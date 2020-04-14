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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5932593359345935 Додано: Чет 23 кві, 2020 22:11 Faceless написав: Да какой нафиг экстремизм.

Циганский табор - это преступность, воровство, попрошайничество, наркоторговля в округе. А когда это кодло разгоняют, начинаются спекуляции на тему "ущемление по национальному признаку".

Я бы на вашу толерантность посмотрел, если в у вас такие по соседству завелись. "Такие" в смысле наркоторговцы, воры, попрошайки, открыто презирающие всех, кто не относится к их сородичам, открыто презирающие основные ценности нашего общества, и которые просто кроме всего при этом являются закрытой этнической группой. Да какой нафиг экстремизм.Циганский табор - это преступность, воровство, попрошайничество, наркоторговля в округе. А когда это кодло разгоняют, начинаются спекуляции на тему "ущемление по национальному признаку".Я бы на вашу толерантность посмотрел, если в у вас такие по соседству завелись. "Такие" в смысле наркоторговцы, воры, попрошайки, открыто презирающие всех, кто не относится к их сородичам, открыто презирающие основные ценности нашего общества, и которые просто кроме всего при этом являются закрытой этнической группой.



Не хотите выступить с этой же речью под постом ООН в комментариях? Озабоченность то как-бы их в первую очередь, а моя уже - во вторую. Кто я, а кто они



Думаю, это будет эпично. Желательно при этом сделать каминг-аут, что вы являетесь модератором популярного медиа-ресурса и ответственны за соблюдение его аудиторией моральных и законодательных норм Не хотите выступить с этой же речью под постом ООН в комментариях? Озабоченность то как-бы их в первую очередь, а моя уже - во вторую. Кто я, а кто ониДумаю, это будет эпично. Желательно при этом сделать каминг-аут, что вы являетесь модератором популярного медиа-ресурса и ответственны за соблюдение его аудиторией моральных и законодательных норм zРадио

Повідомлень: 5380 З нами з: 02.05.18 Подякував: 970 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 кві, 2020 22:13 zРадио написав: Шарий купил мотивационные ролики Вуйчича и Тайсона. Первый стоит что-то типа 150 долларов, второй - 500. Шарий купил мотивационные ролики Вуйчича и Тайсона. Первый стоит что-то типа 150 долларов, второй - 500.



Понятно.

Не понятно только в чём скандал. Купил, это не украл.

В политике все покупают рекламу, тот же Петро ботов покупал, чтобы в Фейсбуке просмотры накрутить, Юля ботов покупала, на Петра Ринатовича Зеленского целая армада ботов работает в том же Телеграмме, который Песикот всё никак не может загрузить на свой кнопочный телефон.



Зы. А Вуйчич деньги вернул, или закрысятничал ? Понятно.Не понятно только в чём скандал. Купил, это не украл.В политике все покупают рекламу, тот же Петро ботов покупал, чтобы в Фейсбуке просмотры накрутить, Юля ботов покупала, на Петра Ринатовича Зеленского целая армада ботов работает в том же Телеграмме, который Песикот всё никак не может загрузить на свой кнопочный телефон.Зы. А Вуйчич деньги вернул, или закрысятничал ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16444 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4146 раз. Подякували: 6545 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 кві, 2020 22:18 freeze написав: Зы. А Вуйчич деньги вернул, или закрысятничал ? Зы. А Вуйчич деньги вернул, или закрысятничал ?



Думаю, что те 150 долларов он бы с радостью вернул, чтобы забыть обо всем ))) Но, боюсь, уже поздно.



Что касается покупки селебов в рекламной кампании политиков - да, нормальная практика. Но для Шария была слабенькой. Оливеру Стоуну он точно ничего не платил. И такой пиар пошел в плюс. А сейчас - хз, но я думаю, что части его аудитории это сильно не понравилось Думаю, что те 150 долларов он бы с радостью вернул, чтобы забыть обо всем ))) Но, боюсь, уже поздно.Что касается покупки селебов в рекламной кампании политиков - да, нормальная практика. Но для Шария была слабенькой. Оливеру Стоуну он точно ничего не платил. И такой пиар пошел в плюс. А сейчас - хз, но я думаю, что части его аудитории это сильно не понравилось zРадио

Повідомлень: 5380 З нами з: 02.05.18 Подякував: 970 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 кві, 2020 22:28 zРадио написав: freeze написав: Зы. А Вуйчич деньги вернул, или закрысятничал ? Зы. А Вуйчич деньги вернул, или закрысятничал ?



