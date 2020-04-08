Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5885588658875888 Додано: Вів 14 кві, 2020 21:31 budivelnik написав: 1 Інформація яку я надав про смерть 46 захисників України - стосується періоду 6-9 місяця правління Зеленського (тобто гибель наших солдат відбулась через пів року після приходу Зеленського до влади)

2В 2019,в січні+лютому+березні-загинуло3+8+8=19 осіб - Президент Порошенко

В 2020,в січні+лютому+березні-загинуло11+14+14=39 осіб-Президент Зеленський

Як бачиш рахунок не на користь сьогоднішньої влади

3 А тепер може треба ввмімкнути мізки і зрозуміти

Содати загинули не тому що Президентом України був Порошенко

і не тому що Президентом є Зеленський -

солдати загинули тому що путіну хочеться створити ро СС ійську імперію...



І ті хто цього не розуміють - є просто корисними ідіотами ,яких москалики використовують... а в тему чи за гроші - це вже питання друге,адже від цього ідіоти не стають розумними,вони просто просирають Державу в якій їм і їх дітям жити далі... 1 Інформація яку я надав про смерть 46 захисників України - стосується періоду 6-9 місяця правління Зеленського (тобто гибель наших солдат відбулась через пів року після приходу Зеленського до влади)2В 2019,в січні+лютому+березні-загинуло3+8+8=19 осіб - Президент ПорошенкоВ 2020,в січні+лютому+березні-загинуло11+14+14=39 осіб-Президент ЗеленськийЯк бачиш рахунок не на користь сьогоднішньої влади3 А тепер може треба ввмімкнути мізки і зрозумітиСодати загинули не тому що Президентом України був Порошенкоі не тому що Президентом є Зеленський -солдати загинули тому що путіну хочеться створити роійську імперію...І ті хто цього не розуміють - є просто корисними ідіотами ,яких москалики використовують... а в тему чи за гроші - це вже питання друге,адже від цього ідіоти не стають розумними,вони просто просирають Державу в якій їм і їх дітям жити далі...

примітивна порохоботська пропаганда для виправдання злочинної діяльності Петра.

Путіну не потрібна вся Україна, йому навіть не потрібен весь Донбас, він розуміє, що Україну Росія швидко не переварить, йому не потрібен серйозний конфлікт з Заходом, йому не потрібні десятки чи сотні тисяч трупів русскіх, він не Сталін.

Йому потрібен був Крим, він його отримав абсолютно без будь якого опору завдяки Турчинову та Порошенку. Війна на Донбасі потрібна була лише як відволікаючий маневр від Криму, та як засіб постійного тиску на Україну. І тут Петро йому теж все подав на блюдєчькє з золотой каємочкой.

Можна було знищити загін Гіркіна в Словянську? Можна.

Можна було тоді захопити Донецьк та Луганськ, а не нікому не потрібні аеропорти? Можна.

Де краще оборонятися, в полі чи в великому місті? Але Петро чомусь відправив боєздатні війська в поля під Гради.

Тут нічого навіть обговорювати, злочинна діяльність Петра як на долоні. примітивна порохоботська пропаганда для виправдання злочинної діяльності Петра.Путіну не потрібна вся Україна, йому навіть не потрібен весь Донбас, він розуміє, що Україну Росія швидко не переварить, йому не потрібен серйозний конфлікт з Заходом, йому не потрібні десятки чи сотні тисяч трупів русскіх, він не Сталін.Йому потрібен був Крим, він його отримав абсолютно без будь якого опору завдяки Турчинову та Порошенку. Війна на Донбасі потрібна була лише як відволікаючий маневр від Криму, та як засіб постійного тиску на Україну. І тут Петро йому теж все подав на блюдєчькє з золотой каємочкой.Можна було знищити загін Гіркіна в Словянську? Можна.Можна було тоді захопити Донецьк та Луганськ, а не нікому не потрібні аеропорти? Можна.Де краще оборонятися, в полі чи в великому місті? Але Петро чомусь відправив боєздатні війська в поля під Гради.Тут нічого навіть обговорювати, злочинна діяльність Петра як на долоні. unicdima

