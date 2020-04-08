Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:1 Інформація яку я надав про смерть 46 захисників України - стосується періоду 6-9 місяця правління Зеленського (тобто гибель наших солдат відбулась через пів року після приходу Зеленського до влади) 2В 2019,в січні+лютому+березні-загинуло3+8+8=19 осіб - Президент Порошенко В 2020,в січні+лютому+березні-загинуло11+14+14=39 осіб-Президент Зеленський Як бачиш рахунок не на користь сьогоднішньої влади 3 А тепер може треба ввмімкнути мізки і зрозуміти Содати загинули не тому що Президентом України був Порошенко і не тому що Президентом є Зеленський - солдати загинули тому що путіну хочеться створити роССійську імперію...
І ті хто цього не розуміють - є просто корисними ідіотами ,яких москалики використовують... а в тему чи за гроші - це вже питання друге,адже від цього ідіоти не стають розумними,вони просто просирають Державу в якій їм і їх дітям жити далі...
примітивна порохоботська пропаганда для виправдання злочинної діяльності Петра. Путіну не потрібна вся Україна, йому навіть не потрібен весь Донбас, він розуміє, що Україну Росія швидко не переварить, йому не потрібен серйозний конфлікт з Заходом, йому не потрібні десятки чи сотні тисяч трупів русскіх, він не Сталін. Йому потрібен був Крим, він його отримав абсолютно без будь якого опору завдяки Турчинову та Порошенку. Війна на Донбасі потрібна була лише як відволікаючий маневр від Криму, та як засіб постійного тиску на Україну. І тут Петро йому теж все подав на блюдєчькє з золотой каємочкой. Можна було знищити загін Гіркіна в Словянську? Можна. Можна було тоді захопити Донецьк та Луганськ, а не нікому не потрібні аеропорти? Можна. Де краще оборонятися, в полі чи в великому місті? Але Петро чомусь відправив боєздатні війська в поля під Гради. Тут нічого навіть обговорювати, злочинна діяльність Петра як на долоні.
lapay написав:Якщо вб'ють одного, то посадять, якщо, в ході громадських заворушень, вб'ють сотні чи тисячі, то буде амністія, ЄС чи Колумбія - не має значення. Майданівцям і активістам амністія, ватанам обмін. Зеля, можливо, ще не просік цю справедливу схему, але неодмінно йому дійде, хай і через дупу(Майдан).
При заворушеннях не бывает сотен и тысяч убитых. Тогда это называется война. В случае войны конечно правомерна амнистия: солдат, стреляющий во врага на поле боя - не убийца. Но тогда надо определится, кто и с кем вел войну. Никаких российских войск, ни регулярных, ни нерегулярных на майдане не было, с обеих стороны были украинские граждане, с украинскими паспортами. Одни пытались скинуть действовавшую власть, другие её защищали. Хотим не хотим - получаем крамольное определение - гражданская война. Это именно та позиция, на которой настаивает Россия: в Украине гражданская война, Киев должен переговариваться с ЛДНР, а Россия не причем, она просто оказывала гуманитарную помощь. Что можно этому противопоставить: только то, что ни в Киеве, ни в Одессе не было никакой гражданской войны, а были уголовные преступления. Которые Украина расследует и накажет всех виновных согласно соответствующих статей УК.
budivelnik написав:1 Інформація яку я надав про смерть 46 захисників України - стосується періоду 6-9 місяця правління Зеленського (тобто гибель наших солдат відбулась через пів року після приходу Зеленського до влади) 2В 2019,в січні+лютому+березні-загинуло3+8+8=19 осіб - Президент Порошенко В 2020,в січні+лютому+березні-загинуло11+14+14=39 осіб-Президент Зеленський Як бачиш рахунок не на користь сьогоднішньої влади 3 А тепер може треба ввмімкнути мізки і зрозуміти Содати загинули не тому що Президентом України був Порошенко і не тому що Президентом є Зеленський - солдати загинули тому що путіну хочеться створити роССійську імперію...
І ті хто цього не розуміють - є просто корисними ідіотами ,яких москалики використовують... а в тему чи за гроші - це вже питання друге,адже від цього ідіоти не стають розумними,вони просто просирають Державу в якій їм і їх дітям жити далі...
