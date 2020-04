Додано: Пон 20 кві, 2020 18:22

Sommer написав: zРадио написав: Если слуги - не полные идиоты, то армовир, откликающийся в сердцах максимум 15% населения, они на знамена не потащат. Если слуги - не полные идиоты, то армовир, откликающийся в сердцах максимум 15% населения, они на знамена не потащат.



Самое ненавистное москальским троллям - Армия, Мова, Вера. Самое ненавистное москальским троллям - Армия, Мова, Вера.

так у них те саме, тільки іншими словами: "язик, РПЦ, Майдан справаціровал Путіна" так у них те саме, тільки іншими словами: "язик, РПЦ, Майдан справаціровал Путіна"

