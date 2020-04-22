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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 59115912591359145915 ... 5930> Додано: Пон 20 кві, 2020 23:15 detroytred написав: Sommer написав: detroytred написав: И тут он выдаёт умнейшую мысль: ПАПа однозначно нужно было менять, хоть на кого. И тут он выдаётмысль: ПАПа однозначно нужно было менять, хоть на кого.



Ну естественно. Теперь осталось только самоутверждаться "Я не облажался, я менял Порошенко!"

Нельзя ж просто так взять и признаться, что мозги ему залили зепропагандой, надо выставить себя важным борцом с системой. Ну естественно. Теперь осталось только самоутверждаться "Я не облажался, я менял Порошенко!"Нельзя ж просто так взять и признаться, что мозги ему залили зепропагандой, надо выставить себя важным борцом с системой.

Ну конечно, Вы не прочитали или обнулили его толковое обоснование, а просто заменили его своим - банальным обобщённым о заливке мозгов ЗЕ пропагандой.



Поверьте на слово, что пропаганде он не поддается никакой и имеет уровень знаний не меньшей моего.

Ну конечно, Вы не прочитали или обнулили его толковое обоснование, а просто заменили его своим - банальным обобщённым о заливке мозгов ЗЕ пропагандой.Поверьте на слово, что пропаганде он не поддается никакой и имеет уровень знаний не меньшей моего.



Ну конечно же не поддается. Ведь с таким уровнем знаний можно понять, что клоун, не имеющий никакого опыта управления чем-то, кроме группы из десятка-другого раздолбаев, будет откровенно хреновым президентом целой страны.

Можно ведь, правда? А если понять не получилось, значит что-то помешало? Ну конечно же не поддается. Ведь с таким уровнем знаний можно понять, что клоун, не имеющий никакого опыта управления чем-то, кроме группы из десятка-другого раздолбаев, будет откровенно хреновым президентом целой страны.Можно ведь, правда? А если понять не получилось, значит что-то помешало? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5042 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 23:44 Sommer



То, что ЗЕ будет *хреновым президентом* он понимал ещё до выборов. До.

А не понял только теперь.

Вы опять придумали за него.



С учётом того, что это не сложно понять из предыдущего контекста, зачем Вы ... придумываете и придумываете))??



Lapay вон сразу обозначил с чем не согласен. Исходя из описанной ситуации.

Вы зачем-то сначала обобщили, теперь сами допридумали, подгоняя картинку под свой вывод (ведь иначе такой вывод не получится -- дурачок, или поддающийся пропаганде, или не понимающий неготовность ЗЕ к должности президента). detroytred

Повідомлень: 22827 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1929 раз. Подякували: 3238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 23:53 lapay написав: detroytred написав: Но нужно то в Европу. Нужны реформы, новые принципы.

А их суть проста, как 5 копеек: каждый на своём месте выполняет свою работу, свои обязанности, свои функции.

Не хотелки свои или хотелки вышестоящего можновладця, чиновника. А согласно закона, документов, правил.

В документах, законах, правилах определено - как делать, каков должен быть результат, ограничения.



Что требовал ПАП со своих?)))

Не против меня .... и достаточно. В худшем случае, если вообще зашкварился, отодвинем и заменим на такого же.



Короче: результат пофиг, абы лояльный.



Не зебобики, а довольно здравые люди проголосовали против ПАПа именно за его бездействие.

Но нужно то в Европу. Нужны реформы, новые принципы.А их суть проста, как 5 копеек: каждый на своём месте выполняет свою работу, свои обязанности, свои функции.Не хотелки свои или хотелки вышестоящего можновладця, чиновника. А согласно закона, документов, правил.В документах, законах, правилах определено - как делать, каков должен быть результат, ограничения.Что требовал ПАП со своих?)))Не против меня .... и достаточно. В худшем случае, если вообще зашкварился, отодвинем и заменим на такого же.Короче: результат пофиг, абы лояльный.Не зебобики, а довольно здравые люди проголосовали против ПАПа именно за его бездействие.