примітивна порохоботська пропаганда для виправдання злочинної діяльності Петра. Путіну не потрібна вся Україна, йому навіть не потрібен весь Донбас, він розуміє, що Україну Росія швидко не переварить, йому не потрібен серйозний конфлікт з Заходом, йому не потрібні десятки чи сотні тисяч трупів русскіх, він не Сталін. Йому потрібен був Крим, він його отримав абсолютно без будь якого опору завдяки Турчинову та Порошенку. Війна на Донбасі потрібна була лише як відволікаючий маневр від Криму, та як засіб постійного тиску на Україну. І тут Петро йому теж все подав на блюдєчькє з золотой каємочкой. Можна було знищити загін Гіркіна в Словянську? Можна. Можна було тоді захопити Донецьк та Луганськ, а не нікому не потрібні аеропорти? Можна. Де краще оборонятися, в полі чи в великому місті? Але Петро чомусь відправив боєздатні війська в поля під Гради. Тут нічого навіть обговорювати, злочинна діяльність Петра як на долоні.
Бачу що в тебе логіки-нуль 1 Якщо Порошенко не переварює Зеленського ,не менше ніж Зеленський не переварює Порошенка... Але в результаті що за Порошенка(нацик+хунта+фашист) Що за Зеленського (миротворець+любитель заглянути в очі ще більшому миротворцю пуйлу) Військові гинуть однаково ...навіть за миротворця в рази більше... То хто винуватий? Це депутат Порошенко не зупинив захоплення Криму Чи Президент Порошенко не зупинив бажання Путіна захопити ОРДЛО?
Для тебе як громадянина України-невже не зрозуміло Військові України гинуть тому ,що путін чогось там добивається А не Порошенко здав Крим, чи Зеленський здав позиції в ОРДЛО.
Tegularius написав:При заворушеннях не бывает сотен и тысяч убитых. Тогда это называется война.
Буває і більше, особливо коли силовики розстрілюють натовп чи придушують військами повстання.
В случае войны конечно правомерна амнистия: солдат, стреляющий во врага на поле боя - не убийца. Но тогда надо определится, кто и с кем вел войну. Никаких российских войск, ни регулярных, ни нерегулярных на майдане не было, с обеих стороны были украинские граждане, с украинскими паспортами. Одни пытались скинуть действовавшую власть, другие её защищали. Хотим не хотим - получаем крамольное определение - гражданская война.
Громадянській конфлікт, а не війна. Воюють регулярні війська чи комбатанти, з відповідним озброєнням і структурою керування.
Это именно та позиция, на которой настаивает Россия: в Украине гражданская война, Киев должен переговариваться с ЛДНР, а Россия не причем, она просто оказывала гуманитарную помощь.
Позиція брехунів. Всі адекватні люди світу знають, хто збив МН17, обстрілював наші війська, зі своєї території, чиї регулярні війська зайшли на територію України в серпні 2014.
Что можно этому противопоставить: только то, что ни в Киеве, ни в Одессе не было никакой гражданской войны, а были уголовные преступления. Которые Украина расследует и накажет всех виновных согласно соответствующих статей УК.
Нам брехлива позиція Раші взагалі по барабану - кого захочемо, того і амністуємо. Це наша внутрішня справа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Цитата)))): * "Что я увидел? Верховная Рада, когда там внутри будто бы обсуждался референдум, была заблокирована и закрыта, ни одного человека там не было. И стояло оцепление из российских военнослужащих. С точки зрения международного права это был абсолютно четкий акт аннексии", - заявил Порошенко.
Абсолютно четкий акт аннексии есть, а действий согласно Конституции -- нет.
И что мог сделать Порошенко? Рвануть на груди тельняшку и с криком "именем полномочного представителя!" расхерачить оцепление? Это уже комиксы про суперменов надо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Tegularius написав:Никаких российских войск, ни регулярных, ни нерегулярных на майдане не было, с обеих стороны были украинские граждане, с украинскими паспортами. Одни пытались скинуть действовавшую власть, другие её защищали. Хотим не хотим - получаем крамольное определение - гражданская война.
