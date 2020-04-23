Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Можна лише щиро порадіти за пані Тетяну! А то кидаються на різні посади з гучними назвами, думають, що там привілеї якись...А по факту, лише панти... Треба жити повноцінним життям, а не страждати маніями величі. А гуманітарка вся у нас - лише панти і розпил державних грошей. Поразганяти б всю ту богадєльню. Більше б користі було. Тринькають кошти платників податків, дармоїди.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
zРадио написав:А я много раз говорил, что машина под названием "украинизация" не поедет на квотах, запретах и дискриминации - ей нужны финансирование и экспертиза!
Но нет, будивельники и франты в лучших традициях ненавистного им совка предлагают нам "эффективные решения" в виде принуждений и ограничений.
Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова написала заявление об увольнении по собственному желанию
В своем интервью изданию Opinion она назвала самую главную причину своего увольнения – за шесть месяцев на посту ей так и не удалось добиться создания Секретариата уполномоченного по защите государственного языка.
"Алгоритм работы определен в законе ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – ред.). С момента назначения в течение шести месяцев надо было создать Секретариат уполномоченного. Это совершенно новая организация. Проблемы начались сразу, поскольку в законе не прописано, что секретариат является юридическим лицом", - пояснила Монахова.
По ее словам, только после создания секретариата казначейство выделяет финансирование, и только избрав руководителя секретариата, можно создать штатное расписание и начать получать заработную плату.
"Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование... За этот период я потратила около 30 тысяч гривен из семейного бюджета на свою работу", – возмутилась языковой омбудсмен.
zРадио написав:А я много раз говорил, что машина под названием "украинизация" не поедет на квотах, запретах и дискриминации - ей нужны финансирование и экспертиза!
Но нет, будивельники и франты в лучших традициях ненавистного им совка предлагают нам "эффективные решения" в виде принуждений и ограничений.
Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова написала заявление об увольнении по собственному желанию
В своем интервью изданию Opinion она назвала самую главную причину своего увольнения – за шесть месяцев на посту ей так и не удалось добиться создания Секретариата уполномоченного по защите государственного языка.
"Алгоритм работы определен в законе ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – ред.). С момента назначения в течение шести месяцев надо было создать Секретариат уполномоченного. Это совершенно новая организация. Проблемы начались сразу, поскольку в законе не прописано, что секретариат является юридическим лицом", - пояснила Монахова.
По ее словам, только после создания секретариата казначейство выделяет финансирование, и только избрав руководителя секретариата, можно создать штатное расписание и начать получать заработную плату.
"Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование... За этот период я потратила около 30 тысяч гривен из семейного бюджета на свою работу", – возмутилась языковой омбудсмен.
По словам Тимошенко, если бы не карантинные мероприятия, президент провел пресс-конференцию, посвященную году победы на выборах. А так ОП пока ограничился специальным фильмом.
На 100 президентства Бубочки никакого карантина не было, но тоже показали фильм и провели какой-то там марафон с массовкой якобы журналистов Боится Бубочка полноценной пресс-конференции, неудобных вопросов боится. А вопросов к нему накопилось немало
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и ее супруг, заместитель начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Денис Колесник, проживают в квартире в центре Киева. Хотя в декларации они ее не указали.
Для пересичного важно не то, что происходит на самом деле, а то о чём говорят из каждого утюга. Например, как о Свинарчуках
pesikot написав:Нет, ну немыслемое дело, в Украине - украинизация.
Во-первых, правильно писать "немыслИмое". А во-вторых, для меня немыслимым являются лишь выбранные инструменты украинизации, а не сам процесс. И выбрал их точно не Зеленский. Даже не Порошенко - эта политика еще во времена Ющенко формировалась.
pesikot написав:А по факту, зелёная власть отказывается финансировать поддержку украинского языка
Финансировать нечего - поддержки нет. Все, что было принято - это набор запретов