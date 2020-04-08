Коржаков. Агенты КГБ Юмашев, Янукович, Киселев, заговор против Путина, как умер Березовский, Золотов
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 18 кві, 2020 10:24
достаточно любопытно
Коржаков. Агенты КГБ Юмашев, Янукович, Киселев, заговор против Путина, как умер Березовский, Золотов
Додано: Суб 18 кві, 2020 13:41
нефартовий
мда, нефартовий Зе:
економічна падіння з літа 2019,
коронавірус,
пожежі в лісах,
зачаділе повітря,
засуха...
що ще має відбутися, щоб нарешті нефартовий пішов?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 18 кві, 2020 13:49
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 18 кві, 2020 13:51
Re: Політичні дискусії
1) Воевать за "ЛНР"
2) Попасть в плен
3) Попросится на обмен
4) Получить помилование
5) ...
6) PROFIT
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 18 кві, 2020 14:46
«Десять казней египетских» — описанные в Пятикнижии бедствия, постигшие египтян за отказ египетского фараона освободить порабощённых сынов Израилевых. Привели к Исходу евреев из Древнего Египта.
Согласно книге Исход, Моисей именем Бога требует от фараона отпустить его народ, обещая, что в противном случае Бог накажет Египет. Фараон не послушался, и на Египет были обрушены 10 бедствий, причём каждый раз после нового отказа фараона отпустить евреев следовало очередное бедствие:
Наказание кровью.
Нашествие жаб.
Нашествие кровососущих насекомых (мошки, пухоеды, вши, клопы).
Наказание пёсьими мухами.
Мор скота.
Язвы и нарывы.
Гром, молнии и огненный град.
Нашествие саранчи.
Необычная темнота (тьма египетская).
Смерть первенцев.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 18 кві, 2020 15:10
+1000500
Додано: Суб 18 кві, 2020 17:43
flyman
Ты как-то понятнее излагай свои мысли
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 18 кві, 2020 18:25
Додано: Суб 18 кві, 2020 20:59
Re: Політичні дискусії
Я писав, скільки ще бід тут має відбутися, щоб і Зе і манюпас, що його вибрав, зрозумів, що нефартовий, що тре нового, цей не підходить, не його то місце.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 19 кві, 2020 05:57
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