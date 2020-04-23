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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5934593559365937>
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:11

Можна лише щиро порадіти за пані Тетяну! :) А то кидаються на різні посади з гучними назвами, думають, що там привілеї якись...А по факту, лише панти... :) Треба жити повноцінним життям, а не страждати маніями величі. :) А гуманітарка вся у нас - лише панти і розпил державних грошей. Поразганяти б всю ту богадєльню. :) Більше б користі було. Тринькають кошти платників податків, дармоїди. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:27

  zРадио написав:А я много раз говорил, что машина под названием "украинизация" не поедет на квотах, запретах и дискриминации - ей нужны финансирование и экспертиза!

Но нет, будивельники и франты в лучших традициях ненавистного им совка предлагают нам "эффективные решения" в виде принуждений и ограничений.

Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова написала заявление об увольнении по собственному желанию

В своем интервью изданию Opinion она назвала самую главную причину своего увольнения – за шесть месяцев на посту ей так и не удалось добиться создания Секретариата уполномоченного по защите государственного языка.

"Алгоритм работы определен в законе ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – ред.). С момента назначения в течение шести месяцев надо было создать Секретариат уполномоченного. Это совершенно новая организация. Проблемы начались сразу, поскольку в законе не прописано, что секретариат является юридическим лицом", - пояснила Монахова.

По ее словам, только после создания секретариата казначейство выделяет финансирование, и только избрав руководителя секретариата, можно создать штатное расписание и начать получать заработную плату.

"Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование... За этот период я потратила около 30 тысяч гривен из семейного бюджета на свою работу", – возмутилась языковой омбудсмен.

https://www.depo.ua/rus/politics/movniy ... 4241152239

Так это классика уже давным давно.
Типа: вот вам посылка для вашего мальчика, но я вам ее не дам.

Закон напишут, а в подзаконных актах, определяющих механизм реализации, накуролесят так, чтобы не реализовать.

Здесь вопрос только в том почему так поступили с данным вопросом - языком. Каламбурчик.
Уж средств именно на аппарат нужно копейки.

Хотя Вы несколько о другом.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 24 кві, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:31

  detroytred написав:
  zРадио написав:А я много раз говорил, что машина под названием "украинизация" не поедет на квотах, запретах и дискриминации - ей нужны финансирование и экспертиза!

Но нет, будивельники и франты в лучших традициях ненавистного им совка предлагают нам "эффективные решения" в виде принуждений и ограничений.

Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова написала заявление об увольнении по собственному желанию

В своем интервью изданию Opinion она назвала самую главную причину своего увольнения – за шесть месяцев на посту ей так и не удалось добиться создания Секретариата уполномоченного по защите государственного языка.

"Алгоритм работы определен в законе ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – ред.). С момента назначения в течение шести месяцев надо было создать Секретариат уполномоченного. Это совершенно новая организация. Проблемы начались сразу, поскольку в законе не прописано, что секретариат является юридическим лицом", - пояснила Монахова.

По ее словам, только после создания секретариата казначейство выделяет финансирование, и только избрав руководителя секретариата, можно создать штатное расписание и начать получать заработную плату.

"Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование... За этот период я потратила около 30 тысяч гривен из семейного бюджета на свою работу", – возмутилась языковой омбудсмен.

https://www.depo.ua/rus/politics/movniy ... 4241152239

Так это классика уже давным давно.
Типа: вот вам посылка для вашего мальчика, но я вам ее не дам.

Закон напишут, а в подзаконных актах, определяющих механизм реализации, накуролесят так, чтобы не реализовать.

Здесь вопрос только в том почему так поступили с данным вопросом - языком. Каламбурчик.

Хотя Вы несколько о другом.

так що, По знову в борщ насрав, чи це вже Зе як рік сере?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:36

flyman
Чтобы ответить на Ваш вопрос, разбираться нужно. По начал, Зе продолжил. Или это ноу-хау Зе.

Но меня роль По в данном вопросе не интересует.
А у Вас с чего интерес?
И если интересует, то разбирайтесь сами))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:36

  flyman написав:
  detroytred написав:Так это классика уже давным давно.
Типа: вот вам посылка для вашего мальчика, но я вам ее не дам.

Закон напишут, а в подзаконных актах, определяющих механизм реализации, накуролесят так, чтобы не реализовать.

Здесь вопрос только в том почему так поступили с данным вопросом - языком. Каламбурчик.