Думаю, что те 150 долларов он бы с радостью вернул, чтобы забыть обо всем ))) Но, боюсь, уже поздно.



Что касается покупки селебов в рекламной кампании политиков - да, нормальная практика. Но для Шария была слабенькой. Оливеру Стоуну он точно ничего не платил. И такой пиар пошел в плюс. А сейчас - хз, но я думаю, что части его аудитории это сильно не понравилось Думаю, что те 150 долларов он бы с радостью вернул, чтобы забыть обо всем ))) Но, боюсь, уже поздно.Что касается покупки селебов в рекламной кампании политиков - да, нормальная практика. Но для Шария была слабенькой. Оливеру Стоуну он точно ничего не платил. И такой пиар пошел в плюс. А сейчас - хз, но я думаю, что части его аудитории это сильно не понравилось





Да это всё пустое какое-то, за 250 долларов инкогнито заказать хвалебный ролик Шэрон Стоун, Тайсону или Вуячичу в адрес Чикатило и я смогу, пусть потом с извинениями выступают, и скандал раздут, и инкогнито ржать будет, спор у товарища выиграл.



Вон соросята немного вложились и свинью Пете подложили в виде расследования Бигуса против Свинарчуков, вот это удачное вложение денег для дискредитации. А тут детский сад. Да это всё пустое какое-то, за 250 долларов инкогнито заказать хвалебный ролик Шэрон Стоун, Тайсону или Вуячичу в адрес Чикатило и я смогу, пусть потом с извинениями выступают, и скандал раздут, и инкогнито ржать будет, спор у товарища выиграл.Вон соросята немного вложились и свинью Пете подложили в виде расследования Бигуса против Свинарчуков, вот это удачное вложение денег для дискредитации. А тут детский сад. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16444 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4146 раз. Подякували: 6545 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 кві, 2020 22:45 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Faceless написав: Да какой нафиг экстремизм.

Циганский табор - это преступность, воровство, попрошайничество, наркоторговля в округе. А когда это кодло разгоняют, начинаются спекуляции на тему "ущемление по национальному признаку".

Я бы на вашу толерантность посмотрел, если в у вас такие по соседству завелись. "Такие" в смысле наркоторговцы, воры, попрошайки, открыто презирающие всех, кто не относится к их сородичам, открыто презирающие основные ценности нашего общества, и которые просто кроме всего при этом являются закрытой этнической группой. Да какой нафиг экстремизм.Циганский табор - это преступность, воровство, попрошайничество, наркоторговля в округе. А когда это кодло разгоняют, начинаются спекуляции на тему "ущемление по национальному признаку".Я бы на вашу толерантность посмотрел, если в у вас такие по соседству завелись. "Такие" в смысле наркоторговцы, воры, попрошайки, открыто презирающие всех, кто не относится к их сородичам, открыто презирающие основные ценности нашего общества, и которые просто кроме всего при этом являются закрытой этнической группой.



Не хотите выступить с этой же речью под постом ООН в комментариях? Озабоченность то как-бы их в первую очередь, а моя уже - во вторую. Кто я, а кто они



Думаю, это будет эпично. Желательно при этом сделать каминг-аут, что вы являетесь модератором популярного медиа-ресурса и ответственны за соблюдение его аудиторией моральных и законодательных норм Не хотите выступить с этой же речью под постом ООН в комментариях? Озабоченность то как-бы их в первую очередь, а моя уже - во вторую. Кто я, а кто ониДумаю, это будет эпично. Желательно при этом сделать каминг-аут, что вы являетесь модератором популярного медиа-ресурса и ответственны за соблюдение его аудиторией моральных и законодательных норм Вам настолько не терпится меня идентифицировать? Вам настолько не терпится меня идентифицировать? Faceless

