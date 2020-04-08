Sommer написав:detroytred написав:Цитата)))):
* "Что я увидел? Верховная Рада, когда там внутри будто бы обсуждался референдум, была заблокирована и закрыта, ни одного человека там не было. И стояло оцепление из российских военнослужащих. С точки зрения международного права это был абсолютно четкий акт аннексии", - заявил Порошенко.
Абсолютно четкий акт аннексии есть, а действий согласно Конституции -- нет.
И что мог сделать Порошенко? Рвануть на груди тельняшку и с криком "именем полномочного представителя!" расхерачить оцепление?
Это уже комиксы про суперменов надо.
Что сделал: троллил, как на форуме.
Что мог сделать: согласно планам на случай подобной агрессии (аннексии) -- начиная с того, о чём говорил Замана (наличие и задействование сил быстрого реагирования ... см. перечисленные им) и заканчивая банальным введением ЧП, перевод страны на военные рельсы, всеобщая мобилизация и защита страны от агрессора.
Понимаете, есть разработанные планы действий на разные случаи. В том числе и на такую аннексию.
Претензии к посадовцям от Заманы и пр. в том и состоят, что не нужно рассказывать сказки о том, что сил нет вааабще. Что кто-то что-то не хочет выволнять и т.д., а нужно было выполнить свою часть работы, функций согласно документов.
И тогда спрос был бы с невыполнивших... Почему не выполнили...
Ну а когда разворачивают поднятые самолёты и т.д., то спрос с высшего керивництва.
Турчинов и Ко решили поиграть в бетменов))) вместо действий по разработанным документам.
Ну нет такого в планах --- вторжение в страну иностранных войск и ... никаких прямых указов, боевых приказов командирам вч на ведение боевых действий с противником за пределами части. А лишь -- охраняйте, обороняйте, по сути, как в мирное время.
Вот те и охраняли, обороняли, ждали. Долго-то ведь ждали.
Проще: Турчинов и Ко не захотели брать ответственность на себя...
Выполнить свою функцию.