Повідомлень: 312 З нами з: 10.06.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 21:32 lapay написав: Якщо вб'ють одного, то посадять, якщо, в ході громадських заворушень, вб'ють сотні чи тисячі, то буде амністія, ЄС чи Колумбія - не має значення. Майданівцям і активістам амністія, ватанам обмін. Зеля, можливо, ще не просік цю справедливу схему, але неодмінно йому дійде, хай і через дупу(Майдан). Якщо вб'ють одного, то посадять, якщо, в ході громадських заворушень, вб'ють сотні чи тисячі, то буде амністія, ЄС чи Колумбія - не має значення. Майданівцям і активістам амністія, ватанам обмін. Зеля, можливо, ще не просік цю справедливу схему, але неодмінно йому дійде, хай і через дупу(Майдан).

При заворушеннях не бывает сотен и тысяч убитых. Тогда это называется война.

В случае войны конечно правомерна амнистия: солдат, стреляющий во врага на поле боя - не убийца.

Но тогда надо определится, кто и с кем вел войну. Никаких российских войск, ни регулярных, ни нерегулярных на майдане не было, с обеих стороны были украинские граждане, с украинскими паспортами. Одни пытались скинуть действовавшую власть, другие её защищали. Хотим не хотим - получаем крамольное определение - гражданская война.

Это именно та позиция, на которой настаивает Россия: в Украине гражданская война, Киев должен переговариваться с ЛДНР, а Россия не причем, она просто оказывала гуманитарную помощь.

Что можно этому противопоставить: только то, что ни в Киеве, ни в Одессе не было никакой гражданской войны, а были уголовные преступления. Которые Украина расследует и накажет всех виновных согласно соответствующих статей УК. При заворушеннях не бывает сотен и тысяч убитых. Тогда это называется война.В случае войны конечно правомерна амнистия: солдат, стреляющий во врага на поле боя - не убийца.Но тогда надо определится, кто и с кем вел войну. Никаких российских войск, ни регулярных, ни нерегулярных на майдане не было, с обеих стороны были украинские граждане, с украинскими паспортами. Одни пытались скинуть действовавшую власть, другие её защищали. Хотим не хотим - получаем крамольное определение - гражданская война.Это именно та позиция, на которой настаивает Россия: в Украине гражданская война, Киев должен переговариваться с ЛДНР, а Россия не причем, она просто оказывала гуманитарную помощь.Что можно этому противопоставить: только то, что ни в Киеве, ни в Одессе не было никакой гражданской войны, а были уголовные преступления. Которые Украина расследует и накажет всех виновных согласно соответствующих статей УК. Tegularius Повідомлень: 1205 З нами з: 11.02.14 Подякував: 179 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 21:48 unicdima написав: budivelnik написав: 1 Інформація яку я надав про смерть 46 захисників України - стосується періоду 6-9 місяця правління Зеленського (тобто гибель наших солдат відбулась через пів року після приходу Зеленського до влади)

2В 2019,в січні+лютому+березні-загинуло3+8+8=19 осіб - Президент Порошенко

В 2020,в січні+лютому+березні-загинуло11+14+14=39 осіб-Президент Зеленський

Як бачиш рахунок не на користь сьогоднішньої влади

3 А тепер може треба ввмімкнути мізки і зрозуміти

Содати загинули не тому що Президентом України був Порошенко

і не тому що Президентом є Зеленський -

солдати загинули тому що путіну хочеться створити ро СС ійську імперію...



І ті хто цього не розуміють - є просто корисними ідіотами ,яких москалики використовують... а в тему чи за гроші - це вже питання друге,адже від цього ідіоти не стають розумними,вони просто просирають Державу в якій їм і їх дітям жити далі... 1 Інформація яку я надав про смерть 46 захисників України - стосується періоду 6-9 місяця правління Зеленського (тобто гибель наших солдат відбулась через пів року після приходу Зеленського до влади)2В 2019,в січні+лютому+березні-загинуло3+8+8=19 осіб - Президент ПорошенкоВ 2020,в січні+лютому+березні-загинуло11+14+14=39 осіб-Президент ЗеленськийЯк бачиш рахунок не на користь сьогоднішньої влади3 А тепер може треба ввмімкнути мізки і зрозумітиСодати загинули не тому що Президентом України був Порошенкоі не тому що Президентом є Зеленський -солдати загинули тому що путіну хочеться створити роійську імперію...І ті хто цього не розуміють - є просто корисними ідіотами ,яких москалики використовують... а в тему чи за гроші - це вже питання друге,адже від цього ідіоти не стають розумними,вони просто просирають Державу в якій їм і їх дітям жити далі...

