Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5887588858895890> Додано: Сер 15 кві, 2020 00:13 Sommer написав: detroytred написав: Цитата)))):

* "Что я увидел? Верховная Рада, когда там внутри будто бы обсуждался референдум, была заблокирована и закрыта, ни одного человека там не было. И стояло оцепление из российских военнослужащих. С точки зрения международного права это был абсолютно четкий акт аннексии", - заявил Порошенко.



Абсолютно четкий акт аннексии есть, а действий согласно Конституции -- нет.

Цитата))): * "Что я увидел? Верховная Рада, когда там внутри будто бы обсуждался референдум, была заблокирована и закрыта, ни одного человека там не было. И стояло оцепление из российских военнослужащих. С точки зрения международного права это был абсолютно четкий акт аннексии", - заявил Порошенко. Абсолютно четкий акт аннексии есть, а действий согласно Конституции -- нет.



И что мог сделать Порошенко? Рвануть на груди тельняшку и с криком "именем полномочного представителя!" расхерачить оцепление?

И что мог сделать Порошенко? Рвануть на груди тельняшку и с криком "именем полномочного представителя!" расхерачить оцепление? Это уже комиксы про суперменов надо.

Что сделал: троллил, как на форуме.

Что мог сделать: согласно планам на случай подобной агрессии (аннексии) -- начиная с того, о чём говорил Замана (наличие и задействование сил быстрого реагирования ... см. перечисленные им) и заканчивая банальным введением ЧП, перевод страны на военные рельсы, всеобщая мобилизация и защита страны от агрессора.



Понимаете, есть разработанные планы действий на разные случаи. В том числе и на такую аннексию.

Претензии к посадовцям от Заманы и пр. в том и состоят, что не нужно рассказывать сказки о том, что сил нет вааабще. Что кто-то что-то не хочет выволнять и т.д., а нужно было выполнить свою часть работы, функций согласно документов.



И тогда спрос был бы с невыполнивших... Почему не выполнили...

Ну а когда разворачивают поднятые самолёты и т.д., то спрос с высшего керивництва.



Турчинов и Ко решили поиграть в бетменов))) вместо действий по разработанным документам.



Ну нет такого в планах --- вторжение в страну иностранных войск и ... никаких прямых указов, боевых приказов командирам вч на ведение боевых действий с противником за пределами части. А лишь -- охраняйте, обороняйте, по сути, как в мирное время.

Вот те и охраняли, обороняли, ждали. Долго-то ведь ждали.



Проще: Турчинов и Ко не захотели брать ответственность на себя...

Что сделал: троллил, как на форуме. Что мог сделать: согласно планам на случай подобной агрессии (аннексии) -- начиная с того, о чём говорил Замана (наличие и задействование сил быстрого реагирования ... см. перечисленные им) и заканчивая банальным введением ЧП, перевод страны на военные рельсы, всеобщая мобилизация и защита страны от агрессора. Понимаете, есть разработанные планы действий на разные случаи. В том числе и на такую аннексию. Претензии к посадовцям от Заманы и пр. в том и состоят, что не нужно рассказывать сказки о том, что сил нет вааабще. Что кто-то что-то не хочет выволнять и т.д., а нужно было выполнить свою часть работы, функций согласно документов. И тогда спрос был бы с невыполнивших... Почему не выполнили... Ну а когда разворачивают поднятые самолёты и т.д., то спрос с высшего керивництва. Турчинов и Ко решили поиграть в бетменов))) вместо действий по разработанным документам. Ну нет такого в планах --- вторжение в страну иностранных войск и ... никаких прямых указов, боевых приказов командирам вч на ведение боевых действий с противником за пределами части. А лишь -- охраняйте, обороняйте, по сути, как в мирное время. Вот те и охраняли, обороняли, ждали. Долго-то ведь ждали. Проще: Турчинов и Ко не захотели брать ответственность на себя... Выполнить свою функцию.

Додано: Сер 15 кві, 2020 00:16 budivelnik написав: Ще раз

1 Мене не цікавить прізвище українського політика який колись щось не зробив...

