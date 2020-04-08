невже тяжко самому перелистати пару-тройку сторінок назад і побачити що мова йде про будівельника і детройда?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 19 кві, 2020 22:41
Додано: Нед 19 кві, 2020 22:46
wild.tomcat
Вы не пропадайте к выборам, а то неинтересно здесь будет
Я может со многим не согласен, но уважаю общую культуру людей, как у вас, у Lapay, у Schmit
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 19 кві, 2020 22:47
Додано: Нед 19 кві, 2020 23:03
Да я вас всех ботов уже по запаху чувствую )))
Появляется тут такой казачок ниоткуда, который безвозмездно поливает без остановки обвинениями ужасного Порошенко и в каждом посте выгораживает Зеленского
Привет Кириллу Тимошенко, если тебя удосужили познакомить с начальником
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 20 кві, 2020 00:03
ватные боты себе не изменяют, врут постоянно как и их русские коллеги.
ватан, так чего ты не ответил про твою работу здесь?
Додано: Пон 20 кві, 2020 00:07
Re: Політичні дискусії
freeze, а сколько у тебя здесь ников?
Додано: Пон 20 кві, 2020 00:19
Дружище, я и так уделил тебе времени больше, чем ты заслуживаешь
Борец с порохоботами
Ты тут сильно напоминаешь мне одного борцуна с Порошенко своей риторикой, тот пропал с ветки, ты появился, ах, хитрецы
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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