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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 19 кві, 2020 13:44
detroytred написав:
пипл банально развели ... если уж не договорняк ПАПа с ЗЕ, то всё возможное со стороны ПАПа для победы именно ЗЕ.
а, как вариант, что пипл разводят постоянно.
увидели, что "Х
" "довёл" - ведут к "У",увидели, что "У
" "довёл" - ведут к "Й
", а нити у ведущих. вон, татарин, "вшоколаде" постоянно, да и кучма.....
"власть консолидирована"
а нарид, с его интересами, в дуроках полюбому.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 13:45
detroytred написав:
Пока удивление вызывает то, что кресло у слабого президента нет даже наметок желающих забрать до окончания срока.
Или всех устраивает, или партнёры объяснили, что не стоит.
Партнери.
Як тільки Порошенко демократично передав владу, рейтинги України поповзли вгору, хлинули, в ОВДП, гроші зелебобіків-нерезів, рухнули відсотки по кредитам.
Партнерам хаос не потрібен.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 13:48
wild.tomcat написав:
може все ж чорновола?
В Чорновола був недостатній рейтинг, для перемоги, а Ющенко був прохідним.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 13:48
lapay написав: detroytred написав:
И тут он выдаёт умнейшую мысль: ПАПа однозначно нужно было менять, хоть на кого. Потому что дай ему второй срок, то ... превратил в окончательный феодиализм, в царька. Но главное -- после разочарования в ПАПе второсрочном всё равно выбрали бы типа ЗЕ!!!
Т.е. было бы тоже самое только через 5 лет.
В українців немає традицій переобирати президентів на другий термін. Кучма теж би пролетів, якби не зачистив конкурентів, в першу чергу Ющенко. Наступник-протеже теж не котується, тому і переміг Ющенко.
Скорее не традиций нет, а оснований для повторного переизбрания.
Удовлетворительный результат избранники не выдают, доверие своими действиями теряют.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 13:59
19yuriy91 написав: detroytred написав:
пипл банально развели ... если уж не договорняк ПАПа с ЗЕ, то всё возможное со стороны ПАПа для победы именно ЗЕ.
а, как вариант, что пипл разводят постоянно.
увидели, что "Х
" "довёл" - ведут к "У",увидели, что "У
" "довёл" - ведут к "Й
", а нити у ведущих. вон, татарин, "вшоколаде" постоянно, да и кучма.....
"власть консолидирована"
а нарид, с его интересами, в дуроках полюбому.
У Вас талант.
Очень наглядно и доступно раскрываете.
В паре власть имущие - народ --- нет равноправия, равносилия влияния. Не говоря уже о ведущей роли народа (в смысле пересичных).
Как гОваривал Мыцик: влияние одного чела со 100 грн. намного сильнее, чем ста человек с по 1 грн. в кулачке))
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Додано: Нед 19 кві, 2020 15:11
lapay написав: detroytred написав:
И тут он выдаёт умнейшую мысль: ПАПа однозначно нужно было менять, хоть на кого. Потому что дай ему второй срок, то ... превратил в окончательный феодиализм, в царька. Но главное -- после разочарования в ПАПе второсрочном всё равно выбрали бы типа ЗЕ!!!
Т.е. было бы тоже самое только через 5 лет.
В українців немає традицій переобирати президентів на другий термін. Кучма теж би пролетів, якби не зачистив конкурентів, в першу чергу Ющенко. Наступник-протеже теж не котується, тому і переміг Ющенко.
Так проблема в тому, що вибирають рило, а не партію.
Є партія, є програма, за неї голосують.
В нас зроблуна виборча система по галімому.
А хто представляє партію (Байден чи Сандерс), то вже друге питання.
В нас все голосують за доборо царя / прикольного чувака.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Нед 19 кві, 2020 16:25
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Додано: Нед 19 кві, 2020 16:59
Вот так ЛАД
и ему подобные, хотят убрать всех несогласных
Сталина вспоминает.
ЛАД написав:
При товарище Сталине там уже кто-то был бы расстрелян. Возможно, не один.
Хочет всё запретить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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