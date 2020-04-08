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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5910591159125913> Додано: Пон 20 кві, 2020 19:42 lapay написав: detroytred написав: Или укажите, где в ЗЕ пропаганде было ключевым то, что ПАП на втором сроке изменится в ещё худшую сторону, и то, что, если не в эти выборы, так в следующие возникнет такой сильный запрос на приход новых лиц и так удачно он будет разыгран-использован?

Или укажите, где в ЗЕ пропаганде было ключевым то, что ПАП на втором сроке изменится в ещё худшую сторону, и то, что, если не в эти выборы, так в следующие возникнет такой сильный запрос на приход новых лиц и так удачно он будет разыгран-использован?

З якого бодуна По2.0 був би гірший за По1.0?

У Порошенко все чітко - ЄС, МВФ, США. До Раші по гроші він би точно не побіг, на відміну від зелебобіків, які мріють продатись, кому подорожче, як їх бородатий спонсор. З якого бодуна По2.0 був би гірший за По1.0?У Порошенко все чітко - ЄС, МВФ, США. До Раші по гроші він би точно не побіг, на відміну від зелебобіків, які мріють продатись, кому подорожче, як їх бородатий спонсор.

Хуже не в плане вектора развития. А в плане разложения власти -- утрированно - феодализма. Царька.



Чел общается в кругах выше нас пересичных.

Может ему видней, но даже по логике и истории -- у нас, чем дольше при власти, тем бариннее))



Этот первый аргумент, согласен, спорный.

Но со вторым -- что через 5 лет всё равно получили типа ЗЕ -- трудно не согласиться. Хуже не в плане вектора развития. А в плане разложения власти -- утрированно - феодализма. Царька.Чел общается в кругах выше нас пересичных.Может ему видней, но даже по логике и истории -- у нас, чем дольше при власти, тем бариннее))Этот первый аргумент, согласен, спорный.Но со вторым -- что через 5 лет всё равно получили типа ЗЕ -- трудно не согласиться. detroytred

Повідомлень: 23350 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1929 раз. Подякували: 3238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 20:09 Если что, то повторю уже мое личное мнение (а то я всё о других и о других).

Украина уже состоявшееся бесповоротно государство. С достаточным ресурсом.



И хоть с папами, зенями оно будет развиваться (лететь, але нызенько-гызенько).

И в этом уровне нызенко - такой уж принципиально значимой разницы для того, чтобы сограждане так бодались за своих избранников, нет. Трошки аыше-быстрее в этом уровне нызенько считаю, что нет.



В чём-то выигрываем-проигрываем с одним, в чём-то с другим.



Единственное: время самостийности или сидения на двух стульях прошло, поэтому хоть чушкой, хоть чучелом в Европу. Любой ценой.

Ключевая роль в сем действе у можновладцiв. Это их сегмент работы, их часть функций.



Чем дольше они будут тянуть, тем дальше пересичнi будут приспосабливаться обеспечивать себе лучшую жизнь без Украины или за счёт Украины (не вместе с Украиной, а за счёт Украины). Будем терять самый главный ресурс -- украинцев.



Всё равно будет добре, но меньше вообще и меньшему количеству.

Вариант полной реальной самостiйностi конечно на порядок лучше, но с нашими элитами невозможен. Если уж война не стала тем фактором, чтобы изменить приоритеты, то уже ничто не поможет)) detroytred

Повідомлень: 23350 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1929 раз. Подякували: 3238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 20:16 Хуже не в плане вектора развития. А в плане разложения власти -- утрированно - феодализма. Царька.



Чел общается в кругах выше нас пересичных.

Может ему видней, но даже по логике и истории -- у нас, чем дольше при власти, тем бариннее))



Этот первый аргумент, согласен, спорный.

Но со вторым -- что через 5 лет всё равно получили типа ЗЕ -- трудно не согласиться.

Ага - феодалізм. Зеля децентралізацію похерив, гроші зажилив, повноваження забрав.

Само собою, Порох теж би гайки закрутив, але гроші б не чіпав.

А те що зелебобікам важко визнати свої проколи - так це природа людська така, нічого дивного. Ага - феодалізм. Зеля децентралізацію похерив, гроші зажилив, повноваження забрав.Само собою, Порох теж би гайки закрутив, але гроші б не чіпав.А те що зелебобікам важко визнати свої проколи - так це природа людська така, нічого дивного. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10338 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1129 раз. Подякували: 1251 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 20:21 detroytred написав: А в плане разложения власти -- утрированно - феодализма. Царька. А в плане разложения власти -- утрированно - феодализма. Царька. 1 Як на мене пан Дейтройт вихований навіть не у вчорашній, а в позавчорашній системі координат управління Державою

В тій системі він профі вище середнього рівня...але та система вже давно зникла з політичних карт розвинутих Держав.

