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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5907590859095910
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:22

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:А так Вы б лучше обратили внимание, что с ветки ушли ...

шапо, ЛАД, зрадіо, і вдруг, градус ненависті підупав ...
правда тут недавно фріз підкинув відео із зігами..., буває..., і пішло-поїхало...
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:34

  flyman написав:
  detroytred написав:А так Вы б лучше обратили внимание, что с ветки ушли ...

шапо, ЛАД, зрадіо, і вдруг, градус ненависті підупав ...
правда тут недавно фріз підкинув відео із зігами..., буває..., і пішло-поїхало...


Закисли, специально вставил, чтобы тонуса не теряли :lol:

И с этим карантином и коронавирусом, в стране и политики никакой не стало, не о чем дискутировать. :cry:
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