RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5909591059115912>
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 16:15

  zРадио написав:
  flyman написав:Вна ботофермі канікули, карантин і свята закінчилися.
Вніманіє, говоріт зРадіо!
Моськовьськоє время 16:24 (2/3 єслі корочє)


Тролль, ты хоть что-нибудь от себя можешь сказать? Или только по методичке?

більше ненавісті...
бо викопали якесь домашнє відео, де дідок зіганув нехотя...
порохоботи в коаліції із зекомандою цілуються в десна ...
і тільки шарік і далі гавкає
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18661
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1052 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 16:20

  wild.tomcat написав:
  19yuriy91 написав:
  wild.tomcat написав:
парасюк сам ще той "орел". по факту таке ж лайно, яке принципово не відрізняється від того, в яке він постійно своєю "бойовою" ногою намагався вступити. :)
дивуюся як йому її досі не відірвали.


знакомы?



мав би?


ну он не настолько публично известен..... если не брать участие в майдане и "своєю "бойовою" ногою".
думал, шо есть сведения личного характера, так скать, шоб так судить
19yuriy91
 
Повідомлень: 2596
З нами з: 15.09.12
Подякував: 240 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 16:28

  19yuriy91 написав:ну он не настолько публично известен..... если не брать участие в майдане и "своєю "бойовою" ногою".
думал, шо есть сведения личного характера, так скать, шоб так судить


та ладно, якби він був не достатньо публічною особою, з якої такої радості він би до гордона попав би? на який би він там тоді здався? :)
wild.tomcat
 
Повідомлень: 970
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 16:37

  wild.tomcat написав:
  19yuriy91 написав:ну он не настолько публично известен..... если не брать участие в майдане и "своєю "бойовою" ногою".
думал, шо есть сведения личного характера, так скать, шоб так судить


та ладно, якби він був не достатньо публічною особою, з якої такої радості він би до гордона попав би? на який би він там тоді здався? :)


я ж написал - если не брать участие в майдане и "своєю "бойовою" ногою"
его ВЕЗДЕ приглашают именно из-за его роли в майдане.
и только по этой причине.
если это не понятно....

если он "по факту таке ж лайно", то в чём это выражено?
просто, любопытно.
или - да все они там....
19yuriy91
 
Повідомлень: 2596
З нами з: 15.09.12
Подякував: 240 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 16:48

если он "по факту таке ж лайно", то в чём это выражено?
просто, любопытно.
или - да все они там....

Не має значення, дивитись в обличчя чи на відео. Людину видно і по набагато меншій кількості дій і слів, як в Парасюка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10333
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 17:04

  lapay написав:
если он "по факту таке ж лайно", то в чём это выражено?
просто, любопытно.
или - да все они там....

Не має значення, дивитись в обличчя чи на відео. Людину видно і по набагато меншій кількості дій і слів, як в Парасюка.


ясно, в одних случаях, как например, по предполагаемым убийцам шеремета это не действует, а в других - всё ясно и так.
не подкапаешься...
ну м.удак, так м.удак
его фото у меня в "красном уголке" не весит, кумиров не имею :D
19yuriy91
 
Повідомлень: 2596
З нами з: 15.09.12
Подякував: 240 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 17:08

  flyman написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:Вна ботофермі канікули, карантин і свята закінчилися.
Вніманіє, говоріт зРадіо!
Моськовьськоє время 16:24 (2/3 єслі корочє)


Тролль, ты хоть что-нибудь от себя можешь сказать? Или только по методичке?

більше ненавісті...
бо викопали якесь домашнє відео, де дідок зіганув нехотя...
порохоботи в коаліції із зекомандою цілуються в десна ...
і тільки шарік і далі гавкає


Я не про зигующего дедка (хотя зиганул он явно с осознанием того, что делает).
Я о единственном оставшемся нарративе ветки - армовире. Что касается слуг и порохоботов - да, верно говоришь. В коррупционно-хозяйственных вопросах уже идиллия, а вот в гуманитарке еще (пока) нет. Если слуги - не полные идиоты, то армовир, откликающийся в сердцах максимум 15% населения, они на знамена не потащат. Но а если полные, то... :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5349
З нами з: 02.05.18
Подякував: 969 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 17:19

  zРадио написав:
Я не про зигующего дедка (хотя зиганул он явно с осознанием того, что делает).
Я о единственном оставшемся нарративе ветки - армовире. Что касается слуг и порохоботов - да, верно говоришь. В коррупционно-хозяйственных вопросах уже идиллия, а вот в гуманитарке еще (пока) нет. Если слуги - не полные идиоты, то армовир, откликающийся в сердцах максимум 15% населения, они на знамена не потащат. Но а если полные, то... :mrgreen:

Пасхальне звернення Зе було без вишиванки, ще не перефарбувався...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18661
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1052 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 17:46

Re: Політичні дискусії

Почитав підпис у обліківки Хомякоид,
але він не повний.

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю



Короткий пошук ось що дав (цікаво, що "настамнєт" ще було при Леніну.):

Ленина войска РСФСР наступают на Украину. При этом Москва свою агрессию отрицает. По заявлению большевиков, боевые действия ведут подразделения Донецко-Криворожской советской республики и провозглашенной в Харькове Украинской народной республики Советов.

Цель наступления — захват Левобережья. Большевики не рассчитывают взять Киев и не хотят переправляться через Днепр. В этот критический момент Директорию предают несколько командиров крупных добровольческих подразделений: Григорьев, Данченко, Терпило (Зеленый), Ангел, Струк.

«В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю и перехожу к большевикам», — это заявление приписывают Матвею Григорьеву.

https://was.media/2018-04-23-struk-ataman/
Востаннє редагувалось flyman в Пон 20 кві, 2020 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18661
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1052 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 17:51

  zРадио написав: Если слуги - не полные идиоты, то армовир, откликающийся в сердцах максимум 15% населения, они на знамена не потащат.


Самое ненавистное москальским троллям - Армия, Мова, Вера.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 5029
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5909591059115912>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84593)
20.04.2020 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.