Називається вона авторитаризм, диктатура...форми можуть бути різні (хороший Диктатор-наприклад Сінгапур , чи поганий Диктатор-наприклад Гітлер або Камбоджа , колективна хороша Диктатура-КНР , колективна погана Диктатура -РФ , чи КПРС )

Ця система базується на створенні ліфтів які піднімають наверх тільки тих хто є копіями верховних правителів,а так як копія завжди гірша оригіналу... то й Держава потихеньку починає програвати(оригінал - він був кращий від оточуючих його , тому він Державу розвивав, копії гірші від оригіналу, а в оточуючих Державах пробивались нові...от оточуючі й перемагали)

2 Я представник профі вище середнього рівня... вчорашньої системи (перехідна модель від диктатури до демократії)

Кожен день змушений приймати рішення і нести за них відповідальність...

Порошенко високопрофесійний представник...також вчорашньої моделі.

Він своєю діяльністю показав результати ( в першу чергу економічні) разів в 300 кращі ніж я, я в разів 20 кращі ніж середньостатистичний українець....

3 Зеленський - низькопрофесійний представник сьогоднішньої моделі

Він з легкістю обійшов зубрів,але далі не зміг своєю перевагою скористатись

А перевага сьогоднішньої моделі - це наявність прямого доступу до 20 000 чиновників керуючих сьогодні Україною

Прямий доступ - це фейсбук/телеграм/інстаграм....

До виборців- Зеленський достукався

Якби продовжив в тому ж дусі і дав можливість достукатись до себе будь-якому керівнику від наприклад села-тоді 20000 осіб ,або якщо почати з рівня район - тоді це 1000 осіб

Тобто сьогоднішня система дозволяє керівнику на вершині мати прямий звязок з практично найнижчими ланками керування.що дозволяє в мінімально короткі терміни реагувати на виклики...

Що зробив Зеленський будучи представником сьогоднішньої системи управління?

Правильно - маючи низьку працездатність і низький професійний рівень - оточив себе тими самими представниками попередньої системи(той самий Єрмак) які помножили на нуль шанст Зеленського.



Висновок

Що краще Порошенко вихований попередньою системою

Чи Зеленський вихований сьогоднішньою?



Як на мене то в Порошенка більше шансів модернізуватись до сьогоднішніх реалій управління ,ніж в Зеленського отримати професійних навиків цього ж управління. 1 Як на мене паннавіть не у вчорашній, а вкоординат управління ДержавоюВ тій системі він...але та система вже давно зникла з політичних карт розвинутих Держав.Називається вона авторитаризм, диктатура...форми можуть бути різні (хороший Диктатор-наприклад Сінгапур , чи поганий Диктатор-наприклад Гітлер або Камбоджа , колективна хороша Диктатура-КНР , колективна погана Диктатура -РФ , чи КПРС )Ця система базується на створенні ліфтів які піднімають наверх тільки тих хто є копіями верховних правителів,а так як копія завжди гірша оригіналу... то й Держава потихеньку починає програвати(оригінал - він був кращий від оточуючих його , тому він Державу розвивав, копії гірші від оригіналу, а в оточуючих Державах пробивались нові...от оточуючі й перемагали)(перехідна модель від диктатури до демократії)Кожен день змушений приймати рішення і нести за них відповідальність...Він своєю діяльністю показав результати ( в першу чергу економічні) разів в 300 кращі ніж я, я в разів 20 кращі ніж середньостатистичний українець....Він з легкістю обійшов зубрів,але далі не зміг своєю перевагою скористатисьА перевага сьогоднішньої моделі - це наявність прямого доступу до 20 000 чиновників керуючих сьогодні УкраїноюПрямий доступ - це фейсбук/телеграм/інстаграм....До виборців- Зеленський достукавсяЯкби продовжив в тому ж дусі і дав можливість достукатись до себе будь-якому керівнику від наприклад села-тоді 20000 осіб ,або якщо почати з рівня район - тоді це 1000 осібТобто сьогоднішня система дозволяє керівнику на вершині мати прямий звязок з практично найнижчими ланками керування.що дозволяє в мінімально короткі терміни реагувати на виклики...Що зробив Зеленський будучи представником сьогоднішньої системи управління?Правильно - маючи низьку працездатність і низький професійний рівень - оточив себе тими самими представниками попередньої системи(той самий Єрмак) які помножили на нуль шанст Зеленського.ВисновокЩо краще Порошенко вихований попередньою системоюЧи Зеленський вихований сьогоднішньою?Як на мене то в Порошенка більше шансів модернізуватись до сьогоднішніх реалій управління ,ніж в Зеленського отримати професійних навиків цього ж управління. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22555 З нами з: 15.01.09 Подякував: 168 раз. Подякували: 2306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 20:48 Schmit

Повідомлень: 1180 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 21:10 flyman написав: більше ненавісті...

