. президента Украины Турчинов. Товарищ Порошенко. Все.

— То есть Турчинов и Порошенко сда­ли украинскую территорию агрессору. Я правильно говорю?

— Абсолютно.

— Вы в этом уверены?

— Я исхожу из того, что не была дана команда. Не было принято решение. По какой причине — трусость, совет какой-то, боязнь — не знаю... Но эти люди не выполнили Конституцию.

https://www.gordon.com.ua/tv/5dda78f3083db/
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:07

Вот это молодцы:

Служба безопасности Украины сообщила о задержании генерал-майора ведомства Валерия Шайтанова по подозрению в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России. Высокопоставленный контрразведчик заподозрен в государственной измене и терроризме​.

https://www.svoboda.org/a/30552909.html
Можно сказать агента уровня целого *Штирлица* вычислили.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:28

  freeze написав:А стреляли много, я одно время на сборах молодого пополнения нашей части старшим был, так называемый курс молодого бойца, так каждый день учил новобранцев собирать-разбирать АК, чистить, стрелять из него на полигоне, строевой подготовкой с ними занимался, устав учил с ними, физподготовкой занимался.


Вот мгновенно вычисляются ватники по совкодрочерским сказкам. Стреляли они много, ага.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:33

  detroytred написав:— Давайте фамилии.

— И. о. президента Украины Турчинов. Товарищ Порошенко. Все.

— То есть Турчинов и Порошенко сда­ли украинскую территорию агрессору. Я правильно говорю?

— Абсолютно.

— Вы в этом уверены?

— Я исхожу из того, что не была дана команда. Не было принято решение. По какой причине — трусость, совет какой-то, боязнь — не знаю... Но эти люди не выполнили Конституцию.


О, еще один нашел Порошенко под кроватью. :mrgreen:

Во время захвата Крыма Порошенко - обычный депутат. Даже не в составе правительства.

Но виноватым его назначить - обязательно. Куда ж без этого. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:53

Ітогі подвєдьом. 2020-04-14

Ітогі подвєдьом. 2020-04-14

1) Пожар в Чернобыльской зоне потушен, радиационный фон в норме - глава Госэкоинспекции (видео)
Очень надеюсь, что пожар действительно потушен.
Так как, ранее, уже пробегала информация, что пожар потушен. Чего в реальности не было

Пожар в Чернобыльской зоне: французские специалисты подтвердили, что в Киеве нет повышения уровня радиации (видео)

"Выводы не заставят себя ждать": Зеленский заслушает отчет ГСЧС о пожаре в Чернобыльской зоне
Прикажет пожарам больше не гореть, что ли ?
Или очередной видосик запилит ?
Или кого-нибудь снимет с должности ?

2) Завербованный Россией генерал-майор СБУ планировал убийство известного добровольца Осмаева (фото)

СБУ выложила записи разговоров о планировании убийства россиянами добровольца Осмаева

3) МВФ прогнозирует падение ВВП Украины до "минус" 7,7% из-за коронавируса
Имхо, это ещё оптимично

4) Как украинская экономика пережила первый месяц карантина: Нацбанк подвел итоги (инфографика)

Каждый второй украинец обеднел за последнее полугодие (опрос)
А як же "кінець єпохи бідності" ?

5) Чорновол отказалась давать следователям ГБР какие-либо показания

6) Когда и как выплатят "президентскую" тысячу к пенсии
Ничего не могут сделать в срок

7) Сандерс официально поддержал кандидатуру Байдена в президенты США
Есть вероятность, что кому-то могут припомнить "прокурор на 100% мой человек"

PS. Ещё осенью 2019 злые языки говорили, что Председателем Правления Укрэксимбанка станет Евгений Мецгер, кторый связан с Еленой Кравец и Юзиком. И всё произойдёт, по-тихому, в тихом семейном кругу.

Ну вот, смотрите Керівництво
Ну никакого кумовства
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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