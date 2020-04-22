Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:И тут он выдаёт умнейшую мысль: ПАПа однозначно нужно было менять, хоть на кого.
Ну естественно. Теперь осталось только самоутверждаться "Я не облажался, я менял Порошенко!" Нельзя ж просто так взять и признаться, что мозги ему залили зепропагандой, надо выставить себя важным борцом с системой.
Ну конечно, Вы не прочитали или обнулили его толковое обоснование, а просто заменили его своим - банальным обобщённым о заливке мозгов ЗЕ пропагандой.
Поверьте на слово, что пропаганде он не поддается никакой и имеет уровень знаний не меньшей моего.
Ну конечно же не поддается. Ведь с таким уровнем знаний можно понять, что клоун, не имеющий никакого опыта управления чем-то, кроме группы из десятка-другого раздолбаев, будет откровенно хреновым президентом целой страны. Можно ведь, правда? А если понять не получилось, значит что-то помешало?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
То, что ЗЕ будет *хреновым президентом* он понимал ещё до выборов. До. А не понял только теперь. Вы опять придумали за него.
С учётом того, что это не сложно понять из предыдущего контекста, зачем Вы ... придумываете и придумываете))??
Lapay вон сразу обозначил с чем не согласен. Исходя из описанной ситуации. Вы зачем-то сначала обобщили, теперь сами допридумали, подгоняя картинку под свой вывод (ведь иначе такой вывод не получится -- дурачок, или поддающийся пропаганде, или не понимающий неготовность ЗЕ к должности президента).
detroytred написав:Но нужно то в Европу. Нужны реформы, новые принципы. А их суть проста, как 5 копеек: каждый на своём месте выполняет свою работу, свои обязанности, свои функции. Не хотелки свои или хотелки вышестоящего можновладця, чиновника. А согласно закона, документов, правил. В документах, законах, правилах определено - как делать, каков должен быть результат, ограничения.
Что требовал ПАП со своих?))) Не против меня .... и достаточно. В худшем случае, если вообще зашкварился, отодвинем и заменим на такого же.
Короче: результат пофиг, абы лояльный.
Не зебобики, а довольно здравые люди проголосовали против ПАПа именно за его бездействие.
І шо в результаті - сильно Зеля нас продвинув до ЄС? Давайте чесно - хто, з трьох топових кандидатів П,З, чи Т, найбільш швидко рухав би нас в Європу? І все, в цьому суть, а не в тому, як повинно бути в ідеалі.
Своё мнение я сказал выше: существенной разницы между черепашьими темпами движения от этих троих нет. Дело вкуса. О вкусах не спорят. Разве что обсуждают))
Выскочил бы ЗЕ в 2024.
Проблему я вижу в том, что реально никто в Европу не двигает. Обозначает лишь или ползет.
lapay написав: В українців немає традицій переобирати президентів на другий термін. Кучма теж би пролетів, якби не зачистив конкурентів, в першу чергу Ющенко. Наступник-протеже теж не котується, тому і переміг Ющенко.
може все ж чорновола?
Черновол в те времена был абсолютно непроходным у жителей востока и юга.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
lapay написав: В українців немає традицій переобирати президентів на другий термін. Кучма теж би пролетів, якби не зачистив конкурентів, в першу чергу Ющенко. Наступник-протеже теж не котується, тому і переміг Ющенко.
може все ж чорновола?
Черновол в те времена был абсолютно непроходным у жителей востока и юга.
Мій батько 1991 голосував за Чорновола. Донецьк.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Зе- та зепільна партія - скоро як рік при владі. Народ турбується - чи вистачить запасу міцності держави, витримати ще 4 роки зебобіків???
"Що цей рік довів? Цей рік ще раз показав, що Зеленський прийшов до влади на брехні. Причому на брехні двох типів. Перша брехня була, коли брехали про Порошенка. І в тому числі і їхня команда. І друга брехня – це так звані обіцянки, починаючи від 4 тисяч доларів зарплати для вчителів і закінчуючи дуже багатьма іншими темами" https://censor.net.ua/ua/n3190331
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
detroytred написав:Или укажите, где в ЗЕ пропаганде было ключевым то, что ПАП на втором сроке изменится в ещё худшую сторону, и то, что, если не в эти выборы, так в следующие возникнет такой сильный запрос на приход новых лиц и так удачно он будет разыгран-использован?
З якого бодуна По2.0 був би гірший за По1.0? У Порошенко все чітко - ЄС, МВФ, США. До Раші по гроші він би точно не побіг, на відміну від зелебобіків, які мріють продатись, кому подорожче, як їх бородатий спонсор.