Модератор Повідомлень: 26866 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1150 раз. Подякували: 6424 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 кві, 2020 23:12 Faceless написав: zРадио написав: Не хотите выступить с этой же речью под постом ООН в комментариях? Озабоченность то как-бы их в первую очередь, а моя уже - во вторую. Кто я, а кто они



Думаю, это будет эпично. Желательно при этом сделать каминг-аут, что вы являетесь модератором популярного медиа-ресурса и ответственны за соблюдение его аудиторией моральных и законодательных норм Не хотите выступить с этой же речью под постом ООН в комментариях? Озабоченность то как-бы их в первую очередь, а моя уже - во вторую. Кто я, а кто ониДумаю, это будет эпично. Желательно при этом сделать каминг-аут, что вы являетесь модератором популярного медиа-ресурса и ответственны за соблюдение его аудиторией моральных и законодательных норм Вам настолько не терпится меня идентифицировать? Вам настолько не терпится меня идентифицировать?



Да ладно Я, может быть, в немного ироничной форме, но пытался обратить ваше внимание на то, что спорить нужно не со мной, а с ООН. Меня здесь можно заклеймить российским агентом, чем и злоупотребляют порохоботы, можно даже переспорить, оставив за собой последнее слово. Но сути это не изменит - ООН огульно не обвиняет чиновника суверенной страны. Подобные сообщения даются после проведения тщательного расследования и прохождения процесса внутреннего согласования.



Не думаю, при всем уважении, что вы лучше владеете ситуацией и четче понимаете последствия, чем это делает специально аллоцированные на это сотрудники ООН Да ладноЯ, может быть, в немного ироничной форме, но пытался обратить ваше внимание на то, что спорить нужно не со мной, а с ООН. Меня здесь можно заклеймить российским агентом, чем и злоупотребляют порохоботы, можно даже переспорить, оставив за собой последнее слово. Но сути это не изменит - ООН огульно не обвиняет чиновника суверенной страны. Подобные сообщения даются после проведения тщательного расследования и прохождения процесса внутреннего согласования.Не думаю, при всем уважении, что вы лучше владеете ситуацией и четче понимаете последствия, чем это делает специально аллоцированные на это сотрудники ООН zРадио

Повідомлень: 5380 З нами з: 02.05.18 Подякував: 970 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 кві, 2020 23:20 Sommer написав: detroytred написав: Здесь не Пороха ругали, а рассматривали причины.

Здесь не Пороха ругали, а рассматривали причины.



Ловко переобулся. А ведь совсем недавно обвинял Пороха в сдаче Крыма. Ловко переобулся. А ведь совсем недавно обвинял Пороха в сдаче Крыма.

Да-да))

Прям обвинительный приговор выносил.



Прикольно, что это я должен подтверждать о чём вел речь, а не Вы, заявляя о переобувании.



Держите цитаты:

1. * Сорри, я не способен донести до Вас предмет, о котором идёт речь. О возможности отпора зелёным человечкам на начальном этапе захвата Крыма; о возможности многомиллионной довольно развитой страны в центре Европы дать отпор своему соседу, обозначенному Западом, как *мировое зло*.



Я лишь обосновываю возможность такого варианта (причём опираясь на данные бывшего НГШ).

Вы категорически! отметаете данную возможность)))

Сильнейшим аргументом -- фантастической идеальной теорией.*

Чет 16 кві, 2020 14:25



2. * Выбрали наши дешёвый вариант. Ради Бога!

Но зачем утверждать о безальтернативности?!

Или не учитывать влияния этого дипломатического варианта на роль ЗСУ.*

Чет 16 кві, 2020 14:46



3. Вам лично:

* Хотя с тем, что доля ответственности ПАПа на порядок меньше, чем у Турчинова, я согласен. То есть Замана явно преувеличил, поставив их в один ряд.

Если ПАП лично не оказал давление на и.о. президента.*

Сер 15 кві, 2020 18:27

Вам лично прямо в лоб написал -- что Замана преувеличил, поставив По в один ряд с Ту.



