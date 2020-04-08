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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5906590759085909
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:41

  unicdima написав:
  wild.tomcat написав:невже, невже ця гілка перестає хоч інколи нагадувати театр 2х акторів? :D

один це freeze, а другий?


невже тяжко самому перелистати пару-тройку сторінок назад і побачити що мова йде про будівельника і детройда? :D
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:46

wild.tomcat
Вы не пропадайте к выборам, а то неинтересно здесь будет :lol:
Я может со многим не согласен, но уважаю общую культуру людей, как у вас, у Lapay, у Schmit :D
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:47

  wild.tomcat написав:невже тяжко самому перелистати пару-тройку сторінок назад і побачити що мова йде про будівельника і детройда? :D

о, якраз про будівельника хотів написати.
Детройд то лише пару днів багато писав, а от ватний freeze тут як на роботі, я вже його питав за це.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 23:03

  unicdima написав:
  wild.tomcat написав:невже тяжко самому перелистати пару-тройку сторінок назад і побачити що мова йде про будівельника і детройда? :D

о, якраз про будівельника хотів написати.
Детройд то лише пару днів багато писав, а от ватний freeze тут як на роботі, я вже його питав за це.



Да я вас всех ботов уже по запаху чувствую )))
Появляется тут такой казачок ниоткуда, который безвозмездно поливает без остановки обвинениями ужасного Порошенко и в каждом посте выгораживает Зеленского :lol: :lol: :lol:
Привет Кириллу Тимошенко, если тебя удосужили познакомить с начальником :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 00:03

  freeze написав:Да я вас всех ботов уже по запаху чувствую )))
Появляется тут такой казачок ниоткуда, который безвозмездно поливает без остановки обвинениями ужасного Порошенко и в каждом посте выгораживает Зеленского :lol: :lol: :lol:
Привет Кириллу Тимошенко, если тебя удосужили познакомить с начальником :roll:

ватные боты себе не изменяют, врут постоянно как и их русские коллеги.
ватан, так чего ты не ответил про твою работу здесь?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 00:07

Re: Політичні дискусії

freeze, а сколько у тебя здесь ников?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 00:19

  unicdima написав:
  freeze написав:Да я вас всех ботов уже по запаху чувствую )))
Появляется тут такой казачок ниоткуда, который безвозмездно поливает без остановки обвинениями ужасного Порошенко и в каждом посте выгораживает Зеленского :lol:
Привет Кириллу Тимошенко, если тебя удосужили познакомить с начальником :roll:

ватные боты себе не изменяют, врут постоянно как и их русские коллеги.
ватан, так чего ты не ответил про твою работу здесь?


Дружище, я и так уделил тебе времени больше, чем ты заслуживаешь :lol:
Борец с порохоботами :roll:
Ты тут сильно напоминаешь мне одного борцуна с Порошенко своей риторикой, тот пропал с ветки, ты появился, ах, хитрецы :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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