Хотя Вы несколько о другом.

так що, По знову в борщ насрав, чи це вже Зе як рік сере?


А муха все пытается разыграть карту "По vs Зе" вместо признания системной ошибки (facepalm)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:47

Ітогі подвєдьом. 2020-04-24

Ітогі подвєдьом. 2020-04-24

1) Экономика Украины в первом квартале упала на 0,5% - НБУ

Смолий спрогнозировал глубину падения экономики Украины (инфографика)
Согласно прогнозу НБУ, экономика Украины сократится в 2020 году на 5,0%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%.

2) Спад промпроизводства в Украине в марте ускорился до 7,7%
с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в марте в годовом выражении упало на 8,6%.

И в марте особо карантина ещё не было.
Апрель будет ещё печальнее

3) Саакашвили заявил, что по поручению Зеленского займется переговорами с МВФ
Переговорами между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) будет заниматься экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили

Интересно, на что рассчитывает Бубочка ? Что МВФ больше не будет требовать принять антиколомойский закон ?

Премьер Грузии: Мы отзовем посла из Украины, если Саакашвили назначат
Премьер Грузии Гахария подчеркнул, что назначение Саакашвили на высокую должность в Украине "категорически неприемлемо", поскольку он осужден в Грузии

Переговоры с МВФ говорите ...

4) Не обязательно марафон: у Зеленского не знают, в каком формате будет его следующая пресс-конференция
По словам Тимошенко, если бы не карантинные мероприятия, президент провел пресс-конференцию, посвященную году победы на выборах. А так ОП пока ограничился специальным фильмом.

На 100 президентства Бубочки никакого карантина не было, но тоже показали фильм и провели какой-то там марафон с массовкой якобы журналистов
Боится Бубочка полноценной пресс-конференции, неудобных вопросов боится. А вопросов к нему накопилось немало

5) Экс-глава АМКУ при Януковиче претендует на должность в Минфине
Заместитель председателя "Социалистической партии Александра Мороза" Василий Цушко претендует на должность заместителя министра финансов.

Он запомнился тем, что брал штурмом Ген Прокуратуру.
Потом по всей Украине разгоняли тему "Цушко спас Украину". Надписи были на каждом столбе.

Василий Цушко - кто такой и чем отметился в украинской политике
Также он заявлял, что захватив в 2007 году Генпрокуратуру, спас Виктора Януковича и его соратников от ареста.

Скоро и Азирова подтянут в правильтельство. И Монтян, обязательно Монтян

6) Журналисты обнаружили у Венедиктовой "секретное" жилье в центре Киева
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и ее супруг, заместитель начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Денис Колесник, проживают в квартире в центре Киева. Хотя в декларации они ее не указали.

Для пересичного важно не то, что происходит на самом деле, а то о чём говорят из каждого утюга. Например, как о Свинарчуках

7) В Киеве подожгли Байковое кладбище (фото)
Склоняюсь к мысли, что и Чернобыльскую зону умышленно подожгли
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 24 кві, 2020 16:55, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:51

  zРадио написав:А я много раз говорил, что машина под названием "украинизация" не поедет на квотах, запретах и дискриминации - ей нужны финансирование и экспертиза!

Нет, ну немыслемое дело, в Украине - украинизация.
А по факту, зелёная власть отказывается финансировать поддержку украинского языка
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:57

  pesikot написав:Нет, ну немыслемое дело, в Украине - украинизация.


Во-первых, правильно писать "немыслИмое". А во-вторых, для меня немыслимым являются лишь выбранные инструменты украинизации, а не сам процесс. И выбрал их точно не Зеленский. Даже не Порошенко - эта политика еще во времена Ющенко формировалась.

  pesikot написав:А по факту, зелёная власть отказывается финансировать поддержку украинского языка


Финансировать нечего - поддержки нет. Все, что было принято - это набор запретов
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:26

  zРадио написав:Финансировать нечего - поддержки нет. Все, что было принято - это набор запретов

"Огласите весь список" запретов :) А то пишешь на украинском форуме на русском языке о каких-то запретах :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:13

  pesikot написав:
  zРадио написав:Финансировать нечего - поддержки нет. Все, что было принято - это набор запретов

"Огласите весь список" запретов :) А то пишешь на украинском форуме на русском языке о каких-то запретах :)


Сейчас он выкатит любимый набор пропаганды про распятых мальчиков.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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