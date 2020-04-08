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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5906590759085909>
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 20:00

На канале Медведчука показывали пасхальный марафон "при финансовой поддержке" Минкульта РФ
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 20:20

https://m.gordonua.com/live/maydan-zele ... 95167.html

По многим поднятым тут в дискуссиях вопросам.
Особенно по ПАПу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 21:28

Re: Політичні дискусії

Ветеран дивизии СС Галичина при вручении награды рефлекторно зиганул.

Нуачё, руки-то помнят.

https://www.youtube.com/watch?v=bXkSslXA6ak
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 21:56

невже, невже ця гілка перестає хоч інколи нагадувати театр 2х акторів? :D
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:11

  wild.tomcat написав:невже, невже ця гілка перестає хоч інколи нагадувати театр 2х акторів? :D


Ну, согласитесь, реально прикольное видео, достойное лучших юмористичных передач, а главное из реальной жизни :lol: :lol: :lol:
Столько анекдотов сразу напрашивается :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:23

freeze

та я не про відео, а про те, що сюди все ж ще приходить хтось крім 2х відомих персонажів песперечатися. а то як відкриєш - на декілька сторінок нікого крім них двох, прямо переписка "енгельса з каутским" (с)
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:27

  wild.tomcat написав:freeze

та я не про відео, а про те, що сюди все ж ще приходить хтось крім 2х відомих персонажів песперечатися. а то як відкриєш - на декілька сторінок нікого крім них двох, прямо переписка "енгельса з каутским" (с)


В своё время ветка ломилась от людей :D
Сейчас усталость от политики, ближе к местным выборам подтянется народ :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:32

  freeze написав:
  wild.tomcat написав:freeze

та я не про відео, а про те, що сюди все ж ще приходить хтось крім 2х відомих персонажів песперечатися. а то як відкриєш - на декілька сторінок нікого крім них двох, прямо переписка "енгельса з каутским" (с)


В своё время ветка ломилась от людей :D
Сейчас усталость от политики, ближе к местным выборам подтянется народ :lol:


ну підтягнуться, якраз щоб обговорювати сорти лайна :D .
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:37

  wild.tomcat написав:невже, невже ця гілка перестає хоч інколи нагадувати театр 2х акторів? :D

один це freeze, а другий?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:41

  unicdima написав:
  wild.tomcat написав:невже, невже ця гілка перестає хоч інколи нагадувати театр 2х акторів? :D

один це freeze, а другий?


:wink: А второй это ты, борец с порохоботами :lol:
Тебя давно раскусили, термин мимикрия знаком из курса биологии, или плохо учился ? Борец невидимого фронта :lol:
Востаннє редагувалось freeze в Нед 19 кві, 2020 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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