Додано: Сер 15 кві, 2020 17:25

freeze написав: antey1969 написав: Так что к коронавирусу Соевый уже никаким боком, весь нынешний цирк - это исключительно "заслуга" Зеленского.



Согласен полностью.

Петя, как бы я к нему плохо не относился, правил давно, его переизбрали год назад.

При большом желании какие то недостатки за год можно было поправить, хотя бы частично, вместо этого ситуация стала хуже.

Поэтому сейчас персональную ответственность несет исключительно Зеленский, как высшее должностное лицо государства, набравшее в свою монокоалицию поваров, комедиантов, соросят и перебежчиков от Порошенко.

"соросята не нужни", замінили на ахмєтят "соросята не нужни", замінили на ахмєтят

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/