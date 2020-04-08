шапо, ЛАД, зрадіо, і вдруг, градус ненависті підупав ...
правда тут недавно фріз підкинув відео із зігами..., буває..., і пішло-поїхало...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 кві, 2020 13:22
Re: Політичні дискусії
шапо, ЛАД, зрадіо, і вдруг, градус ненависті підупав ...
правда тут недавно фріз підкинув відео із зігами..., буває..., і пішло-поїхало...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 20 кві, 2020 13:34
Закисли, специально вставил, чтобы тонуса не теряли
И с этим карантином и коронавирусом, в стране и политики никакой не стало, не о чем дискутировать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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