бо викопали якесь домашнє відео, де дідок зіганув нехотя...

порохоботи в коаліції із зекомандою цілуються в десна ...

і тільки шарік і далі гавкає більше ненавісті...бо викопали якесь домашнє відео, де дідок зіганув нехотя...порохоботи в коаліції із зекомандою цілуються в десна ...і тільки шарік і далі гавкає

не все так просто з тим відео.

судячи з оригінального відео в хорошій якості дід там хотів якось пошуткувати, це видно по виразу обличчя, але він не врахував, що такі моменти відслідковують тисячі русскомірних у***, які це використають для русско-фашистської пропаганди. Згідно неї такі моменти доказують, що в Україні процвітає фашизм, мол фашизм це не агрессія Росії з тисячами вбитих, мільйонами біженців, а те де хтось зігонув чи намалював свастику. Не просто так всякі мутні типочки на камеру це демонструють, недавно одного такого русскіє забрали до себе по обміну.

І freeze не задля жарту таке постить, це все цілеспрямована пропаганда. не все так просто з тим відео.судячи з оригінального відео в хорошій якості дід там хотів якось пошуткувати, це видно по виразу обличчя, але він не врахував, що такі моменти відслідковують тисячі русскомірних у***, які це використають для русско-фашистської пропаганди. Згідно неї такі моменти доказують, що в Україні процвітає фашизм, мол фашизм це не агрессія Росії з тисячами вбитих, мільйонами біженців, а те де хтось зігонув чи намалював свастику. Не просто так всякі мутні типочки на камеру це демонструють, недавно одного такого русскіє забрали до себе по обміну.І freeze не задля жарту таке постить, це все цілеспрямована пропаганда. unicdima

Повідомлень: 376 З нами з: 10.06.19 Подякував: 24 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 21:16 lapay написав: Хуже не в плане вектора развития. А в плане разложения власти -- утрированно - феодализма. Царька.



Чел общается в кругах выше нас пересичных.

Может ему видней, но даже по логике и истории -- у нас, чем дольше при власти, тем бариннее))



Этот первый аргумент, согласен, спорный.

Но со вторым -- что через 5 лет всё равно получили типа ЗЕ -- трудно не согласиться.

Ага - феодалізм. Зеля децентралізацію похерив, гроші зажилив, повноваження забрав.

Само собою, Порох теж би гайки закрутив, але гроші б не чіпав.

А те що зелебобікам важко визнати свої проколи - так це природа людська така, нічого дивного. Ага - феодалізм. Зеля децентралізацію похерив, гроші зажилив, повноваження забрав.Само собою, Порох теж би гайки закрутив, але гроші б не чіпав.А те що зелебобікам важко визнати свої проколи - так це природа людська така, нічого дивного.

Вы спросили, чем По2 был бы хуже По1, но сравниваете с ЗЕ))



Да даже если б сам По2 не крав грошi, проблема в том, что он, окружив сложившимися преданными ему! людьми, а те по цепочке вниз и так система власти По, поддерживающая его --- не щимил бы этих своих.

Молчаливо не замечал бы ....

А те и творили бы барство на местах территориально и посадово.



Не власть закона, объективных правил, а хотелки каждого местного по территории и посадi барина, чиновника.



Если По1 хоть на словах волав про *вiдрубаю руки* (буду бороться), то По2 скорее всего даже не призывал бы к этому.



Какая судовая и т.д....

Потеря следующих 5 лет.

И потом ЗЕ из табакерки. Вы спросили, чем По2 был бы хуже По1, но сравниваете с ЗЕ))Да даже если б сам По2 не крав грошi, проблема в том, что он, окружив сложившимися преданными ему! людьми, а те по цепочке вниз и так система власти По, поддерживающая его --- не щимил бы этих своих.Молчаливо не замечал бы ....А те и творили бы барство на местах территориально и посадово.Не власть закона, объективных правил, а хотелки каждого местного по территории и посадi барина, чиновника.Если По1 хоть на словах волав про *вiдрубаю руки* (буду бороться), то По2 скорее всего даже не призывал бы к этому.Какая судовая и т.д....Потеря следующих 5 лет.И потом ЗЕ из табакерки. detroytred

Повідомлень: 23350 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1929 раз. Подякували: 3238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 21:51 detroytred написав: Да даже если б сам По2 не крав грошi, проблема в том, что он, окружив сложившимися преданными ему! людьми, а те по цепочке вниз и так система власти По, поддерживающая его --- не щимил бы этих своих.

Молчаливо не замечал бы ....

А те и творили бы барство на местах территориально и посадово.



Не власть закона, объективных правил, а хотелки каждого местного по территории и посадi барина, чиновника.



