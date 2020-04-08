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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 19 кві, 2020 20:00
Додано: Нед 19 кві, 2020 20:20
По многим поднятым тут в дискуссиях вопросам.
Особенно по ПАПу.
Додано: Нед 19 кві, 2020 21:28
Re: Політичні дискусії
Ветеран дивизии СС Галичина при вручении награды рефлекторно зиганул.
Нуачё, руки-то помнят.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 19 кві, 2020 21:56
невже, невже ця гілка перестає хоч інколи нагадувати театр 2х акторів?
Додано: Нед 19 кві, 2020 22:11
Ну, согласитесь, реально прикольное видео, достойное лучших юмористичных передач, а главное из реальной жизни
Столько анекдотов сразу напрашивается
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 19 кві, 2020 22:23
freeze
та я не про відео, а про те, що сюди все ж ще приходить хтось крім 2х відомих персонажів песперечатися. а то як відкриєш - на декілька сторінок нікого крім них двох, прямо переписка "енгельса з каутским" (с)
Додано: Нед 19 кві, 2020 22:27
В своё время ветка ломилась от людей
Сейчас усталость от политики, ближе к местным выборам подтянется народ
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 19 кві, 2020 22:32
ну підтягнуться, якраз щоб обговорювати сорти лайна .
Додано: Нед 19 кві, 2020 22:37
Додано: Нед 19 кві, 2020 22:41
А второй это ты, борец с порохоботами
Тебя давно раскусили, термин мимикрия знаком из курса биологии, или плохо учился ? Борец невидимого фронта
Востаннє редагувалось freeze в Нед 19 кві, 2020 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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