2 Мене не цікавить прізвище сьогоднішнього українського політика який не може(не хоче) не вміє....не знає ...чи ще чогось - не робить...



Язагострюю твою увагу на тому .що не залежно від подій 2014 чи 2015,2016,2017,2018,2019 - в 2020 путін стріляє....і гинуть українські солдати на український території....

Тому - що для такого впертого як ти заважає зрозуміти

Причиною гибелі наших військових є не українські політики...

а позиція роССійського президента ,яка підтримана роССійським народом - це для тебе зрозуміло...

Тобто 99% вини на агресорі...а з виною своїх політиків - ми розберемось після того ,як зломаємо хребет пуйлу...

Ще раз 1 Мене не цікавить прізвище українського політика який колись щось не зробив... 2 Мене не цікавить прізвище сьогоднішнього українського політика який не може(не хоче) не вміє....не знає ...чи ще чогось - не робить... Язагострюю твою увагу на тому .що не залежно від подій 2014 чи 2015,2016,2017,2018,2019 - в 2020 путін стріляє....і гинуть українські солдати на український території.... Тому - що для такого впертого як ти заважає зрозуміти Причиною гибелі наших військових є не українські політики... а позиція роССійського президента ,яка підтримана роССійським народом - це для тебе зрозуміло... Тобто 99% вини на агресорі...а з виною своїх політиків - ми розберемось після того ,як зломаємо хребет пуйлу... І буде це під керуванням Зеленського ...чи Пупкіна - мені все одно.

Та досить нам казки розказувати, вони годяться лише для порохатих тупаків.

Без злочинного сприяння Петром агресії ми не мали б таку складну ситуацію на цей час.

Не може легкоозброєний загін в кілька десятків чоловік стати осередком та вогнищем війни, в сорокамільйонній країні з кількома сотнями тисяч силовиків, до того ж за 200км від кордону з Росією.

Та досить нам казки розказувати, вони годяться лише для порохатих тупаків. Без злочинного сприяння Петром агресії ми не мали б таку складну ситуацію на цей час. Не може легкоозброєний загін в кілька десятків чоловік стати осередком та вогнищем війни, в сорокамільйонній країні з кількома сотнями тисяч силовиків, до того ж за 200км від кордону з Росією. Петро державний злочинець, а ви порохоботи його посібники.

Додано: Сер 15 кві, 2020 08:29 unicdima написав: budivelnik написав: Ще раз

1 Мене не цікавить прізвище українського політика який колись щось не зробив...

2 Мене не цікавить прізвище сьогоднішнього українського політика який не може(не хоче) не вміє....не знає ...чи ще чогось - не робить...



Язагострюю твою увагу на тому .що не залежно від подій 2014 чи 2015,2016,2017,2018,2019 - в 2020 путін стріляє....і гинуть українські солдати на український території....

Тому - що для такого впертого як ти заважає зрозуміти

Причиною гибелі наших військових є не українські політики...

а позиція роССійського президента ,яка підтримана роССійським народом - це для тебе зрозуміло...

Тобто 99% вини на агресорі...а з виною своїх політиків - ми розберемось після того ,як зломаємо хребет пуйлу...

І буде це під керуванням Зеленського ...чи Пупкіна - мені все одно. Ще раз1 Мене не цікавить прізвище українського політика який колись щось не зробив...2 Мене не цікавить прізвище сьогоднішнього українського політика який не може(не хоче) не вміє....не знає ...чи ще чогось - не робить...Язагострюю твою увагу на тому .що не залежно від подій 2014 чи 2015,2016,2017,2018,2019 - в 2020 путін стріляє....і гинуть українські солдати на український території....Тому - що для такого впертого як ти заважає зрозуміти- це для тебе зрозуміло...Тобто 99% вини на агресорі...а з виною своїх політиків - ми розберемось після того ,як зломаємо хребет пуйлу...І буде це під керуванням Зеленського ...чи Пупкіна - мені все одно.

Та досить нам казки розказувати, вони годяться лише для порохатих тупаків.

Без злочинного сприяння Петром агресії ми не мали б таку складну ситуацію на цей час.