Если По1 хоть на словах волав про *вiдрубаю руки* (буду бороться), то По2 скорее всего даже не призывал бы к этому.



Какая судовая и т.д....

Потеря следующих 5 лет.

И потом ЗЕ из табакерки. Да даже если б сам По2 не крав грошi, проблема в том, что он, окружив сложившимися преданными ему! людьми, а те по цепочке вниз и так система власти По, поддерживающая его --- не щимил бы этих своих.Молчаливо не замечал бы ....А те и творили бы барство на местах территориально и посадово.Не власть закона, объективных правил, а хотелки каждого местного по территории и посадi барина, чиновника.Если По1 хоть на словах волав про *вiдрубаю руки* (буду бороться), то По2 скорее всего даже не призывал бы к этому.Какая судовая и т.д....Потеря следующих 5 лет.И потом ЗЕ из табакерки.

Ой, та не розказуйте жахалки на ніч. Зелені чого тільки йому не шили, щупальці вже дві голови ДБР і прокуратури рубають рубають, рубають рубають...

А а реалі всі жахалки про По зелений словесний понос, і не більше - доказів нуль. Ой, та не розказуйте жахалки на ніч. Зелені чого тільки йому не шили, щупальці вже дві голови ДБР і прокуратури рубають рубають, рубають рубають...А а реалі всі жахалки про По зелений словесний понос, і не більше - доказів нуль. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10338 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1129 раз. Подякували: 1251 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 22:14 lapay

Я не о жахалках.

О молчаливом потураннi.

Это симбиоз. Вышестоящий не трогает (не выполняет свои прямые обязанности по контролю работы) нижестоящих.

Чтобы те несли ему в клювике мзду -- так было при зажрпвшемся Яныке.

Чтобы те поддерживали его власть (были лояльны ему) -- так при ПАПе.

Это бесспорно прогресс. По сравнению с Янеком.



Но нужно то в Европу. Нужны реформы, новые принципы.

А их суть проста, как 5 копеек: каждый на своём месте выполняет свою работу, свои обязанности, свои функции.

Не хотелки свои или хотелки вышестоящего можновладця, чиновника. А согласно закона, документов, правил.

В документах, законах, правилах определено - как делать, каков должен быть результат, ограничения.



Что требовал ПАП со своих?)))

Не против меня .... и достаточно. В худшем случае, если вообще зашкварился, отодвинем и заменим на такого же.



Короче: результат пофиг, абы лояльный.



Не зебобики, а довольно здравые люди проголосовали против ПАПа именно за его бездействие.

Лично я не так критичен и определяю работу По - ограничился работой по минимуму. Что в условиях войны, послемайданного уровня доверия-ожиданий и отставания = провалу. Такого не прощают, заплачено ведь дорого, платится дорого.

Тем не менее По, ЗЕ и т.д. -- дело вкуса и не более. detroytred

Повідомлень: 23350 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1929 раз. Подякували: 3238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 22:36 detroytred написав: Но нужно то в Европу. Нужны реформы, новые принципы.

А их суть проста, как 5 копеек: каждый на своём месте выполняет свою работу, свои обязанности, свои функции.

Не хотелки свои или хотелки вышестоящего можновладця, чиновника. А согласно закона, документов, правил.

В документах, законах, правилах определено - как делать, каков должен быть результат, ограничения.



Что требовал ПАП со своих?)))

Не против меня .... и достаточно. В худшем случае, если вообще зашкварился, отодвинем и заменим на такого же.



Короче: результат пофиг, абы лояльный.



Не зебобики, а довольно здравые люди проголосовали против ПАПа именно за его бездействие.

Но нужно то в Европу. Нужны реформы, новые принципы.А их суть проста, как 5 копеек: каждый на своём месте выполняет свою работу, свои обязанности, свои функции.Не хотелки свои или хотелки вышестоящего можновладця, чиновника. А согласно закона, документов, правил.В документах, законах, правилах определено - как делать, каков должен быть результат, ограничения.Что требовал ПАП со своих?)))Не против меня .... и достаточно. В худшем случае, если вообще зашкварился, отодвинем и заменим на такого же.Короче: результат пофиг, абы лояльный.Не зебобики, а довольно здравые люди проголосовали против ПАПа именно за его бездействие.

І шо в результаті - сильно Зеля нас продвинув до ЄС?

Давайте чесно - хто, з трьох топових кандидатів П,З, чи Т, найбільш швидко рухав би нас в Європу?

І все, в цьому суть, а не в тому, як повинно бути в ідеалі. І шо в результаті - сильно Зеля нас продвинув до ЄС?Давайте чесно - хто, з трьох топових кандидатів П,З, чи Т, найбільш швидко рухав би нас в Європу?І все, в цьому суть, а не в тому, як повинно бути в ідеалі. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10338 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1129 раз. Подякували: 1251 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5910591159125913> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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