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Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список Січень 2020 року:
Юрій Сергеєв – лейтенант 72-ої ОМБр Чорних Запорожців загинув 1 січня через поранення у голову. Основними версіями є необережність та спроба самогубства; Сергій Дичек Перша бойова втрата 2020 року: відоме ім'я та фото загиблого на Донбасі бійця – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні; Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 5 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру; Руслан Насальський – 24-річний воїн 109-ої ОГШБ загинув 5 січня поблизу Павлополя за невідомих обставин; Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від ворожого поранення, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу; Олександр Булик – 47-річний військовий Держприкордонслужби 9 січня помер у зоні ООС через захворювання серця; Віталій Караван – 26-річний захисник загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді; Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка; Ігор Хімічук – 29-річний старший солдат загинув 16 січня від ворожої кулі під час виконання бойового завдання. Валерій Закусило – 32-річний військовий загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі. Олександр Слободанюк – молодший сержант, загинув 19 січня від кулі ворожого снайпера. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України. Василь Муха – 31-річний боєць 37-ої ОМБП Запоріжжя загинув 20 січня під час перестрілки з бойовиками біля Опитного; Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр; Михайло Ошурко – 21-річний боєць 40-ої ОАБр помер 25 січня у Луганській області за невідомих обставин; Євген Щуренко – 41-річний боєць, який служив в одеській 28-ій Окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Загинув 26 січня напередодні свого дня народження від ворожої кулі. Антон Хоба – 28-річний військовослужбовець ЗСУ. Загинув теж 26 січня. На передовій Антон Хоба перебував з 2014 року. Лютий 2020 року Клавдія Ситник – 33-річна жінка-медик потрапила під обстріл поблизу Новотошківського, коли несла ліки українському воїну. Загинула 1 лютого; Олександр Свінціцький – 36-річний військовий 72-ої ОМБр Чорних Запорожців загинув 3 лютого внаслідок вогнепального поранення голови у районі Золотого; Ігор Надолько – 51-річний парамедик "Ангелів Тайри" помер 7 лютого у зоні ООС через зупинку серця; Максим Хітайлов – 22-річний гранатометник загинув під час кривавого бою поблизу Золотого 18 лютого. Максим уклав контракт з армією у квітні 2019 року. Борис Шпачук – 52-річний полковник 128-ої ОГШБ помер 18 лютого на бойовій позиції біля Волновахи через розрив тромба; Вадим Романов – 30-річний командир відділення 59-ої ОМПБр загинув за неуточнених обставин 20 лютого внаслідок кульового поранення; Олександр Тараскін – 36-річний поліцейський помер 22 лютого у зоні ООС від раптової зупинки серця; Дмитро Гринь – 28-річний старший водій мотопіхотного відділення підірвався на вибухівці 26 лютого. Військовий загинув під час виконання бойових завдань. Герой уклав контракт з ЗСУ у січні 2019 року. Володимир Федченко – 46-річний боєць, який служив у 93-тій бригаді "Холодний Яр" з 2016 року. Військовий брав участь в обороні Старогнатівки та Авдіївки. 27 лютого Володимир загинув від кулі снайпера.
Березень 2020 року
Ігор Гавриляк – 33-річний військовий із 72 ОМБР Чорних Запорожців. Сергій Руських – 31-річний захисник із Маріуполя, захищав рідний Донбас від окупантів у лавах Збройних сил України з 2018 року. Володимир Черненко – 25-річний захисник, загинув 3 березня унаслідок обстрілу українських позицій. Служив він у 13-му окремому мотопіхотному батальйоні 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Мав звання старшого сержанта. Дмитро Осичкін – 26-річний військовий 34-ої ОМПБ загинув 5 березня у районі села Піски від підриву на вибухівці; Дмитро Фірсов – 40-річний боєць загинув 6 березня поблизу Кримського внаслідок підриву БМП на міні. Був бійцем 93-ої окремої механізованої бригади, у якій командував взводом. Євген Черних – 29-річний боєць загинув 8 березня внаслідок потрапляння ракети бойовиків у авто українських військових. Він воював у складі 57-ої окремої мотопіхотної бригади отамана Костя Гордієнка. Віктор Солтис – 34-річний військовий загинув 10 березня, він служив у 131-му розвідувальному батальйоні ЗСУ. Він родом із села Володимирівка Кропивницького району. Андрій Ведешин – 34-річний старший солдат загинув 10 березня, служив за контрактом у 131-му окремому розвідувальному батальйоні. Родом із Тульчинського району на Вінниччині. Богдан Петренко – 23-річний старший навідник гранатометного взводу загинув 10 березня, служив у 72-ій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Ілля Пережогін – 26-річний молодший сержант 131-го ОРБ загинув 10 березня поблизу Пісків внаслідок влучання кулі снайпера; Валерій Стельмах – 23-річний навідник артилеристів "Азову" помер 16 березня у Маріуполі через зупинку серця; Олексій Золін – 35-річний боєць 30-ої ОМБр імені Костянтина Острозького загинув 19 березня у районі Попасної через потрапляння кулі ворожого снайпера. Володимир Мовчанюк – 36-річний молодший сержант 57-ої ОМПБр імені отамана Костя Гордієнка, загинув 30 березня від кулі ворожого снайпера під Ясинуватою; Олександр Маланчук – 23-річний командиром 3-го гірсько-штурмового взводу 1-шої гірсько-штурмової роти військової частини А3029. Герой родом з Чернівців. Загинув 31 березня під час виконання війського обов'язку.