Не може легкоозброєний загін в кілька десятків чоловік стати осередком та вогнищем війни, в сорокамільйонній країні з кількома сотнями тисяч силовиків, до того ж за 200км від кордону з Росією.

Та досить нам казки розказувати, вони годяться лише для порохатих тупаків. Без злочинного сприяння Петром агресії ми не мали б таку складну ситуацію на цей час. Не може легкоозброєний загін в кілька десятків чоловік стати осередком та вогнищем війни, в сорокамільйонній країні з кількома сотнями тисяч силовиків, до того ж за 200км від кордону з Росією. Петро державний злочинець, а ви порохоботи його посібники.

Вы просто не понимаете ситуации, которая сложилась на то время, как и большинство зелебобиков, страдающих от зубожиння. Лучше готовьтесь к реальной эпохе бидности, которую вы своими руками и голосами сделали.



Вы просто не понимаете ситуации, которая сложилась на то время, как и большинство зелебобиков, страдающих от зубожиння. Лучше готовьтесь к реальной эпохе бидности, которую вы своими руками и голосами сделали. Как думаете, хуже не будет?

Додано: Сер 15 кві, 2020 10:54 Schmit

Грабли были раньше))

Выбрали ЮВА, который привёл Украину к президенту Януковичу.

Выбрали Порошенко, который привёл Украину к президенту Зеленскому.



Прикол:

1. в рашковании фантазируют об умном народе (от вяличия и до лишней хромосомы).

2. у нас фантазируют тоже, только наоборот ...



Крутить-вертеть о граблях, народе можно по-разному))

Но народ (в каждой своей стране) один и тот же. detroytred

Додано: Сер 15 кві, 2020 15:44 Sommer написав: Мудрий нарiд™



Мудрий нарiд™ Мудрий нарiд™



А ты все пропагандонишь?



Объем ВВП Германии в третьем квартале 2019 года снизился второй квартал подряд. Технически это означает первую за шесть лет рецессию в ФРГ.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/22/652809/



Немцам тоже Зеленский нагадил, или все-таки мировая конъюнктура?.. А ты все пропагандонишь?Немцам тоже Зеленский нагадил, или все-таки мировая конъюнктура?.. zРадио

Додано: Сер 15 кві, 2020 15:52 Schmit написав: Вы просто не понимаете ситуации, которая сложилась на то время, как и большинство зелебобиков, страдающих от зубожиння. Лучше готовьтесь к реальной эпохе бидности, которую вы своими руками и голосами сделали. Как думаете, хуже не будет?

Как думаете, хуже не будет? Вы просто не понимаете ситуации, которая сложилась на то время, как и большинство зелебобиков, страдающих от зубожиння. Лучше готовьтесь к реальной эпохе бидности, которую вы своими руками и голосами сделали.Как думаете, хуже не будет?

Прогнозируемо, порохоботы всегда сливаются когда речь заходит о фактах.

Я уже тут неоднократно спрашивал, что конкретно плохого сделал Зеленский для экономики по сравнению с Порошенко, никто не может ответить.

Прогнозируемо, порохоботы всегда сливаются когда речь заходит о фактах. Я уже тут неоднократно спрашивал, что конкретно плохого сделал Зеленский для экономики по сравнению с Порошенко, никто не может ответить. А коронавирус тоже Зеленский?

Додано: Сер 15 кві, 2020 16:18 zРадио написав: Sommer написав: Мудрий нарiд™



Мудрий нарiд™ Мудрий нарiд™



А ты все пропагандонишь?



Объем ВВП Германии в третьем квартале 2019 года снизился второй квартал подряд. Технически это означает первую за шесть лет рецессию в ФРГ.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/22/652809/



Немцам тоже Зеленский нагадил, или все-таки мировая конъюнктура?.. А ты все пропагандонишь?Немцам тоже Зеленский нагадил, или все-таки мировая конъюнктура?..