І шо в результаті - сильно Зеля нас продвинув до ЄС?

Давайте чесно - хто, з трьох топових кандидатів П,З, чи Т, найбільш швидко рухав би нас в Європу?

І все, в цьому суть, а не в тому, як повинно бути в ідеалі. І шо в результаті - сильно Зеля нас продвинув до ЄС?Давайте чесно - хто, з трьох топових кандидатів П,З, чи Т, найбільш швидко рухав би нас в Європу?І все, в цьому суть, а не в тому, як повинно бути в ідеалі.



Своё мнение я сказал выше: существенной разницы между черепашьими темпами движения от этих троих нет.

Дело вкуса. О вкусах не спорят. Разве что обсуждают))



Выскочил бы ЗЕ в 2024.



Проблему я вижу в том, что реально никто в Европу не двигает. Обозначает лишь или ползет. Своё мнение я сказал выше: существенной разницы между черепашьими темпами движения от этих троих нет.Дело вкуса. О вкусах не спорят. Разве что обсуждают))Выскочил бы ЗЕ в 2024.Проблему я вижу в том, что реально никто в Европу не двигает. Обозначает лишь или ползет. detroytred

Повідомлень: 22827 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1929 раз. Подякували: 3238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 кві, 2020 01:00 wild.tomcat написав: lapay написав: В українців немає традицій переобирати президентів на другий термін. Кучма теж би пролетів, якби не зачистив конкурентів, в першу чергу Ющенко. Наступник-протеже теж не котується, тому і переміг Ющенко. В українців немає традицій переобирати президентів на другий термін. Кучма теж би пролетів, якби не зачистив конкурентів, в першу чергу. Наступник-протеже теж не котується, тому і переміг Ющенко. може все ж чорновола? може все ж чорновола?

Черновол в те времена был абсолютно непроходным у жителей востока и юга. Черновол в те времена был абсолютно непроходным у жителей востока и юга. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17153 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1837 раз. Подякували: 2704 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 кві, 2020 01:20 Starikan написав: wild.tomcat написав: lapay написав: В українців немає традицій переобирати президентів на другий термін. Кучма теж би пролетів, якби не зачистив конкурентів, в першу чергу Ющенко. Наступник-протеже теж не котується, тому і переміг Ющенко. В українців немає традицій переобирати президентів на другий термін. Кучма теж би пролетів, якби не зачистив конкурентів, в першу чергу. Наступник-протеже теж не котується, тому і переміг Ющенко. може все ж чорновола? може все ж чорновола?

Черновол в те времена был абсолютно непроходным у жителей востока и юга. Черновол в те времена был абсолютно непроходным у жителей востока и юга.

Мій батько 1991 голосував за Чорновола. Донецьк. Мій батько 1991 голосував за Чорновола.Донецьк. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28215 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1909 раз. Подякували: 2104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 кві, 2020 11:01

Народ турбується - чи вистачить запасу міцності держави, витримати ще 4 роки зебобіків???



"Що цей рік довів? Цей рік ще раз показав, що Зеленський прийшов до влади на брехні. Причому на брехні двох типів. Перша брехня була, коли брехали про Порошенка. І в тому числі і їхня команда. І друга брехня – це так звані обіцянки, починаючи від 4 тисяч доларів зарплати для вчителів і закінчуючи дуже багатьма іншими темами"

https://censor.net.ua/ua/n3190331







Зе- та зепільна партія - скоро як рік при владі.Народ турбується - чи вистачить запасу міцності держави, витримати ще 4 роки зебобіків???"Що цей рік довів? Цей рік ще раз показав, що Зеленський прийшов до влади на брехні. Причому на брехні двох типів. Перша брехня була, коли брехали про Порошенка. І в тому числі і їхня команда. І друга брехня – це так звані обіцянки, починаючи від 4 тисяч доларів зарплати для вчителів і закінчуючи дуже багатьма іншими темами" Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21306 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1181 раз. Подякували: 2187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 кві, 2020 11:09 Re: Політичні дискусії Frant написав: 4 тисяч доларів зарплати для вчителів 4 тисяч доларів зарплати для вчителів



