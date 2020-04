Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:31

detroytred написав: zРадио написав: А я много раз говорил, что машина под названием "украинизация" не поедет на квотах, запретах и дискриминации - ей нужны финансирование и экспертиза!



Но нет, будивельники и франты в лучших традициях ненавистного им совка предлагают нам "эффективные решения" в виде принуждений и ограничений.



Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова написала заявление об увольнении по собственному желанию



В своем интервью изданию Opinion она назвала самую главную причину своего увольнения – за шесть месяцев на посту ей так и не удалось добиться создания Секретариата уполномоченного по защите государственного языка.



"Алгоритм работы определен в законе ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – ред.). С момента назначения в течение шести месяцев надо было создать Секретариат уполномоченного. Это совершенно новая организация. Проблемы начались сразу, поскольку в законе не прописано, что секретариат является юридическим лицом", - пояснила Монахова.



По ее словам, только после создания секретариата казначейство выделяет финансирование, и только избрав руководителя секретариата, можно создать штатное расписание и начать получать заработную плату.



"Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование... За этот период я потратила около 30 тысяч гривен из семейного бюджета на свою работу", – возмутилась языковой омбудсмен.



https://www.depo.ua/rus/politics/movniy ... 4241152239 А я много раз говорил, что машина под названием "украинизация" не поедет на квотах, запретах и дискриминации - ей нужны финансирование и экспертиза!Но нет, будивельники и франты в лучших традициях ненавистного им совка предлагают нам "эффективные решения" в виде принуждений и ограничений.В своем интервью изданию Opinion она назвала самую главную причину своего увольнения – за шесть месяцев на посту ей так и не удалось добиться создания Секретариата уполномоченного по защите государственного языка."Алгоритм работы определен в законе ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – ред.). С момента назначения в течение шести месяцев надо было создать Секретариат уполномоченного. Это совершенно новая организация. Проблемы начались сразу, поскольку в законе не прописано, что секретариат является юридическим лицом", - пояснила Монахова.По ее словам, только после создания секретариата казначейство выделяет финансирование, и только избрав руководителя секретариата, можно создать штатное расписание и начать получать заработную плату."Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование... За этот период я потратила около 30 тысяч гривен из семейного бюджета на свою работу", – возмутилась языковой омбудсмен.

Так это классика уже давным давно.

Типа: вот вам посылка для вашего мальчика, но я вам ее не дам.



Закон напишут, а в подзаконных актах, определяющих механизм реализации, накуролесят так, чтобы не реализовать.



Здесь вопрос только в том почему так поступили с данным вопросом - языком. Каламбурчик.



Хотя Вы несколько о другом. Так это классика уже давным давно.Типа: вот вам посылка для вашего мальчика, но я вам ее не дам.Закон напишут, а в подзаконных актах, определяющих механизм реализации, накуролесят так, чтобы не реализовать.Здесь вопрос только в том почему так поступили с данным вопросом - языком. Каламбурчик.Хотя Вы несколько о другом.

так що, По знову в борщ насрав, чи це вже Зе як рік сере? так що, По знову в борщ насрав, чи це вже Зе як рік сере?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/