тоді коли ВВП Польщі росло 3..5% в рік, ВВП ФРН давало 0...1% росту

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Додано: Сер 15 кві, 2020 16:19 unicdima написав: Schmit написав: Вы просто не понимаете ситуации, которая сложилась на то время, как и большинство зелебобиков, страдающих от зубожиння. Лучше готовьтесь к реальной эпохе бидности, которую вы своими руками и голосами сделали. Как думаете, хуже не будет?

Как думаете, хуже не будет? Вы просто не понимаете ситуации, которая сложилась на то время, как и большинство зелебобиков, страдающих от зубожиння. Лучше готовьтесь к реальной эпохе бидности, которую вы своими руками и голосами сделали.Как думаете, хуже не будет?

Прогнозируемо, порохоботы всегда сливаются когда речь заходит о фактах.

Я уже тут неоднократно спрашивал, что конкретно плохого сделал Зеленский для экономики по сравнению с Порошенко, никто не может ответить.

Прогнозируемо, порохоботы всегда сливаются когда речь заходит о фактах. Я уже тут неоднократно спрашивал, что конкретно плохого сделал Зеленский для экономики по сравнению с Порошенко, никто не может ответить. А коронавирус тоже Зеленский?

так він нічого не робить, тому що нічого не обіцяв

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Додано: Сер 15 кві, 2020 16:31 flyman написав: unicdima написав: Прогнозируемо, порохоботы всегда сливаются когда речь заходит о фактах. Я уже тут неоднократно спрашивал, что конкретно плохого сделал Зеленский для экономики по сравнению с Порошенко, никто не может ответить. А коронавирус тоже Зеленский?

Я уже тут неоднократно спрашивал, что конкретно плохого сделал Зеленский для экономики по сравнению с Порошенко, никто не может ответить.

А коронавирус тоже Зеленский? Прогнозируемо, порохоботы всегда сливаются когда речь заходит о фактах.Я уже тут неоднократно спрашивал, что конкретно плохого сделал Зеленский для экономики по сравнению с Порошенко, никто не может ответить.А коронавирус тоже Зеленский?

так він нічого не робить, тому що нічого не обіцяв так він нічого не робить, тому що нічого не обіцяв

так нічого не робить, або робить на гірше це різні речі.

так нічого не робить, або робить на гірше це різні речі. я от не бачу, що Петро робив хорошого для економіки, вона у нас найкраще розвиваеться коли держава чим менше туди лізе.

Додано: Сер 15 кві, 2020 16:35 unicdima написав: Schmit написав: Вы просто не понимаете ситуации, которая сложилась на то время, как и большинство зелебобиков, страдающих от зубожиння. Лучше готовьтесь к реальной эпохе бидности, которую вы своими руками и голосами сделали. Как думаете, хуже не будет?

Как думаете, хуже не будет? Вы просто не понимаете ситуации, которая сложилась на то время, как и большинство зелебобиков, страдающих от зубожиння. Лучше готовьтесь к реальной эпохе бидности, которую вы своими руками и голосами сделали.Как думаете, хуже не будет?

Прогнозируемо, порохоботы всегда сливаются когда речь заходит о фактах.

Я уже тут неоднократно спрашивал, что конкретно плохого сделал Зеленский для экономики по сравнению с Порошенко, никто не может ответить.

Прогнозируемо, порохоботы всегда сливаются когда речь заходит о фактах. Я уже тут неоднократно спрашивал, что конкретно плохого сделал Зеленский для экономики по сравнению с Порошенко, никто не может ответить. А коронавирус тоже Зеленский?

Зеленский всего лишь продолжил экономический курс Порошенко.

А сейчас Зеленский продолжает, выпрыгивая из трусов от усердия, педалировать "медреформу" Супрун. И таки да, это гробит нашу и так на ладан дышащую систему здравоохранения. Во время эпидемии, Карл!

Зеленский всего лишь продолжил экономический курс Порошенко. А сейчас Зеленский продолжает, выпрыгивая из трусов от усердия, педалировать "медреформу" Супрун. И таки да, это гробит нашу и так на ладан дышащую систему здравоохранения. Во время эпидемии, Карл! Так что к коронавирусу Соевый уже никаким боком, весь нынешний цирк - это исключительно "заслуга" Зеленского.