Я б за такі гроші залюбки б викладав у школі. Я б за такі гроші залюбки б викладав у школі. Если сникнет парус -

Мы ударим вёслами Investor_K

Повідомлень: 5734 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 517 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 кві, 2020 11:35 lapay написав: detroytred написав: Или укажите, где в ЗЕ пропаганде было ключевым то, что ПАП на втором сроке изменится в ещё худшую сторону, и то, что, если не в эти выборы, так в следующие возникнет такой сильный запрос на приход новых лиц и так удачно он будет разыгран-использован?

Или укажите, где в ЗЕ пропаганде было ключевым то, что ПАП на втором сроке изменится в ещё худшую сторону, и то, что, если не в эти выборы, так в следующие возникнет такой сильный запрос на приход новых лиц и так удачно он будет разыгран-использован?

З якого бодуна По2.0 був би гірший за По1.0?

У Порошенко все чітко - ЄС, МВФ, США. До Раші по гроші він би точно не побіг, на відміну від зелебобіків, які мріють продатись, кому подорожче, як їх бородатий спонсор. З якого бодуна По2.0 був би гірший за По1.0?У Порошенко все чітко - ЄС, МВФ, США. До Раші по гроші він би точно не побіг, на відміну від зелебобіків, які мріють продатись, кому подорожче, як їх бородатий спонсор.



От чомусь все це по колу ходить вже не можу і порахувати , по якому ...

Так - оце , про що можна поставити плюсики Порошенкові - так і є - але ж голоси він втратив не по цим зовсім питанням . Як на мене - основне , чого людям не вистачає завжди і всюди - це справедливість . Отаке собі абстрактне невизначене в чомусь поняття - але яке чомусь дуже муляє . Ота тотальна дрібна чи крупна корупція - в якій всі загрузли , і навіть не знають , як без неї жити . І оті суди , і мажори , і мєнти чи копи , і депутати чи будь-які начальнички ... Все це перед очима і на слуху . Навіть якщо воно впливає на економіку ( погіршуючи її для людини на 10 % - як рахує Будівельник ) слабенько - то переважна більшість людей все-таки чітко розуміє , що таке добре чи погано ( навіть якщо самі не дотримуються і "грішать" ) . Саме тому після революцій є така собі ейфорія та надія на краще і зовсім інше майбутнє . Але після цього стикаються з реальним життям і виявляється , що все не так , як очікувалося ...

І ніяки розумні чи зважені аргументи при цьому просто не діють - немає віри словам . Знову хочеться вірити в краще - навіть примарне ...

От і все - а якщо при цьому ще й економічно краще не стає - то всі аргументи не працюють ... От чомусь все це по колу ходить вже не можу і порахувати , по якому ...Так - оце , про що можна поставити плюсики Порошенкові - так і є - але ж голоси він втратив не по цим зовсім питанням . Як на мене - основне , чого людям не вистачає завжди і всюди - це справедливість . Отаке собі абстрактне невизначене в чомусь поняття - але яке чомусь дуже муляє . Ота тотальна дрібна чи крупна корупція - в якій всі загрузли , і навіть не знають , як без неї жити . І оті суди , і мажори , і мєнти чи копи , і депутати чи будь-які начальнички ... Все це перед очима і на слуху . Навіть якщо воно впливає на економіку ( погіршуючи її для людини на 10 % - як рахує Будівельник ) слабенько - то переважна більшість людей все-таки чітко розуміє , що таке добре чи погано ( навіть якщо самі не дотримуються і "грішать" ) . Саме тому після революцій є така собі ейфорія та надія на краще і зовсім інше майбутнє . Але після цього стикаються з реальним життям і виявляється , що все не так , як очікувалося ...І ніяки розумні чи зважені аргументи при цьому просто не діють - немає віри словам . Знову хочеться вірити в краще - навіть примарне ...От і все - а якщо при цьому ще й економічно краще не стає - то всі аргументи не працюють ... Puente Повідомлень: 2948 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 кві, 2020 12:50 Puente написав: Як на мене - основне , чого людям не вистачає завжди і всюди - це справедливість . Як на мене - основне , чого людям не вистачає завжди і всюди - це справедливість . Будете здивовані

Але справедливості абсолютної і рафінованої для усіх - не існує і існувати не може.