Квітень 2020 року
Олексій Купріков – 49-річний механік-водій механізованого батальйону 93-ої Окремої механізованої бригади Холодний Яр. Військовий загинув 9 квітня під ворожим обстрілом: отримав численні осколкові поранення. У Олексія залишилася цивільна дружина, 19-річний син, мама і рідна сестра, що служить у тій самій бригаді, де був сам Олексій. Леонід Скакуненко – 32-річний піхотинець із позивним "Барон", боєць із 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Загинув уранці 12 квітня, у Вербну неділю, під час бойового чергування від ворожого обстрілу з гранатомета. Сиротами залишилися син від першого шлюбу та дружина.
Імена ще чотирьох військових, які загинули у 2020 році, наразі невідомі. Ми оновимо список, коли вдасться їх встановити
budivelnik написав:Ось про кого треба памятати...І знати точно хто винуватий в їх смертях...і цей хтось - Точно не Порошенко чи Стерненко....
Ага, типу то не Порошенко довів війну до такого масштабу?
Еще раз говорю. Проблемы были, согласен. Я же не говорю, что все было хорошо. Но техника была, вооружение было, личный состав был. Факт в том, что за 2012-2014 годы, повторяю еще раз, мы создали силы немедленного реагирования. Они были. Это порядка 25-30 тысяч. Авиация, флот, спецназ, десантные войска и так далее.
— То есть им надо было дать приказ. А приказа им не дали?
— Конечно.
— Задаю следующий вопрос. Цитирую ваше интервью. «В марте 2014 года в Крым вылетели самолеты Ил-76 и вертолеты с десантом для недопущения переброски войск России. Но кто-то дал им команду вернуться». Кто и почему дал эту команду?
— Я уже об этом говорил. Решение о переброске сил принял Виктор Николаевич Муженко. Команду «отставить», уже когда люди были загружены и уже вылетели...
— Уже вылетели?
— Да, уже вылетели, в воздухе были. Команду «отставить» дал на то время начальник ГШ.
— Кто? Фамилия?
— Генерал Михаил Куцин.
— Почему?
— Мне неизвестно.
— То есть самолеты и вертолеты с десантом уже вылетели, им дали команду вернуться назад, и они вернулись назад?
— Да, и они вернулись назад.
— Хорошо. Как вы думаете, мы когда-нибудь правду узнаем о том, что произошло в Крыму, что было во время начала аннексии и что было во время войны на востоке Украины? Вот правду мы когда-нибудь узнаем? Я понимаю, что мы не можем узнать правду, кто Небесную сотню расстрелял пять лет назад. Но хоть здесь будет свет какой-то в конце тоннеля?
— Я не думаю.
— Вот так даже?
— Знаете, тут банально просто все. Что расследовать? Почему так случилось, если команду на защиту Крыма не дали, не применили ВСУ? Что расследовать?
— А вы можете назвать конкретно виновных в сдаче территорий Украины? Я вам вопрос задам конкретный.
— Не только я. Всем очевидно.
— Давайте фамилии.
— И. о. президента Украины Турчинов. Товарищ Порошенко. Все.
— То есть Турчинов и Порошенко сдали украинскую территорию агрессору. Я правильно говорю?
— Абсолютно.
— Вы в этом уверены?
— Я исхожу из того, что не была дана команда. Не было принято решение. По какой причине — трусость, совет какой-то, боязнь — не знаю... Но эти люди не выполнили Конституцию.
Служба безопасности Украины сообщила о задержании генерал-майора ведомства Валерия Шайтанова по подозрению в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России. Высокопоставленный контрразведчик заподозрен в государственной измене и терроризме.
freeze написав:А стреляли много, я одно время на сборах молодого пополнения нашей части старшим был, так называемый курс молодого бойца, так каждый день учил новобранцев собирать-разбирать АК, чистить, стрелять из него на полигоне, строевой подготовкой с ними занимался, устав учил с ними, физподготовкой занимался.
Вот мгновенно вычисляются ватники по совкодрочерским сказкам. Стреляли они много, ага.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
budivelnik написав:Ось про кого треба памятати...І знати точно хто винуватий в їх смертях...і цей хтось - Точно не Порошенко чи Стерненко....
Ага, типу то не Порошенко довів війну до такого масштабу?
Давай логічно 1 Інформація яку я надав про смерть 46 захисників України - стосується періоду 6-9 місяця правління Зеленського (тобто гибель наших солдат відбулась через пів року після приходу Зеленського до влади) 2В 2019,в січні+лютому+березні-загинуло3+8+8=19 осіб - Президент Порошенко В 2020,в січні+лютому+березні-загинуло11+14+14=39 осіб-Президент Зеленський Як бачиш рахунок не на користь сьогоднішньої влади 3 А тепер може треба ввмімкнути мізки і зрозуміти Содати загинули не тому що Президентом України був Порошенко і не тому що Президентом є Зеленський - солдати загинули тому що путіну хочеться створити роССійську імперію...
І ті хто цього не розуміють - є просто корисними ідіотами ,яких москалики використовують... а в тему чи за гроші - це вже питання друге,адже від цього ідіоти не стають розумними,вони просто просирають Державу в якій їм і їх дітям жити далі...