примітивна порохоботська пропаганда для виправдання злочинної діяльності Петра.

Путіну не потрібна вся Україна, йому навіть не потрібен весь Донбас, він розуміє, що Україну Росія швидко не переварить, йому не потрібен серйозний конфлікт з Заходом, йому не потрібні десятки чи сотні тисяч трупів русскіх, він не Сталін.

Йому потрібен був Крим, він його отримав абсолютно без будь якого опору завдяки Турчинову та Порошенку. Війна на Донбасі потрібна була лише як відволікаючий маневр від Криму, та як засіб постійного тиску на Україну. І тут Петро йому теж все подав на блюдєчькє з золотой каємочкой.

Можна було знищити загін Гіркіна в Словянську? Можна.

Можна було тоді захопити Донецьк та Луганськ, а не нікому не потрібні аеропорти? Можна.

Де краще оборонятися, в полі чи в великому місті? Але Петро чомусь відправив боєздатні війська в поля під Гради.

Тут нічого навіть обговорювати, злочинна діяльність Петра як на долоні. примітивна порохоботська пропаганда для виправдання злочинної діяльності Петра.Путіну не потрібна вся Україна, йому навіть не потрібен весь Донбас, він розуміє, що Україну Росія швидко не переварить, йому не потрібен серйозний конфлікт з Заходом, йому не потрібні десятки чи сотні тисяч трупів русскіх, він не Сталін.Йому потрібен був Крим, він його отримав абсолютно без будь якого опору завдяки Турчинову та Порошенку. Війна на Донбасі потрібна була лише як відволікаючий маневр від Криму, та як засіб постійного тиску на Україну. І тут Петро йому теж все подав на блюдєчькє з золотой каємочкой.Можна було знищити загін Гіркіна в Словянську? Можна.Можна було тоді захопити Донецьк та Луганськ, а не нікому не потрібні аеропорти? Можна.Де краще оборонятися, в полі чи в великому місті? Але Петро чомусь відправив боєздатні війська в поля під Гради.Тут нічого навіть обговорювати, злочинна діяльність Петра як на долоні. Бачу що в тебе логіки-нуль

1 Якщо Порошенко не переварює Зеленського ,не менше ніж Зеленський не переварює Порошенка...

Але в результаті що за Порошенка(нацик+хунта+фашист)

Що за Зеленського (миротворець+любитель заглянути в очі ще більшому миротворцю пуйлу)

Військові гинуть однаково ...навіть за миротворця в рази більше...

То хто винуватий?

Це депутат Порошенко не зупинив захоплення Криму

Чи Президент Порошенко не зупинив бажання Путіна захопити ОРДЛО?



Для тебе як громадянина України-невже не зрозуміло

Військові України гинуть тому ,що путін чогось там добивається

А не Порошенко здав Крим, чи Зеленський здав позиції в ОРДЛО. Бачу що в тебе логіки-нуль1 Якщо Порошенко не переварює Зеленського ,не менше ніж Зеленський не переварює Порошенка...Але в результаті що за Порошенка(нацик+хунта+фашист)Що за Зеленського (миротворець+любитель заглянути в очі ще більшому миротворцю пуйлу)Військові гинуть однаково ...навіть за миротворця в рази більше...То хто винуватий?Це депутат Порошенко не зупинив захоплення КримуЧи Президент Порошенко не зупинив бажання Путіна захопити ОРДЛО?Для тебе як громадянина України-невже не зрозумілоВійськові України гинуть тому ,що путін чогось там добиваєтьсяА не Порошенко здав Крим, чи Зеленський здав позиції в ОРДЛО. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22516 З нами з: 15.01.09 Подякував: 167 раз. Подякували: 2305 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 22:10 Re: Політичні дискусії



Мудрий нарiд™ Мудрий нарiд™ Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5018 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 22:12 Tegularius написав: При заворушеннях не бывает сотен и тысяч убитых. Тогда это называется война. При заворушеннях не бывает сотен и тысяч убитых. Тогда это называется война.