4. Вам сразу, в самом начале указал:

* З.Ы. для понимания: я не берусь утверждать правильное или не правильное решение было принято, я о другом.

О том, что претензии со стороны тех, кто считает, как, например, тот же Замана, как минимум!!!, имеют право на жизнь. Точно такое же, как утверждения Турчинова и Ко о якобы однозначной правильности своего решения.*

Вів 14 кві, 2020 21:01

То есть как я мог обвинять, сразу обозначив, что не утверждаю выбранный вариант неправильным?!



Ну и где обвинение ПАПа в зрадi (в предательстве)?

Если рассматривался сам процесс и возможность другого варианта.

Где речь о предательстве, ругание))) за предательство?



Если посыла было два:

1. Мнение Замены и пр. о возможности силового отпора агрессии имеет право на жизнь.

2. Выбрали дипломатический дешёвый вариант. Ради Бога! Но в этом случае армию делать крайней не нужно.



З.Ы. Вы когда негатив (типа переобулся) бросаете, так хоть с аргументацией напряглись бы.

Только не так, как в предыдущий раз (то игнорировали написанные данные, то придумывали свои). Да-да))Прям обвинительный приговор выносил.Прикольно, что это я должен подтверждать о чём вел речь, а не Вы, заявляя о переобувании.Держите цитаты:1. * Сорри, я не способен донести до Вас предмет, о котором идёт речь. О возможности отпора зелёным человечкам на начальном этапе захвата Крыма; о возможности многомиллионной довольно развитой страны в центре Европы дать отпор своему соседу, обозначенному Западом, как *мировое зло*.Я лишь обосновываю возможность такого варианта (причём опираясь на данные бывшего НГШ).Вы категорически! отметаете данную возможность)))Сильнейшим аргументом -- фантастической идеальной теорией.*Чет 16 кві, 2020 14:252. * Выбрали наши дешёвый вариант. Ради Бога!Но зачем утверждать о безальтернативности?!Или не учитывать влияния этого дипломатического варианта на роль ЗСУ.*Чет 16 кві, 2020 14:463. Вам лично:* Хотя с тем, что доля ответственности ПАПа на порядок меньше, чем у Турчинова, я согласен. То есть Замана явно преувеличил, поставив их в один ряд.Если ПАП лично не оказал давление на и.о. президента.*Сер 15 кві, 2020 18:27Вам лично прямо в лоб написал -- что Замана преувеличил, поставив По в один ряд с Ту.4. Вам сразу, в самом начале указал:* З.Ы. для понимания: я не берусь утверждать правильное или не правильное решение было принято, я о другом.О том, что претензии со стороны тех, кто считает, как, например, тот же Замана, как минимум!!!, имеют право на жизнь. Точно такое же, как утверждения Турчинова и Ко о якобы однозначной правильности своего решения.*Вів 14 кві, 2020 21:01То есть как я мог обвинять, сразу обозначив, что не утверждаю выбранный вариант неправильным?!Ну и где обвинение ПАПа в зрадi (в предательстве)?Если рассматривался сам процесс и возможность другого варианта.Где речь о предательстве, ругание))) за предательство?Если посыла было два:1. Мнение Замены и пр. о возможности силового отпора агрессии имеет право на жизнь.2. Выбрали дипломатический дешёвый вариант. Ради Бога! Но в этом случае армию делать крайней не нужно.З.Ы. Вы когда негатив (типа переобулся) бросаете, так хоть с аргументацией напряглись бы.Только не так, как в предыдущий раз (то игнорировали написанные данные, то придумывали свои). Востаннє редагувалось detroytred в Чет 23 кві, 2020 23:55, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 22830 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1930 раз. Подякували: 3238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 кві, 2020 23:33 lapay написав: zРадио написав: Вообще-то - да. Но непублично. А украинские проявления ксенофобии - публично! Потому что во Франции я не живу, а в Украине - живу.



Вопросы национальной розни очень хрупки, и на бытовом антицыганском экстремизме может не остановиться... Вообще-то - да. Но непублично. А украинские проявления ксенофобии - публично! Потому что во Франции я не живу, а в Украине - живу.Вопросы национальной розни очень хрупки, и на бытовом антицыганском экстремизме может не остановиться...

