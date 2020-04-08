Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Противник соглашения Украины и ЕС Тьерри Боде в 2016 году обсуждал сотрудничество с Владимиром Корниловым, который, по его словам, работает на Путина
В 2016 году в Нидерландах прошел инициированный Боде референдум, на котором местные жители выступили против ассоциации Украина-ЕС. Референдум не имел обязательной силы – правительство ратифицировало соглашение, однако с условием, что оно не гарантирует Украине военную помощь или будущее членство в ЕС.
Нет, ну кто бы мог подумать. А сколько тогда писали, мол, Нидерланды против Ассоциации Украины с ЕС. А торчали уши РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
detroytred написав:И тут он выдаёт умнейшую мысль: ПАПа однозначно нужно было менять, хоть на кого.
Ну естественно. Теперь осталось только самоутверждаться "Я не облажался, я менял Порошенко!" Нельзя ж просто так взять и признаться, что мозги ему залили зепропагандой, надо выставить себя важным борцом с системой.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
zРадио написав: Если слуги - не полные идиоты, то армовир, откликающийся в сердцах максимум 15% населения, они на знамена не потащат.
Самое ненавистное москальским троллям - Армия, Мова, Вера.
Может быть - спрашивай у них. Я за сильную армию, главное, чтобы на ней не наживались (еще и одновременно с популизмом о ее важности). А вот язык и вера не решают никаких проблем, а только создают новые.
Ты ведь сам язык общения не поменял, и это неспроста. Потому что украинский тебе нигде не помогает, т.к. нигде не используется, кроме государственных органов, которые сами же себя и перевели на него. Изучать нужно полезные языки - например, английский, являющийся и языком бизнеса, и языком науки.
А что касается веры, то попытка замены российских мракобесов турецкими - это как лечение болезни лекарством, провоцирующим другую болезнь.
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 20 кві, 2020 18:31, всього редагувалось 1 раз.
19yuriy91 написав: ясно, в одних случаях, как например, по предполагаемым убийцам шеремета это не действует, а в других - всё ясно и так. не подкапаешься... ну м.удак, так м.удак его фото у меня в "красном уголке" не весит, кумиров не имею
Підозрювані по справі Шеремета великих інтерв'ю не давали і ногами не махали, як Парасюк. Нема чого аналізувати, крім "доказів" слідства.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:И тут он выдаёт умнейшую мысль: ПАПа однозначно нужно было менять, хоть на кого.
Ну естественно. Теперь осталось только самоутверждаться "Я не облажался, я менял Порошенко!" Нельзя ж просто так взять и признаться, что мозги ему залили зепропагандой, надо выставить себя важным борцом с системой.
Ну конечно, Вы не прочитали или обнулили его толковое обоснование, а просто заменили его своим - банальным обобщённым о заливке мозгов ЗЕ пропагандой.
Поверьте на слово, что пропаганде он не поддается никакой и имеет уровень знаний не меньшей моего.
Можете предположить или вовсе уверенно заявить, что на меня повлияла ЗЕ пропаганда? Или укажите, где в ЗЕ пропаганде было ключевым то, что ПАП на втором сроке изменится в ещё худшую сторону, и то, что, если не в эти выборы, так в следующие возникнет такой сильный запрос на приход новых лиц и так удачно он будет разыгран-использован?
Заливалось -- хуже дальше некуда, просто перестать стрелять, классный новый парень с будущей новой классной командой, барыга, зробимо их разом, и т.д.
Короче: Вы применили обобщенное клише для конкретного случая. И таким приемом пользуетесь не первый раз.
detroytred написав:Или укажите, где в ЗЕ пропаганде было ключевым то, что ПАП на втором сроке изменится в ещё худшую сторону, и то, что, если не в эти выборы, так в следующие возникнет такой сильный запрос на приход новых лиц и так удачно он будет разыгран-использован?
З якого бодуна По2.0 був би гірший за По1.0? У Порошенко все чітко - ЄС, МВФ, США. До Раші по гроші він би точно не побіг, на відміну від зелебобіків, які мріють продатись, кому подорожче, як їх бородатий спонсор.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.