На Майдане была гражданская война?? Серьезно? Там были танки, пулеметы, "Грады" и артиллерия?
Я хочу увидеть эту методичку!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
budivelnik написав:Бачу що в тебе логіки-нуль 1 Якщо Порошенко не переварює Зеленського ,не менше ніж Зеленський не переварює Порошенка... Але в результаті що за Порошенка(нацик+хунта+фашист) Що за Зеленського (миротворець+любитель заглянути в очі ще більшому миротворцю пуйлу) Військові гинуть однаково ...навіть за миротворця в рази більше... То хто винуватий? Це депутат Порошенко не зупинив захоплення Криму Чи Президент Порошенко не зупинив бажання Путіна захопити ОРДЛО?
Для тебе як громадянина України-невже не зрозуміло Військові України гинуть тому ,що путін чогось там добивається А не Порошенко здав Крим, чи Зеленський здав позиції в ОРДЛО.
типова порохоботська пропаганда, йому намалювали як і чому сталася ситуація яка є на даний час, а він дурачка включив. Один в один як у русскіх тролей. Якби був реальний опір на якомусь етапі то все не дійшло б до таких масштабів. На країну здійснено військовий напад, а Петро навіть військовий стан не оголосив. Це як? Десятки російських військових яких брали в полон відпускалися потім СБУ без будь якої інформації у ЗМІ. Було у нас кілька тисяч військових які мали досвід бойових дій в Іраку, але їх чомусь весь 2014 не мобілізували. З Росії йшли колони техніки та боєприпасів, але диверсійних дій проти них чомусь не велося. В Дебальцево здали ворогу величезний залізничний вузол, інфраструктура чомусь не знищена. Таких прикладів море.
budivelnik написав:Бачу що в тебе логіки-нуль 1 Якщо Порошенко не переварює Зеленського ,не менше ніж Зеленський не переварює Порошенка... Але в результаті що за Порошенка(нацик+хунта+фашист) Що за Зеленського (миротворець+любитель заглянути в очі ще більшому миротворцю пуйлу) Військові гинуть однаково ...навіть за миротворця в рази більше... То хто винуватий? Це депутат Порошенко не зупинив захоплення Криму Чи Президент Порошенко не зупинив бажання Путіна захопити ОРДЛО?
Для тебе як громадянина України-невже не зрозуміло Військові України гинуть тому ,що путін чогось там добивається А не Порошенко здав Крим, чи Зеленський здав позиції в ОРДЛО.
типова порохоботська пропаганда, йому намалювали як і чому сталася ситуація яка є на даний час, а він дурачка включив. Один в один як у русскіх тролей. Якби був реальний опір на якомусь етапі то все не дійшло б до таких масштабів. На країну здійснено військовий напад, а Петро навіть військовий стан не оголосив. Це як? Десятки російських військових яких брали в полон відпускалися потім СБУ без будь якої інформації у ЗМІ. Було у нас кілька тисяч військових які мали досвід бойових дій в Іраку, але їх чомусь весь 2014 не мобілізували. З Росії йшли колони техніки та боєприпасів, але диверсійних дій проти них чомусь не велося. В Дебальцево здали ворогу величезний залізничний вузол, інфраструктура чомусь не знищена. Таких прикладів море.
Ще раз 1 Мене не цікавить прізвище українського політика який колись щось не зробив... 2 Мене не цікавить прізвище сьогоднішнього українського політика який не може(не хоче) не вміє....не знає ...чи ще чогось - не робить...
Язагострюю твою увагу на тому .що не залежно від подій 2014 чи 2015,2016,2017,2018,2019 - в 2020 путін стріляє....і гинуть українські солдати на український території.... Тому - що для такого впертого як ти заважає зрозуміти Причиною гибелі наших військових є не українські політики... а позиція роССійського президента ,яка підтримана роССійським народом - це для тебе зрозуміло... Тобто 99% вини на агресорі...а з виною своїх політиків - ми розберемось після того ,як зломаємо хребет пуйлу... І буде це під керуванням Зеленського ...чи Пупкіна - мені все одно.