Ну правильно - махне дідок правицею, скаже сакральне "Слава Україні", і встане фюрер із могили, і почне косити українських антинацистів. Ну правильно - махне дідок правицею, скаже сакральне "Слава Україні", і встане фюрер із могили, і почне косити українських антинацистів.

Скользкий момент.

Ведь с таким успехом - выйдет пенс с советским флагом и СССР возродится со Сталиным из могилы. Скользкий момент.Ведь с таким успехом - выйдет пенс с советским флагом и СССР возродится со Сталиным из могилы. detroytred

Повідомлень: 22830 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1930 раз. Подякували: 3238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 кві, 2020 23:52 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Faceless написав: zРадио написав: Не хотите выступить с этой же речью под постом ООН в комментариях? Озабоченность то как-бы их в первую очередь, а моя уже - во вторую. Кто я, а кто они



Думаю, это будет эпично. Желательно при этом сделать каминг-аут, что вы являетесь модератором популярного медиа-ресурса и ответственны за соблюдение его аудиторией моральных и законодательных норм Не хотите выступить с этой же речью под постом ООН в комментариях? Озабоченность то как-бы их в первую очередь, а моя уже - во вторую. Кто я, а кто ониДумаю, это будет эпично. Желательно при этом сделать каминг-аут, что вы являетесь модератором популярного медиа-ресурса и ответственны за соблюдение его аудиторией моральных и законодательных норм Вам настолько не терпится меня идентифицировать? Вам настолько не терпится меня идентифицировать?



Да ладно Я, может быть, в немного ироничной форме, но пытался обратить ваше внимание на то, что спорить нужно не со мной, а с ООН. Меня здесь можно заклеймить российским агентом, чем и злоупотребляют порохоботы, можно даже переспорить, оставив за собой последнее слово. Но сути это не изменить - ООН огульно не обвиняет чиновника суверенной страны. Подобные сообщения даются после проведения тщательного расследования и прохождения процесса внутреннего согласования.



Не думаю, при всем уважении, что вы лучше владеете ситуаций и четче понимаете последствия, чем это делает ООН Да ладноЯ, может быть, в немного ироничной форме, но пытался обратить ваше внимание на то, что спорить нужно не со мной, а с ООН. Меня здесь можно заклеймить российским агентом, чем и злоупотребляют порохоботы, можно даже переспорить, оставив за собой последнее слово. Но сути это не изменить - ООН огульно не обвиняет чиновника суверенной страны. Подобные сообщения даются после проведения тщательного расследования и прохождения процесса внутреннего согласования.Не думаю, при всем уважении, что вы лучше владеете ситуаций и четче понимаете последствия, чем это делает ООН

У меня нет никакого особого пиетета перед ООН и их представителями только из-за их статуса. И никаких чрезвычайных знаний о ситуации у них тоже нет. Но есть куча "норм политкорректности", которые они обязаны соблюдать в связи со своим статусом.

Так вот, как я писал выше, поднятая выше проблема циган - в меньшей мере проблема этническая, а в куда большей - проблема борьбы с преступностью. Но на теме борьбы с преступностью так не поспекулируешь, как на этнической, а использовать "этническую карту" дабы прикрыть банальную организованную преступность - очень удобно. Ну представителям ООН надо же о чем то разглагольствовать, особенно о том, что происходит где-то далеко, куда ни один представитель не заглядывает. Стоит ли упомянуть, что их разглагольствования не решили ни одного конфликта?

У меня нет никакого негатива к циганам как этносу. В чем то их жаль, у их народа сложилась тяжелая судьба, без малейшей их вины они из разряда умелых ремесленников ещё во времена римской империи стали изгоями в средневековье, подвергались настоящему геноциду и гонениям, что и стало следствием флрмирования их менталитета, образа жизни, изолированности общин. Но это исторические предпосылки. Они объясняют, но не оправдывают образ жизни многих общин ромов в наше время. Общин, в которых презирается общество и люди вне их общины, презираются наши ценности. Потому то, что выше названо "этническим конфликтом" - на самом деле конфликт ценностей, менталитета, которые у некоторых общин несовместим с ценностями и менталитетом нашего общества. В этом суть, а не в их национальности. Это то же самое, что борьбу с кланами мафии назвать "этническим притеснением итальяцев", например.

