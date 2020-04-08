detroytred написав:Sommer написав:
Ну естественно. Теперь осталось только самоутверждаться "Я не облажался, я менял Порошенко!"
Нельзя ж просто так взять и признаться, что мозги ему залили зепропагандой, надо выставить себя важным борцом с системой.
Ну конечно, Вы не прочитали или обнулили его толковое обоснование, а просто заменили его своим - банальным обобщённым о заливке мозгов ЗЕ пропагандой.
Поверьте на слово, что пропаганде он не поддается никакой и имеет уровень знаний не меньшей моего.
Ну конечно же не поддается. Ведь с таким уровнем знаний можно понять, что клоун, не имеющий никакого опыта управления чем-то, кроме группы из десятка-другого раздолбаев, будет откровенно хреновым президентом целой страны.
Можно ведь, правда? А если понять не получилось, значит что-то помешало?