Буває і більше, особливо коли силовики розстрілюють натовп чи придушують військами повстання.

В случае войны конечно правомерна амнистия: солдат, стреляющий во врага на поле боя - не убийца.

Но тогда надо определится, кто и с кем вел войну. Никаких российских войск, ни регулярных, ни нерегулярных на майдане не было, с обеих стороны были украинские граждане, с украинскими паспортами. Одни пытались скинуть действовавшую власть, другие её защищали. Хотим не хотим - получаем крамольное определение - гражданская война.

Громадянській конфлікт, а не війна. Воюють регулярні війська чи комбатанти, з відповідним озброєнням і структурою керування.

Это именно та позиция, на которой настаивает Россия: в Украине гражданская война, Киев должен переговариваться с ЛДНР, а Россия не причем, она просто оказывала гуманитарную помощь.

Позиція брехунів. Всі адекватні люди світу знають, хто збив МН17, обстрілював наші війська, зі своєї території, чиї регулярні війська зайшли на територію України в серпні 2014.

Что можно этому противопоставить: только то, что ни в Киеве, ни в Одессе не было никакой гражданской войны, а были уголовные преступления. Которые Украина расследует и накажет всех виновных согласно соответствующих статей УК.

Нам брехлива позиція Раші взагалі по барабану - кого захочемо, того і амністуємо. Це наша внутрішня справа. Буває і більше, особливо коли силовики розстрілюють натовп чи придушують військами повстання.Громадянській конфлікт, а не війна. Воюють регулярні війська чи комбатанти, з відповідним озброєнням і структурою керування.Позиція брехунів. Всі адекватні люди світу знають, хто збив МН17, обстрілював наші війська, зі своєї території, чиї регулярні війська зайшли на територію України в серпні 2014.Нам брехлива позиція Раші взагалі по барабану - кого захочемо, того і амністуємо. Це наша внутрішня справа. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10309 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1128 раз. Подякували: 1251 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 22:13 detroytred написав: Цитата)))):

* "Что я увидел? Верховная Рада, когда там внутри будто бы обсуждался референдум, была заблокирована и закрыта, ни одного человека там не было. И стояло оцепление из российских военнослужащих. С точки зрения международного права это был абсолютно четкий акт аннексии", - заявил Порошенко.



Абсолютно четкий акт аннексии есть, а действий согласно Конституции -- нет.

Цитата)))):* "Что я увидел? Верховная Рада, когда там внутри будто бы обсуждался референдум, была заблокирована и закрыта, ни одного человека там не было. И стояло оцепление из российских военнослужащих. С точки зрения международного права это был абсолютно четкий акт аннексии", - заявил Порошенко.Абсолютно четкий акт аннексии есть, а действий согласно Конституции -- нет.



И что мог сделать Порошенко? Рвануть на груди тельняшку и с криком "именем полномочного представителя!" расхерачить оцепление?

Это уже комиксы про суперменов надо. И что мог сделать Порошенко? Рвануть на груди тельняшку и с криком "именем полномочного представителя!" расхерачить оцепление?Это уже комиксы про суперменов надо. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5018 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 22:15 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Никаких российских войск, ни регулярных, ни нерегулярных на майдане не было, с обеих стороны были украинские граждане, с украинскими паспортами. Одни пытались скинуть действовавшую власть, другие её защищали. Хотим не хотим - получаем крамольное определение - гражданская война. Никаких российских войск, ни регулярных, ни нерегулярных на майдане не было, с обеих стороны были украинские граждане, с украинскими паспортами. Одни пытались скинуть действовавшую власть, другие её защищали. Хотим не хотим - получаем крамольное определение - гражданская война.



На Майдане была гражданская война?? Серьезно? Там были танки, пулеметы, "Грады" и артиллерия?