От чомусь все це по колу ходить вже не можу і порахувати , по якому ... Так - оце , про що можна поставити плюсики Порошенкові - так і є - але ж голоси він втратив не по цим зовсім питанням . Як на мене - основне , чого людям не вистачає завжди і всюди - це справедливість . Отаке собі абстрактне невизначене в чомусь поняття - але яке чомусь дуже муляє . Ота тотальна дрібна чи крупна корупція - в якій всі загрузли , і навіть не знають , як без неї жити . І оті суди , і мажори , і мєнти чи копи , і депутати чи будь-які начальнички ... Все це перед очима і на слуху . Навіть якщо воно впливає на економіку ( погіршуючи її для людини на 10 % - як рахує Будівельник ) слабенько - то переважна більшість людей все-таки чітко розуміє , що таке добре чи погано ( навіть якщо самі не дотримуються і "грішать" ) . Саме тому після революцій є така собі ейфорія та надія на краще і зовсім інше майбутнє . Але після цього стикаються з реальним життям і виявляється , що все не так , як очікувалося ... І ніяки розумні чи зважені аргументи при цьому просто не діють - немає віри словам . Знову хочеться вірити в краще - навіть примарне ... От і все - а якщо при цьому ще й економічно краще не стає - то всі аргументи не працюють ...
Puente написав:Як на мене - основне , чого людям не вистачає завжди і всюди - це справедливість .
Будете здивовані Але справедливості абсолютної і рафінованої для усіх - не існує і існувати не може. Є обєктивна справедливість,є субєктивна. Ви ніколи не доведете алконавту, що його манера життя-це погано.Він завжди знайде сотні варіантів де б Порошенко...Біл Гейтц чи Маск - винуваті... А так як шукати вину в когось-легше ніж признати свою власну.... От і виходить 73% шукачів справедливості вибирають таку реальність ,в якій навіть базові параметри справедливості ніхто забезпечити не може
При цьому Ви повинні самі собі признати Чим повільніший розвиток суспільства-тим більш справедливим воно є з точки зору членів цього суспільства
А раз так - то повинні усвідомити Або ми перестаємо дивитись навколо і перетворюємось в совок2,або розуміємо що тільки активні дії ,активної частини населення - змусять пасивну більшість покращити своє життя.. Тобто як тільки розрив між якістю життя активних і якістю життя пасивних -збільшиться на якусь критичну величину - так відразу частина активніших пасивних перестане мантрувати на загальну справедливість і почне гонку за багатством(якістю)
budivelnik написав:А раз так - то повинні усвідомити Або ми перестаємо дивитись навколо і перетворюємось в совок2,або розуміємо що тільки активні дії ,активної частини населення - змусять пасивну більшість покращити своє життя.. Тобто як тільки розрив між якістю життя активних і якістю життя пасивних -збільшиться на якусь критичну величину - так відразу частина активніших пасивних перестане мантрувати на загальну справедливість і почне гонку за багатством(якістю)
Люто і скажено плюсую по виділеному червоним. Але є одне але...Або змусять, або ми вєсь мір разрушим до основанія, а затєм... Є еволюційні зміни, а є революційні. І по якому шляху розвиваватиметься наш сценарій, залежить від еліти. Якщо рівень несправедливості, нахабства можновладців зростатиме, при зубожінні більшості, то еволюційно відійти від совка не вдасться. Повинна бути грамотна державна політика. На волю стихії, анархії, цей процес не можна віддавати. Доречі, цей анархізм і погубив УНР. Держава і призначена, щоб не допустити стихії і анархії, а керувати процесом.
П.С. Мені сподобалося, що Ви викладаєте розумні думки, без образ опонентів. Якщо хочете, то можете! Так тримати!
Puente написав:Як на мене - основне , чого людям не вистачає завжди і всюди - це справедливість . Отаке собі абстрактне невизначене в чомусь поняття - але яке чомусь дуже муляє . Ота тотальна дрібна чи крупна корупція - в якій всі загрузли , і навіть не знають , як без неї жити . І оті суди , і мажори , і мєнти чи копи , і депутати чи будь-які начальнички ... Все це перед очима і на слуху . Навіть якщо воно впливає на економіку ( погіршуючи її для людини на 10 % - як рахує Будівельник ) слабенько - то переважна більшість людей все-таки чітко розуміє , що таке добре чи погано ( навіть якщо самі не дотримуються і "грішать" ) . Саме тому після революцій є така собі ейфорія та надія на краще і зовсім інше майбутнє . Але після цього стикаються з реальним життям і виявляється , що все не так , як очікувалося ... І ніяки розумні чи зважені аргументи при цьому просто не діють - немає віри словам . Знову хочеться вірити в краще - навіть примарне ... От і все - а якщо при цьому ще й економічно краще не стає - то всі аргументи не працюють ...
Підписуюся під кожним словом! Багатство - не мета, а лише перехідний етап до досягнення справедливості еволюційним шляхом. Ситі і заможні продокують новий рівень свідомості і потреб, при правильному вихованні і розумінні мети буття. Тут, на Землі, лише перехідний етап до Вічності, де є справжня Істина.
- Я сказал, что рухнет храм старой веры и создатся новый храм истины, сказал так, чтобы было понятней. - В числе прочего я сказал, что всякая власть является насилием над людьми и настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть...
Иешуа Га-Ноцри, Мастер и Маргарита, Булгаков.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.