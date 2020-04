Додано: Суб 18 кві, 2020 13:41

мда, нефартовий Зе:

економічна падіння з літа 2019,

коронавірус,

пожежі в лісах,

зачаділе повітря,

засуха...

що ще має відбутися, щоб нарешті нефартовий пішов?

