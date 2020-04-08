більше ненавісті...
бо викопали якесь домашнє відео, де дідок зіганув нехотя...
порохоботи в коаліції із зекомандою цілуються в десна ...
і тільки шарік і далі гавкає
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 кві, 2020 16:15
більше ненавісті...
бо викопали якесь домашнє відео, де дідок зіганув нехотя...
порохоботи в коаліції із зекомандою цілуються в десна ...
і тільки шарік і далі гавкає
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 20 кві, 2020 16:20
ну он не настолько публично известен..... если не брать участие в майдане и "своєю "бойовою" ногою".
думал, шо есть сведения личного характера, так скать, шоб так судить
Додано: Пон 20 кві, 2020 16:28
та ладно, якби він був не достатньо публічною особою, з якої такої радості він би до гордона попав би? на який би він там тоді здався?
Додано: Пон 20 кві, 2020 16:37
я ж написал - если не брать участие в майдане и "своєю "бойовою" ногою"
его ВЕЗДЕ приглашают именно из-за его роли в майдане.
и только по этой причине.
если это не понятно....
если он "по факту таке ж лайно", то в чём это выражено?
просто, любопытно.
или - да все они там....
Додано: Пон 20 кві, 2020 16:48
Не має значення, дивитись в обличчя чи на відео. Людину видно і по набагато меншій кількості дій і слів, як в Парасюка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 20 кві, 2020 17:04
ясно, в одних случаях, как например, по предполагаемым убийцам шеремета это не действует, а в других - всё ясно и так.
не подкапаешься...
ну м.удак, так м.удак
его фото у меня в "красном уголке" не весит, кумиров не имею
Додано: Пон 20 кві, 2020 17:08
Я не про зигующего дедка (хотя зиганул он явно с осознанием того, что делает).
Я о единственном оставшемся нарративе ветки - армовире. Что касается слуг и порохоботов - да, верно говоришь. В коррупционно-хозяйственных вопросах уже идиллия, а вот в гуманитарке еще (пока) нет. Если слуги - не полные идиоты, то армовир, откликающийся в сердцах максимум 15% населения, они на знамена не потащат. Но а если полные, то...
Додано: Пон 20 кві, 2020 17:19
Пасхальне звернення Зе було без вишиванки, ще не перефарбувався...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 20 кві, 2020 17:46
Re: Політичні дискусії
Почитав підпис у обліківки Хомякоид,
але він не повний.
Короткий пошук ось що дав (цікаво, що "настамнєт" ще було при Леніну.):
Ленина войска РСФСР наступают на Украину. При этом Москва свою агрессию отрицает. По заявлению большевиков, боевые действия ведут подразделения Донецко-Криворожской советской республики и провозглашенной в Харькове Украинской народной республики Советов.
Цель наступления — захват Левобережья. Большевики не рассчитывают взять Киев и не хотят переправляться через Днепр. В этот критический момент Директорию предают несколько командиров крупных добровольческих подразделений: Григорьев, Данченко, Терпило (Зеленый), Ангел, Струк.
«В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю и перехожу к большевикам», — это заявление приписывают Матвею Григорьеву.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 20 кві, 2020 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 20 кві, 2020 17:51
Самое ненавистное москальским троллям - Армия, Мова, Вера.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
|