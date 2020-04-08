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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 15 кві, 2020 00:13
Sommer написав: detroytred написав:
Цитата)))):
* "Что я увидел? Верховная Рада, когда там внутри будто бы обсуждался референдум, была заблокирована и закрыта, ни одного человека там не было. И стояло оцепление из российских военнослужащих. С точки зрения международного права это был абсолютно четкий акт аннексии", - заявил Порошенко.
Абсолютно четкий акт аннексии есть, а действий согласно Конституции -- нет.
И что мог сделать Порошенко? Рвануть на груди тельняшку и с криком "именем полномочного представителя!" расхерачить оцепление?
Это уже комиксы про суперменов надо.
Что сделал: троллил, как на форуме.
Что мог сделать: согласно планам на случай подобной агрессии (аннексии) -- начиная с того, о чём говорил Замана (наличие и задействование сил быстрого реагирования ... см. перечисленные им) и заканчивая банальным введением ЧП, перевод страны на военные рельсы, всеобщая мобилизация и защита страны от агрессора.
Понимаете, есть разработанные планы действий на разные случаи. В том числе и на такую аннексию.
Претензии к посадовцям от Заманы и пр. в том и состоят, что не нужно рассказывать сказки о том, что сил нет вааабще. Что кто-то что-то не хочет выволнять и т.д., а нужно было выполнить свою часть работы, функций согласно документов.
И тогда спрос был бы с невыполнивших... Почему не выполнили...
Ну а когда разворачивают поднятые самолёты и т.д., то спрос с высшего керивництва.
Турчинов и Ко решили поиграть в бетменов))) вместо действий по разработанным документам.
Ну нет такого в планах --- вторжение в страну иностранных войск и ... никаких прямых указов, боевых приказов командирам вч на ведение боевых действий с противником за пределами части. А лишь -- охраняйте, обороняйте, по сути, как в мирное время.
Вот те и охраняли, обороняли, ждали. Долго-то ведь ждали.
Проще: Турчинов и Ко не захотели брать ответственность на себя...
Выполнить свою функцию.
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detroytred
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Додано: Сер 15 кві, 2020 00:16
budivelnik написав:
Ще раз
1 Мене не цікавить прізвище українського політика який колись щось не зробив...
2 Мене не цікавить прізвище сьогоднішнього українського політика який не може(не хоче) не вміє....не знає ...чи ще чогось - не робить...
Язагострюю твою увагу на тому .що не залежно від подій 2014 чи 2015,2016,2017,2018,2019 - в 2020 путін стріляє....і гинуть українські солдати на український території....
Тому - що для такого впертого як ти заважає зрозумітиПричиною гибелі наших військових є не українські політики...
а позиція роССійського президента ,яка підтримана роССійським народом
- це для тебе зрозуміло...
Тобто 99% вини на агресорі...а з виною своїх політиків - ми розберемось після того ,як зломаємо хребет пуйлу...
І буде це під керуванням Зеленського ...чи Пупкіна - мені все одно.
Та досить нам казки розказувати, вони годяться лише для порохатих тупаків.
Без злочинного сприяння Петром агресії ми не мали б таку складну ситуацію на цей час.
Не може легкоозброєний загін в кілька десятків чоловік стати осередком та вогнищем війни, в сорокамільйонній країні з кількома сотнями тисяч силовиків, до того ж за 200км від кордону з Росією.
Петро державний злочинець, а ви порохоботи його посібники.
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unicdima
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Додано: Сер 15 кві, 2020 08:29
unicdima написав: budivelnik написав:
Ще раз
1 Мене не цікавить прізвище українського політика який колись щось не зробив...
2 Мене не цікавить прізвище сьогоднішнього українського політика який не може(не хоче) не вміє....не знає ...чи ще чогось - не робить...
Язагострюю твою увагу на тому .що не залежно від подій 2014 чи 2015,2016,2017,2018,2019 - в 2020 путін стріляє....і гинуть українські солдати на український території....
Тому - що для такого впертого як ти заважає зрозумітиПричиною гибелі наших військових є не українські політики...
а позиція роССійського президента ,яка підтримана роССійським народом
- це для тебе зрозуміло...
Тобто 99% вини на агресорі...а з виною своїх політиків - ми розберемось після того ,як зломаємо хребет пуйлу...
І буде це під керуванням Зеленського ...чи Пупкіна - мені все одно.
Та досить нам казки розказувати, вони годяться лише для порохатих тупаків.
Без злочинного сприяння Петром агресії ми не мали б таку складну ситуацію на цей час.
Не може легкоозброєний загін в кілька десятків чоловік стати осередком та вогнищем війни, в сорокамільйонній країні з кількома сотнями тисяч силовиків, до того ж за 200км від кордону з Росією.
Петро державний злочинець, а ви порохоботи його посібники.
Вы просто не понимаете ситуации, которая сложилась на то время, как и большинство зелебобиков, страдающих от зубожиння. Лучше готовьтесь к реальной эпохе бидности, которую вы своими руками и голосами сделали.
Как думаете, хуже не будет?
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Schmit
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:54
Schmit
Грабли были раньше))
Выбрали ЮВА, который привёл Украину к президенту Януковичу.
Выбрали Порошенко, который привёл Украину к президенту Зеленскому.
Прикол:
1. в рашковании фантазируют об умном народе (от вяличия и до лишней хромосомы).
2. у нас фантазируют тоже, только наоборот ...
Крутить-вертеть о граблях, народе можно по-разному))
Но народ (в каждой своей стране) один и тот же.
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detroytred
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