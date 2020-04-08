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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 кві, 2020 19:42
lapay написав: detroytred написав:
Или укажите, где в ЗЕ пропаганде было ключевым то, что ПАП на втором сроке изменится в ещё худшую сторону, и то, что, если не в эти выборы, так в следующие возникнет такой сильный запрос на приход новых лиц и так удачно он будет разыгран-использован?
З якого бодуна По2.0 був би гірший за По1.0?
У Порошенко все чітко - ЄС, МВФ, США. До Раші по гроші він би точно не побіг, на відміну від зелебобіків, які мріють продатись, кому подорожче, як їх бородатий спонсор.
Хуже не в плане вектора развития. А в плане разложения власти -- утрированно - феодализма. Царька.
Чел общается в кругах выше нас пересичных.
Может ему видней, но даже по логике и истории -- у нас, чем дольше при власти, тем бариннее))
Этот первый аргумент, согласен, спорный.
Но со вторым -- что через 5 лет всё равно получили типа ЗЕ -- трудно не согласиться.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 20:09
Если что, то повторю уже мое личное мнение (а то я всё о других и о других).
Украина уже состоявшееся бесповоротно государство. С достаточным ресурсом.
И хоть с папами, зенями оно будет развиваться (лететь, але нызенько-гызенько).
И в этом уровне нызенко - такой уж принципиально значимой разницы для того, чтобы сограждане так бодались за своих избранников, нет. Трошки аыше-быстрее в этом уровне нызенько считаю, что нет.
В чём-то выигрываем-проигрываем с одним, в чём-то с другим.
Единственное: время самостийности или сидения на двух стульях прошло, поэтому хоть чушкой, хоть чучелом в Европу. Любой ценой.
Ключевая роль в сем действе у можновладцiв. Это их сегмент работы, их часть функций.
Чем дольше они будут тянуть, тем дальше пересичнi будут приспосабливаться обеспечивать себе лучшую жизнь без Украины или за счёт Украины (не вместе с Украиной, а за счёт Украины). Будем терять самый главный ресурс -- украинцев.
Всё равно будет добре, но меньше вообще и меньшему количеству.
Вариант полной реальной самостiйностi конечно на порядок лучше, но с нашими элитами невозможен. Если уж война не стала тем фактором, чтобы изменить приоритеты, то уже ничто не поможет))
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Додано: Пон 20 кві, 2020 20:16
Хуже не в плане вектора развития. А в плане разложения власти -- утрированно - феодализма. Царька.
Чел общается в кругах выше нас пересичных.
Может ему видней, но даже по логике и истории -- у нас, чем дольше при власти, тем бариннее))
Этот первый аргумент, согласен, спорный.
Но со вторым -- что через 5 лет всё равно получили типа ЗЕ -- трудно не согласиться.
Ага - феодалізм. Зеля децентралізацію похерив, гроші зажилив, повноваження забрав.
Само собою, Порох теж би гайки закрутив, але гроші б не чіпав.
А те що зелебобікам важко визнати свої проколи - так це природа людська така, нічого дивного.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 20:21
detroytred написав:
А в плане разложения власти -- утрированно - феодализма. Царька.
1 Як на мене пан Дейтройт вихований
навіть не у вчорашній, а в позавчорашній системі
координат управління Державою
В тій системі він профі вище середнього рівня
...але та система вже давно зникла з політичних карт розвинутих Держав.
Називається вона авторитаризм, диктатура...форми можуть бути різні (хороший Диктатор-наприклад Сінгапур , чи поганий Диктатор-наприклад Гітлер або Камбоджа , колективна хороша Диктатура-КНР , колективна погана Диктатура -РФ , чи КПРС )
Ця система базується на створенні ліфтів які піднімають наверх тільки тих хто є копіями верховних правителів,а так як копія завжди гірша оригіналу... то й Держава потихеньку починає програвати(оригінал - він був кращий від оточуючих його , тому він Державу розвивав, копії гірші від оригіналу, а в оточуючих Державах пробивались нові...от оточуючі й перемагали)
2 Я представник профі вище середнього рівня...вчорашньої системи
(перехідна модель від диктатури до демократії)
Кожен день змушений приймати рішення і нести за них відповідальність...Порошенко високопрофесійний представник...також вчорашньої моделі
.
Він своєю діяльністю показав результати ( в першу чергу економічні) разів в 300 кращі ніж я, я в разів 20 кращі ніж середньостатистичний українець....
3 Зеленський - низькопрофесійний представник сьогоднішньої моделі
Він з легкістю обійшов зубрів,але далі не зміг своєю перевагою скористатись
А перевага сьогоднішньої моделі - це наявність прямого доступу до 20 000 чиновників керуючих сьогодні Україною
Прямий доступ - це фейсбук/телеграм/інстаграм....
До виборців- Зеленський достукався
Якби продовжив в тому ж дусі і дав можливість достукатись до себе будь-якому керівнику від наприклад села-тоді 20000 осіб ,або якщо почати з рівня район - тоді це 1000 осіб
Тобто сьогоднішня система дозволяє керівнику на вершині мати прямий звязок з практично найнижчими ланками керування.що дозволяє в мінімально короткі терміни реагувати на виклики...
Що зробив Зеленський будучи представником сьогоднішньої системи управління?
Правильно - маючи низьку працездатність і низький професійний рівень - оточив себе тими самими представниками попередньої системи(той самий Єрмак) які помножили на нуль шанст Зеленського.
Висновок
Що краще Порошенко вихований попередньою системою
Чи Зеленський вихований сьогоднішньою?
Як на мене то в Порошенка більше шансів модернізуватись до сьогоднішніх реалій управління ,ніж в Зеленського отримати професійних навиків цього ж управління.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 20 кві, 2020 20:48
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Додано: Пон 20 кві, 2020 21:10
flyman написав:
більше ненавісті...
