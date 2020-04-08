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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 15 кві, 2020 16:43
antey1969 написав:Так что к коронавирусу Соевый уже никаким боком, весь нынешний цирк - это исключительно "заслуга" Зеленского.
Согласен полностью.
Петя, как бы я к нему плохо не относился, правил давно, его переизбрали год назад.
При большом желании какие то недостатки за год можно было поправить, хотя бы частично, вместо этого ситуация стала хуже.
Поэтому сейчас персональную ответственность несет исключительно Зеленский, как высшее должностное лицо государства, набравшее в свою монокоалицию поваров, комедиантов, соросят и перебежчиков от Порошенко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Сер 15 кві, 2020 17:25
freeze написав:
antey1969 написав:Так что к коронавирусу Соевый уже никаким боком, весь нынешний цирк - это исключительно "заслуга" Зеленского.
Согласен полностью.
Петя, как бы я к нему плохо не относился, правил давно, его переизбрали год назад.
При большом желании какие то недостатки за год можно было поправить, хотя бы частично, вместо этого ситуация стала хуже.
Поэтому сейчас персональную ответственность несет исключительно Зеленский, как высшее должностное лицо государства, набравшее в свою монокоалицию поваров, комедиантов, соросят и перебежчиков от Порошенко.
"соросята не нужни", замінили на ахмєтят
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Сер 15 кві, 2020 17:35
flyman написав: freeze написав:
antey1969 написав:Так что к коронавирусу Соевый уже никаким боком, весь нынешний цирк - это исключительно "заслуга" Зеленского.
Согласен полностью.
Петя, как бы я к нему плохо не относился, правил давно, его переизбрали год назад.
При большом желании какие то недостатки за год можно было поправить, хотя бы частично, вместо этого ситуация стала хуже.
Поэтому сейчас персональную ответственность несет исключительно Зеленский, как высшее должностное лицо государства, набравшее в свою монокоалицию поваров, комедиантов, соросят и перебежчиков от Порошенко.
"соросята не нужни", замінили на ахмєтят
29 лет тусуют колоду м.удаков, а надежды из этой колоды вытянуть джокер всё ближе к 0. нет там таких карт.
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19yuriy91
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