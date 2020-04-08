RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5902590359045905
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 10:24

достаточно любопытно
Коржаков. Агенты КГБ Юмашев, Янукович, Киселев, заговор против Путина, как умер Березовский, Золотов

https://www.youtube.com/watch?v=Rhfiq0815PE
19yuriy91
 
Повідомлень: 2581
З нами з: 15.09.12
Подякував: 240 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 13:41

нефартовий

мда, нефартовий Зе:
економічна падіння з літа 2019,
коронавірус,
пожежі в лісах,
зачаділе повітря,
засуха...
що ще має відбутися, щоб нарешті нефартовий пішов?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18606
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 1238 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 13:49

  flyman написав:мда, нефартовий Зе:
економічна падіння з літа 2019,
коронавірус,
пожежі в лісах,
зачаділе повітря,
засуха...
що ще має відбутися, щоб нарешті нефартовий пішов?

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4360
З нами з: 31.08.09
Подякував: 309 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 13:51

Re: Політичні дискусії



1) Воевать за "ЛНР"
2) Попасть в плен
3) Попросится на обмен
4) Получить помилование
5) ...
6) PROFIT
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4360
З нами з: 31.08.09
Подякував: 309 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 14:46

  pesikot написав:
  flyman написав:мда, нефартовий Зе:
економічна падіння з літа 2019,
коронавірус,
пожежі в лісах,
зачаділе повітря,
засуха...
що ще має відбутися, щоб нарешті нефартовий пішов?




«Десять казней египетских» — описанные в Пятикнижии бедствия, постигшие египтян за отказ египетского фараона освободить порабощённых сынов Израилевых. Привели к Исходу евреев из Древнего Египта.

Согласно книге Исход, Моисей именем Бога требует от фараона отпустить его народ, обещая, что в противном случае Бог накажет Египет. Фараон не послушался, и на Египет были обрушены 10 бедствий, причём каждый раз после нового отказа фараона отпустить евреев следовало очередное бедствие:

Наказание кровью.
Нашествие жаб.
Нашествие кровососущих насекомых (мошки, пухоеды, вши, клопы).
Наказание пёсьими мухами.
Мор скота.
Язвы и нарывы.
Гром, молнии и огненный град.
Нашествие саранчи.
Необычная темнота (тьма египетская).
Смерть первенцев.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18606
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 1238 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 15:10

  19yuriy91 написав:достаточно любопытно
Коржаков. Агенты КГБ Юмашев, Янукович, Киселев, заговор против Путина, как умер Березовский, Золотов

https://www.youtube.com/watch?v=Rhfiq0815PE

+1000500
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23336
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1926 раз.
Подякували: 3238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 17:43

flyman
Ты как-то понятнее излагай свои мысли :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4360
З нами з: 31.08.09
Подякував: 309 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:25

  pesikot написав:flyman
Ты как-то понятнее излагай свои мысли :)

Видно, понимает человек, все еще в переди. Жаль, нет понимания причин происходящего.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1169
З нами з: 08.09.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5902590359045905
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.