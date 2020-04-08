Додано: Пон 20 кві, 2020 18:56

Sommer написав: detroytred написав: И тут он выдаёт умнейшую мысль: ПАПа однозначно нужно было менять, хоть на кого. И тут он выдаётмысль: ПАПа однозначно нужно было менять, хоть на кого.



Ну естественно. Теперь осталось только самоутверждаться "Я не облажался, я менял Порошенко!"

Нельзя ж просто так взять и признаться, что мозги ему залили зепропагандой, надо выставить себя важным борцом с системой. Ну естественно. Теперь осталось только самоутверждаться "Я не облажался, я менял Порошенко!"Нельзя ж просто так взять и признаться, что мозги ему залили зепропагандой, надо выставить себя важным борцом с системой.

Ну конечно, Вы не прочитали или обнулили его толковое обоснование, а просто заменили его своим - банальным обобщённым о заливке мозгов ЗЕ пропагандой.Поверьте на слово, что пропаганде он не поддается никакой и имеет уровень знаний не меньшей моего.Можете предположить или вовсе уверенно заявить, что на меня повлияла ЗЕ пропаганда?Или укажите, где в ЗЕ пропаганде было ключевым то, что ПАП на втором сроке изменится в ещё худшую сторону, и то, что, если не в эти выборы, так в следующие возникнет такой сильный запрос на приход новых лиц и так удачно он будет разыгран-использован?Заливалось -- хуже дальше некуда, просто перестать стрелять, классный новый парень с будущей новой классной командой, барыга, зробимо их разом, и т.д.Короче: Вы применили обобщенное клише для конкретного случая.И таким приемом пользуетесь не первый раз.