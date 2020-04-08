Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Цитата)))): * "Что я увидел? Верховная Рада, когда там внутри будто бы обсуждался референдум, была заблокирована и закрыта, ни одного человека там не было. И стояло оцепление из российских военнослужащих. С точки зрения международного права это был абсолютно четкий акт аннексии", - заявил Порошенко.
Абсолютно четкий акт аннексии есть, а действий согласно Конституции -- нет.
И что мог сделать Порошенко? Рвануть на груди тельняшку и с криком "именем полномочного представителя!" расхерачить оцепление? Это уже комиксы про суперменов надо.
Что сделал: троллил, как на форуме. Что мог сделать: согласно планам на случай подобной агрессии (аннексии) -- начиная с того, о чём говорил Замана (наличие и задействование сил быстрого реагирования ... см. перечисленные им) и заканчивая банальным введением ЧП, перевод страны на военные рельсы, всеобщая мобилизация и защита страны от агрессора.
Понимаете, есть разработанные планы действий на разные случаи. В том числе и на такую аннексию. Претензии к посадовцям от Заманы и пр. в том и состоят, что не нужно рассказывать сказки о том, что сил нет вааабще. Что кто-то что-то не хочет выволнять и т.д., а нужно было выполнить свою часть работы, функций согласно документов.
И тогда спрос был бы с невыполнивших... Почему не выполнили... Ну а когда разворачивают поднятые самолёты и т.д., то спрос с высшего керивництва.
Турчинов и Ко решили поиграть в бетменов))) вместо действий по разработанным документам.
Ну нет такого в планах --- вторжение в страну иностранных войск и ... никаких прямых указов, боевых приказов командирам вч на ведение боевых действий с противником за пределами части. А лишь -- охраняйте, обороняйте, по сути, как в мирное время. Вот те и охраняли, обороняли, ждали. Долго-то ведь ждали.
Проще: Турчинов и Ко не захотели брать ответственность на себя... Выполнить свою функцию.
budivelnik написав:Ще раз 1 Мене не цікавить прізвище українського політика який колись щось не зробив... 2 Мене не цікавить прізвище сьогоднішнього українського політика який не може(не хоче) не вміє....не знає ...чи ще чогось - не робить...
Язагострюю твою увагу на тому .що не залежно від подій 2014 чи 2015,2016,2017,2018,2019 - в 2020 путін стріляє....і гинуть українські солдати на український території.... Тому - що для такого впертого як ти заважає зрозуміти Причиною гибелі наших військових є не українські політики... а позиція роССійського президента ,яка підтримана роССійським народом - це для тебе зрозуміло... Тобто 99% вини на агресорі...а з виною своїх політиків - ми розберемось після того ,як зломаємо хребет пуйлу... І буде це під керуванням Зеленського ...чи Пупкіна - мені все одно.
Та досить нам казки розказувати, вони годяться лише для порохатих тупаків. Без злочинного сприяння Петром агресії ми не мали б таку складну ситуацію на цей час. Не може легкоозброєний загін в кілька десятків чоловік стати осередком та вогнищем війни, в сорокамільйонній країні з кількома сотнями тисяч силовиків, до того ж за 200км від кордону з Росією. Петро державний злочинець, а ви порохоботи його посібники.
budivelnik написав:Ще раз 1 Мене не цікавить прізвище українського політика який колись щось не зробив... 2 Мене не цікавить прізвище сьогоднішнього українського політика який не може(не хоче) не вміє....не знає ...чи ще чогось - не робить...
Язагострюю твою увагу на тому .що не залежно від подій 2014 чи 2015,2016,2017,2018,2019 - в 2020 путін стріляє....і гинуть українські солдати на український території.... Тому - що для такого впертого як ти заважає зрозуміти Причиною гибелі наших військових є не українські політики... а позиція роССійського президента ,яка підтримана роССійським народом - це для тебе зрозуміло... Тобто 99% вини на агресорі...а з виною своїх політиків - ми розберемось після того ,як зломаємо хребет пуйлу... І буде це під керуванням Зеленського ...чи Пупкіна - мені все одно.
Та досить нам казки розказувати, вони годяться лише для порохатих тупаків. Без злочинного сприяння Петром агресії ми не мали б таку складну ситуацію на цей час. Не може легкоозброєний загін в кілька десятків чоловік стати осередком та вогнищем війни, в сорокамільйонній країні з кількома сотнями тисяч силовиків, до того ж за 200км від кордону з Росією. Петро державний злочинець, а ви порохоботи його посібники.
Вы просто не понимаете ситуации, которая сложилась на то время, как и большинство зелебобиков, страдающих от зубожиння. Лучше готовьтесь к реальной эпохе бидности, которую вы своими руками и голосами сделали.
Schmit написав:Вы просто не понимаете ситуации, которая сложилась на то время, как и большинство зелебобиков, страдающих от зубожиння. Лучше готовьтесь к реальной эпохе бидности, которую вы своими руками и голосами сделали. Как думаете, хуже не будет?
Прогнозируемо, порохоботы всегда сливаются когда речь заходит о фактах. Я уже тут неоднократно спрашивал, что конкретно плохого сделал Зеленский для экономики по сравнению с Порошенко, никто не может ответить. А коронавирус тоже Зеленский?
Schmit написав:Вы просто не понимаете ситуации, которая сложилась на то время, как и большинство зелебобиков, страдающих от зубожиння. Лучше готовьтесь к реальной эпохе бидности, которую вы своими руками и голосами сделали. Как думаете, хуже не будет?
Прогнозируемо, порохоботы всегда сливаются когда речь заходит о фактах. Я уже тут неоднократно спрашивал, что конкретно плохого сделал Зеленский для экономики по сравнению с Порошенко, никто не может ответить. А коронавирус тоже Зеленский?
так він нічого не робить, тому що нічого не обіцяв
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
unicdima написав:Прогнозируемо, порохоботы всегда сливаются когда речь заходит о фактах. Я уже тут неоднократно спрашивал, что конкретно плохого сделал Зеленский для экономики по сравнению с Порошенко, никто не может ответить. А коронавирус тоже Зеленский?
так він нічого не робить, тому що нічого не обіцяв
так нічого не робить, або робить на гірше це різні речі. я от не бачу, що Петро робив хорошого для економіки, вона у нас найкраще розвиваеться коли держава чим менше туди лізе.
Schmit написав:Вы просто не понимаете ситуации, которая сложилась на то время, как и большинство зелебобиков, страдающих от зубожиння. Лучше готовьтесь к реальной эпохе бидности, которую вы своими руками и голосами сделали. Как думаете, хуже не будет?
Прогнозируемо, порохоботы всегда сливаются когда речь заходит о фактах. Я уже тут неоднократно спрашивал, что конкретно плохого сделал Зеленский для экономики по сравнению с Порошенко, никто не может ответить. А коронавирус тоже Зеленский?
Зеленский всего лишь продолжил экономический курс Порошенко. А сейчас Зеленский продолжает, выпрыгивая из трусов от усердия, педалировать "медреформу" Супрун. И таки да, это гробит нашу и так на ладан дышащую систему здравоохранения. Во время эпидемии, Карл! Так что к коронавирусу Соевый уже никаким боком, весь нынешний цирк - это исключительно "заслуга" Зеленского.