Я хочу увидеть эту методичку! На Майдане была гражданская война?? Серьезно? Там были танки, пулеметы, "Грады" и артиллерия?Я хочу увидеть эту методичку! Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5018 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 22:26 budivelnik написав: Бачу що в тебе логіки-нуль

1 Якщо Порошенко не переварює Зеленського ,не менше ніж Зеленський не переварює Порошенка...

Але в результаті що за Порошенка(нацик+хунта+фашист)

Що за Зеленського (миротворець+любитель заглянути в очі ще більшому миротворцю пуйлу)

Військові гинуть однаково ...навіть за миротворця в рази більше...

То хто винуватий?

Це депутат Порошенко не зупинив захоплення Криму

Чи Президент Порошенко не зупинив бажання Путіна захопити ОРДЛО?



Для тебе як громадянина України-невже не зрозуміло

Військові України гинуть тому ,що путін чогось там добивається

А не Порошенко здав Крим, чи Зеленський здав позиції в ОРДЛО. Бачу що в тебе логіки-нуль1 Якщо Порошенко не переварює Зеленського ,не менше ніж Зеленський не переварює Порошенка...Але в результаті що за Порошенка(нацик+хунта+фашист)Що за Зеленського (миротворець+любитель заглянути в очі ще більшому миротворцю пуйлу)Військові гинуть однаково ...навіть за миротворця в рази більше...То хто винуватий?Це депутат Порошенко не зупинив захоплення КримуЧи Президент Порошенко не зупинив бажання Путіна захопити ОРДЛО?Для тебе як громадянина України-невже не зрозумілоВійськові України гинуть тому ,що путін чогось там добиваєтьсяА не Порошенко здав Крим, чи Зеленський здав позиції в ОРДЛО.

типова порохоботська пропаганда, йому намалювали як і чому сталася ситуація яка є на даний час, а він дурачка включив. Один в один як у русскіх тролей.

Якби був реальний опір на якомусь етапі то все не дійшло б до таких масштабів.

На країну здійснено військовий напад, а Петро навіть військовий стан не оголосив. Це як? Десятки російських військових яких брали в полон відпускалися потім СБУ без будь якої інформації у ЗМІ.

Було у нас кілька тисяч військових які мали досвід бойових дій в Іраку, але їх чомусь весь 2014 не мобілізували.

З Росії йшли колони техніки та боєприпасів, але диверсійних дій проти них чомусь не велося.

В Дебальцево здали ворогу величезний залізничний вузол, інфраструктура чомусь не знищена.

Таких прикладів море. типова порохоботська пропаганда, йому намалювали як і чому сталася ситуація яка є на даний час, а він дурачка включив. Один в один як у русскіх тролей.Якби був реальний опір на якомусь етапі то все не дійшло б до таких масштабів.На країну здійснено військовий напад, а Петро навіть військовий стан не оголосив. Це як? Десятки російських військових яких брали в полон відпускалися потім СБУ без будь якої інформації у ЗМІ.Було у нас кілька тисяч військових які мали досвід бойових дій в Іраку, але їх чомусь весь 2014 не мобілізували.З Росії йшли колони техніки та боєприпасів, але диверсійних дій проти них чомусь не велося.В Дебальцево здали ворогу величезний залізничний вузол, інфраструктура чомусь не знищена.Таких прикладів море. unicdima

Повідомлень: 312 З нами з: 10.06.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 22:44 unicdima написав: budivelnik написав: Бачу що в тебе логіки-нуль

1 Якщо Порошенко не переварює Зеленського ,не менше ніж Зеленський не переварює Порошенка...

Але в результаті що за Порошенка(нацик+хунта+фашист)

Що за Зеленського (миротворець+любитель заглянути в очі ще більшому миротворцю пуйлу)

Військові гинуть однаково ...навіть за миротворця в рази більше...

То хто винуватий?

Це депутат Порошенко не зупинив захоплення Криму

Чи Президент Порошенко не зупинив бажання Путіна захопити ОРДЛО?



