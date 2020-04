Додано: Пон 20 кві, 2020 16:15

zРадио написав: flyman написав: Вна ботофермі канікули, карантин і свята закінчилися.

Вніманіє, говоріт зРадіо!

Моськовьськоє время 16:24 (2/3 єслі корочє) Вна ботофермі канікули, карантин і свята закінчилися.Вніманіє, говоріт зРадіо!Моськовьськоє время 16:24 (2/3 єслі корочє)



Тролль, ты хоть что-нибудь от себя можешь сказать? Или только по методичке? Тролль, ты хоть что-нибудь от себя можешь сказать? Или только по методичке?

більше ненавісті...

бо викопали якесь домашнє відео, де дідок зіганув нехотя...

порохоботи в коаліції із зекомандою цілуються в десна ...

і тільки шарік і далі гавкає більше ненавісті...бо викопали якесь домашнє відео, де дідок зіганув нехотя...порохоботи в коаліції із зекомандою цілуються в десна ...і тільки шарік і далі гавкає

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/