Додано: Пон 20 кві, 2020 17:46

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю

Почитав підпис у обліківки Хомякоид,але він не повний.Короткий пошук ось що дав (цікаво, що "настамнєт" ще було при Леніну.):Ленина войска РСФСР наступают на Украину. При этом Москва свою агрессию отрицает. По заявлению большевиков, боевые действия ведут подразделения Донецко-Криворожской советской республики и провозглашенной в Харькове Украинской народной республики Советов.Цель наступления — захват Левобережья. Большевики не рассчитывают взять Киев и не хотят переправляться через Днепр. В этот критический момент Директорию предают несколько командиров крупных добровольческих подразделений: Григорьев, Данченко, Терпило (Зеленый), Ангел, Струк.«В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю и перехожу к большевикам», — это заявление приписывают Матвею Григорьеву.