И да, я сомневаюсь, что бюрократы в ООН, десятилетиями пригревшиеся в кабинетах на щедром финансировании за счёт налогоплатещиков со всего мира, обладают какими-то сакральными знаниями и пониманием последствий. Тщательные расследования по отчетам из отчетов по отчетам наверное были, тщательное изучение тысяч бумажек с докладами по докладам из докладов вероятно тоже, а внутренние согласования по итогам встреч для согласований - были непременно. И в итоге выходит очередная речь о очень политкорректной обеспокоенности рисками роста межетнической напряженности и бла-бла-бла, одна из тысяч бесполезных, бессмыленных и беспощадных в своей безрезультативности. У меня нет никакого особого пиетета перед ООН и их представителями только из-за их статуса. И никаких чрезвычайных знаний о ситуации у них тоже нет. Но есть куча "норм политкорректности", которые они обязаны соблюдать в связи со своим статусом.Так вот, как я писал выше, поднятая выше проблема циган - в меньшей мере проблема этническая, а в куда большей - проблема борьбы с преступностью. Но на теме борьбы с преступностью так не поспекулируешь, как на этнической, а использовать "этническую карту" дабы прикрыть банальную организованную преступность - очень удобно. Ну представителям ООН надо же о чем то разглагольствовать, особенно о том, что происходит где-то далеко, куда ни один представитель не заглядывает. Стоит ли упомянуть, что их разглагольствования не решили ни одного конфликта?У меня нет никакого негатива к циганам как этносу. В чем то их жаль, у их народа сложилась тяжелая судьба, без малейшей их вины они из разряда умелых ремесленников ещё во времена римской империи стали изгоями в средневековье, подвергались настоящему геноциду и гонениям, что и стало следствием флрмирования их менталитета, образа жизни, изолированности общин. Но это исторические предпосылки. Они объясняют, но не оправдывают образ жизни многих общин ромов в наше время. Общин, в которых презирается общество и люди вне их общины, презираются наши ценности. Потому то, что выше названо "этническим конфликтом" - на самом деле конфликт ценностей, менталитета, которые у некоторых общин несовместим с ценностями и менталитетом нашего общества. В этом суть, а не в их национальности. Это то же самое, что борьбу с кланами мафии назвать "этническим притеснением итальяцев", например.И да, я сомневаюсь, что бюрократы в ООН, десятилетиями пригревшиеся в кабинетах на щедром финансировании за счёт налогоплатещиков со всего мира, обладают какими-то сакральными знаниями и пониманием последствий. Тщательные расследования по отчетам из отчетов по отчетам наверное были, тщательное изучение тысяч бумажек с докладами по докладам из докладов вероятно тоже, а внутренние согласования по итогам встреч для согласований - были непременно. И в итоге выходит очередная речь о очень политкорректной обеспокоенности рисками роста межетнической напряженности и бла-бла-бла, одна из тысяч бесполезных, бессмыленных и беспощадных в своей безрезультативности. Faceless

Модератор Повідомлень: 26866 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1150 раз. Подякували: 6424 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 кві, 2020 02:12 Faceless



Так, давайте по-порядку. Бюрократы - ок. Щедро финансируемые - допустим. Но почему цыгане, мэр Ивано-Франковска и обвинения межнационального порядка?



Скука, предвзятость, "план по пожарам"? Даже если последнее (а это точно не самое логичное, что можно предположить) - там, где нечему гореть, пожары не устраивают!



Другой вопрос - представляют ли факты бытовой цыганофобии угрозу для Украины? Пока остаются таковыми - нет. Я это отчетливо осознаю. И ООН это себе отчетливо осознает.



Именно поэтому озабоченность на ФБ, а не резолюция СБ...



А вот если совсем спускать, то бытовое быстро станет муниципальным, а муниципальное - государственным. Проходили уже в истории не раз zРадио

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