Є обєктивна справедливість,є субєктивна.

Ви ніколи не доведете алконавту, що його манера життя-це погано.Він завжди знайде сотні варіантів де б Порошенко...Біл Гейтц чи Маск - винуваті...

А так як шукати вину в когось-легше ніж признати свою власну....

От і виходить

73% шукачів справедливості вибирають таку реальність ,в якій навіть базові параметри справедливості ніхто забезпечити не може



При цьому

Ви повинні самі собі признати

Чим повільніший розвиток суспільства-тим більш справедливим воно є з точки зору членів цього суспільства



А раз так - то повинні усвідомити

Або ми перестаємо дивитись навколо і перетворюємось в совок2,або розуміємо що тільки активні дії ,активної частини населення - змусять пасивну більшість покращити своє життя..

Тобто як тільки розрив між якістю життя активних і якістю життя пасивних -збільшиться на якусь критичну величину - так відразу частина активніших пасивних перестане мантрувати на загальну справедливість і почне гонку за багатством(якістю) Будете здивованіАле справедливості абсолютної і рафінованої для усіх - не існує і існувати не може.Є обєктивна справедливість,є субєктивна.Ви ніколи не доведете алконавту, що його манера життя-це погано.Він завжди знайде сотні варіантів де б Порошенко...Біл Гейтц чи Маск - винуваті...А так як шукати вину в когось-легше ніж признати свою власну....От і виходить73% шукачів справедливості вибирають таку реальність ,в якій навіть базові параметри справедливості ніхто забезпечити не можеПри цьомуВи повинні самі собі признатиЧим повільніший розвиток суспільства-тим більш справедливим воно є з точки зору членів цього суспільстваА раз так - то повинні усвідомитиАбо ми перестаємо дивитись навколо і перетворюємось в совок2,або розуміємо що тільки активні дії ,активної частини населення - змусять пасивну більшість покращити своє життя..Тобто як тільки розрив між якістю життя активних і якістю життя пасивних -збільшиться на якусь критичну величину - так відразу частинаперестане мантрувати на загальну справедливість і почне гонку за багатством(якістю) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22543 З нами з: 15.01.09 Подякував: 169 раз. Подякували: 2308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 кві, 2020 13:23 Царство справжньої Істини budivelnik написав: А раз так - то повинні усвідомити

Або ми перестаємо дивитись навколо і перетворюємось в совок2,або розуміємо що тільки активні дії ,активної частини населення - змусять пасивну більшість покращити своє життя..

Тобто як тільки розрив між якістю життя активних і якістю життя пасивних -збільшиться на якусь критичну величину - так відразу частина активніших пасивних перестане мантрувати на загальну справедливість і почне гонку за багатством(якістю) А раз так - то повинні усвідомитиТобто як тільки розрив між якістю життя активних і якістю життя пасивних -збільшиться на якусь критичну величину - так відразу частинаперестане мантрувати на загальну справедливість і почне гонку за багатством(якістю)

Люто і скажено плюсую по виділеному червоним. Але є одне але...Або змусять, або ми вєсь мір разрушим до основанія, а затєм... Є еволюційні зміни, а є революційні. І по якому шляху розвиваватиметься наш сценарій, залежить від еліти. Якщо рівень несправедливості, нахабства можновладців зростатиме, при зубожінні більшості, то еволюційно відійти від совка не вдасться. Повинна бути грамотна державна політика. На волю стихії, анархії, цей процес не можна віддавати. Доречі, цей анархізм і погубив УНР. Держава і призначена, щоб не допустити стихії і анархії, а керувати процесом.





П.С. Мені сподобалося, що Ви викладаєте розумні думки, без образ опонентів. Якщо хочете, то можете! Так тримати!