Для тебе як громадянина України-невже не зрозуміло

Військові України гинуть тому ,що путін чогось там добивається

А не Порошенко здав Крим, чи Зеленський здав позиції в ОРДЛО. Бачу що в тебе логіки-нуль1 Якщо Порошенко не переварює Зеленського ,не менше ніж Зеленський не переварює Порошенка...Але в результаті що за Порошенка(нацик+хунта+фашист)Що за Зеленського (миротворець+любитель заглянути в очі ще більшому миротворцю пуйлу)Військові гинуть однаково ...навіть за миротворця в рази більше...То хто винуватий?Це депутат Порошенко не зупинив захоплення КримуЧи Президент Порошенко не зупинив бажання Путіна захопити ОРДЛО?Для тебе як громадянина України-невже не зрозумілоВійськові України гинуть тому ,що путін чогось там добиваєтьсяА не Порошенко здав Крим, чи Зеленський здав позиції в ОРДЛО. типова порохоботська пропаганда, йому намалювали як і чому сталася ситуація яка є на даний час, а він дурачка включив. Один в один як у русскіх тролей.

Якби був реальний опір на якомусь етапі то все не дійшло б до таких масштабів.

На країну здійснено військовий напад, а Петро навіть військовий стан не оголосив. Це як? Десятки російських військових яких брали в полон відпускалися потім СБУ без будь якої інформації у ЗМІ.

Було у нас кілька тисяч військових які мали досвід бойових дій в Іраку, але їх чомусь весь 2014 не мобілізували.

З Росії йшли колони техніки та боєприпасів, але диверсійних дій проти них чомусь не велося.

В Дебальцево здали ворогу величезний залізничний вузол, інфраструктура чомусь не знищена.

Таких прикладів море. типова порохоботська пропаганда, йому намалювали як і чому сталася ситуація яка є на даний час, а він дурачка включив. Один в один як у русскіх тролей.Якби був реальний опір на якомусь етапі то все не дійшло б до таких масштабів.На країну здійснено військовий напад, а Петро навіть військовий стан не оголосив. Це як? Десятки російських військових яких брали в полон відпускалися потім СБУ без будь якої інформації у ЗМІ.Було у нас кілька тисяч військових які мали досвід бойових дій в Іраку, але їх чомусь весь 2014 не мобілізували.З Росії йшли колони техніки та боєприпасів, але диверсійних дій проти них чомусь не велося.В Дебальцево здали ворогу величезний залізничний вузол, інфраструктура чомусь не знищена.Таких прикладів море. Ще раз

1 Мене не цікавить прізвище українського політика який колись щось не зробив...

2 Мене не цікавить прізвище сьогоднішнього українського політика який не може(не хоче) не вміє....не знає ...чи ще чогось - не робить...



Язагострюю твою увагу на тому .що не залежно від подій 2014 чи 2015,2016,2017,2018,2019 - в 2020 путін стріляє....і гинуть українські солдати на український території....

Тому - що для такого впертого як ти заважає зрозуміти

Причиною гибелі наших військових є не українські політики...

а позиція роССійського президента ,яка підтримана роССійським народом - це для тебе зрозуміло...

Тобто 99% вини на агресорі...а з виною своїх політиків - ми розберемось після того ,як зломаємо хребет пуйлу...

І буде це під керуванням Зеленського ...чи Пупкіна - мені все одно. Ще раз1 Мене не цікавить прізвище українського політика який колись щось не зробив...2 Мене не цікавить прізвище сьогоднішнього українського політика який не може(не хоче) не вміє....не знає ...чи ще чогось - не робить...Язагострюю твою увагу на тому .що не залежно від подій 2014 чи 2015,2016,2017,2018,2019 - в 2020 путін стріляє....і гинуть українські солдати на український території....Тому - що для такого впертого як ти заважає зрозуміти- це для тебе зрозуміло...Тобто 99% вини на агресорі...а з виною своїх політиків - ми розберемось після того ,як зломаємо хребет пуйлу...І буде це під керуванням Зеленського ...чи Пупкіна - мені все одно. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22516 З нами з: 15.01.09 Подякував: 167 раз. Подякували: 2305 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5885588658875888 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: ТупУм