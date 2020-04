Додано: Нед 19 кві, 2020 15:11

И тут он выдаёт умнейшую мысль: ПАПа однозначно нужно было менять, хоть на кого. Потому что дай ему второй срок, то ... превратил в окончательный феодиализм, в царька. Но главное -- после разочарования в ПАПе второсрочном всё равно выбрали бы типа ЗЕ!!!

Т.е. было бы тоже самое только через 5 лет.

Так проблема в тому, що вибирають рило, а не партію.

Є партія, є програма, за неї голосують.

В нас зроблуна виборча система по галімому.

А хто представляє партію (Байден чи Сандерс), то вже друге питання.