Puente написав: Як на мене - основне , чого людям не вистачає завжди і всюди - це справедливість . Отаке собі абстрактне невизначене в чомусь поняття - але яке чомусь дуже муляє . Ота тотальна дрібна чи крупна корупція - в якій всі загрузли , і навіть не знають , як без неї жити . І оті суди , і мажори , і мєнти чи копи , і депутати чи будь-які начальнички ... Все це перед очима і на слуху . Навіть якщо воно впливає на економіку ( погіршуючи її для людини на 10 % - як рахує Будівельник ) слабенько - то переважна більшість людей все-таки чітко розуміє , що таке добре чи погано ( навіть якщо самі не дотримуються і "грішать" ) . Саме тому після революцій є така собі ейфорія та надія на краще і зовсім інше майбутнє . Але після цього стикаються з реальним життям і виявляється , що все не так , як очікувалося ...

І ніяки розумні чи зважені аргументи при цьому просто не діють - немає віри словам . Знову хочеться вірити в краще - навіть примарне ...

От і все - а якщо при цьому ще й економічно краще не стає - то всі аргументи не працюють ... Як на мене -. Отаке собі абстрактне невизначене в чомусь поняття - але яке чомусь дуже муляє . Ота тотальна дрібна чи крупна корупція - в якій всі загрузли , і навіть не знають , як без неї жити . І оті суди , і мажори , і мєнти чи копи , і депутати чи будь-які начальнички ... Все це перед очима і на слуху . Навіть якщо воно впливає на економіку ( погіршуючи її для людини на 10 % - як рахує Будівельник ) слабенько - то. Саме тому після революцій є така собі ейфорія та надія на краще і зовсім інше майбутнє . Але після цього стикаються з реальним життям і виявляється , що все не так , як очікувалося ...І ніяки розумні чи зважені аргументи при цьому просто не діють - немає віри словам . Знову хочеться вірити в краще - навіть примарне ...От і все - а якщо при цьому ще й економічно краще не стає - то всі аргументи не працюють ...

Підписуюся під кожним словом! Багатство - не мета, а лише перехідний етап до досягнення справедливості еволюційним шляхом. Ситі і заможні продокують новий рівень свідомості і потреб, при правильному вихованні і розумінні мети буття. Тут, на Землі, лише перехідний етап до Вічності, де є справжня Істина.



- Я сказал, что рухнет храм старой веры и создатся новый храм истины, сказал так, чтобы было понятней.

- В числе прочего я сказал, что всякая власть является насилием над людьми и настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть...



Иешуа Га-Ноцри, Мастер и Маргарита, Булгаков. Люто і скажено плюсую по виділеному червоним.Але є одне але...Або змусять, або ми вєсь мір разрушим до основанія, а затєм...Є еволюційні зміни, а є революційні. І по якому шляху розвиваватиметься наш сценарій, залежить від еліти. Якщо рівень несправедливості, нахабства можновладців зростатиме, при зубожінні більшості, то еволюційно відійти від совка не вдасться. Повинна бути грамотна державна політика. На волю стихії, анархії, цей процес не можна віддавати. Доречі, цей анархізм і погубив УНР. Держава і призначена, щоб не допустити стихії і анархії, а керувати процесом.П.С. Мені сподобалося, що Ви викладаєте розумні думки, без образ опонентів. Якщо хочете, то можете!Так тримати!Підписуюся під кожним словом!Багатство - не мета, а лише перехідний етап до досягнення справедливості еволюційним шляхом. Ситі і заможні продокують новий рівень свідомості і потреб, при правильному вихованні і розумінні мети буття. Тут, на Землі, лише перехідний етап до Вічності, де є справжня Істина.- Я сказал, что рухнет храм старой веры и создатся новый храм истины, сказал так, чтобы было понятней.- В числе прочего я сказал, что всякая власть является насилием над людьми и настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть...Иешуа Га-Ноцри, Мастер и Маргарита, Булгаков. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28215 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1909 раз. Подякували: 2104 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 59115912591359145915 ... 5930> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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