бо викопали якесь домашнє відео, де дідок зіганув нехотя...
порохоботи в коаліції із зекомандою цілуються в десна ...
і тільки шарік і далі гавкає
не все так просто з тим відео.
судячи з оригінального відео в хорошій якості дід там хотів якось пошуткувати, це видно по виразу обличчя, але він не врахував, що такі моменти відслідковують тисячі русскомірних у***, які це використають для русско-фашистської пропаганди. Згідно неї такі моменти доказують, що в Україні процвітає фашизм, мол фашизм це не агрессія Росії з тисячами вбитих, мільйонами біженців, а те де хтось зігонув чи намалював свастику. Не просто так всякі мутні типочки на камеру це демонструють, недавно одного такого русскіє забрали до себе по обміну.
І freeze не задля жарту таке постить, це все цілеспрямована пропаганда.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 21:16
lapay написав:
Хуже не в плане вектора развития. А в плане разложения власти -- утрированно - феодализма. Царька.
Чел общается в кругах выше нас пересичных.
Может ему видней, но даже по логике и истории -- у нас, чем дольше при власти, тем бариннее))
Этот первый аргумент, согласен, спорный.
Но со вторым -- что через 5 лет всё равно получили типа ЗЕ -- трудно не согласиться.
Ага - феодалізм. Зеля децентралізацію похерив, гроші зажилив, повноваження забрав.
Само собою, Порох теж би гайки закрутив, але гроші б не чіпав.
А те що зелебобікам важко визнати свої проколи - так це природа людська така, нічого дивного.
Вы спросили, чем По2 был бы хуже По1, но сравниваете с ЗЕ))
Да даже если б сам По2 не крав грошi, проблема в том, что он, окружив сложившимися преданными ему! людьми, а те по цепочке вниз и так система власти По, поддерживающая его --- не щимил бы этих своих.
Молчаливо не замечал бы ....
А те и творили бы барство на местах территориально и посадово.
Не власть закона, объективных правил, а хотелки каждого местного по территории и посадi барина, чиновника.
Если По1 хоть на словах волав про *вiдрубаю руки* (буду бороться), то По2 скорее всего даже не призывал бы к этому.
Какая судовая и т.д....
Потеря следующих 5 лет.
И потом ЗЕ из табакерки.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 21:51
detroytred написав:
Да даже если б сам По2 не крав грошi, проблема в том, что он, окружив сложившимися преданными ему! людьми, а те по цепочке вниз и так система власти По, поддерживающая его --- не щимил бы этих своих.
Молчаливо не замечал бы ....
А те и творили бы барство на местах территориально и посадово.
Не власть закона, объективных правил, а хотелки каждого местного по территории и посадi барина, чиновника.
Если По1 хоть на словах волав про *вiдрубаю руки* (буду бороться), то По2 скорее всего даже не призывал бы к этому.
Какая судовая и т.д....
Потеря следующих 5 лет.
И потом ЗЕ из табакерки.
Ой, та не розказуйте жахалки на ніч. Зелені чого тільки йому не шили, щупальці вже дві голови ДБР і прокуратури рубають рубають, рубають рубають...
А а реалі всі жахалки про По зелений словесний понос, і не більше - доказів нуль.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 22:14
lapay
Я не о жахалках.
О молчаливом потураннi.
Это симбиоз. Вышестоящий не трогает (не выполняет свои прямые обязанности по контролю работы) нижестоящих.
Чтобы те несли ему в клювике мзду -- так было при зажрпвшемся Яныке.
Чтобы те поддерживали его власть (были лояльны ему) -- так при ПАПе.
Это бесспорно прогресс. По сравнению с Янеком.
Но нужно то в Европу. Нужны реформы, новые принципы.
А их суть проста, как 5 копеек: каждый на своём месте выполняет свою работу, свои обязанности, свои функции.
Не хотелки свои или хотелки вышестоящего можновладця, чиновника. А согласно закона, документов, правил.
В документах, законах, правилах определено - как делать, каков должен быть результат, ограничения.
Что требовал ПАП со своих?)))
Не против меня .... и достаточно. В худшем случае, если вообще зашкварился, отодвинем и заменим на такого же.
Короче: результат пофиг, абы лояльный.
Не зебобики, а довольно здравые люди проголосовали против ПАПа именно за его бездействие.
Лично я не так критичен и определяю работу По - ограничился работой по минимуму. Что в условиях войны, послемайданного уровня доверия-ожиданий и отставания = провалу. Такого не прощают, заплачено ведь дорого, платится дорого.
Тем не менее По, ЗЕ и т.д. -- дело вкуса и не более.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 22:36
detroytred написав:
Но нужно то в Европу. Нужны реформы, новые принципы.
А их суть проста, как 5 копеек: каждый на своём месте выполняет свою работу, свои обязанности, свои функции.
Не хотелки свои или хотелки вышестоящего можновладця, чиновника. А согласно закона, документов, правил.
В документах, законах, правилах определено - как делать, каков должен быть результат, ограничения.
Что требовал ПАП со своих?)))
Не против меня .... и достаточно. В худшем случае, если вообще зашкварился, отодвинем и заменим на такого же.
Короче: результат пофиг, абы лояльный.
Не зебобики, а довольно здравые люди проголосовали против ПАПа именно за его бездействие.
І шо в результаті - сильно Зеля нас продвинув до ЄС?
Давайте чесно - хто, з трьох топових кандидатів П,З, чи Т, найбільш швидко рухав би нас в Європу?
І все, в цьому суть, а не в тому, як повинно бути в ідеалі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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