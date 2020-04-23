Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:47

Согласно прогнозу НБУ, экономика Украины сократится в 2020 году на 5,0%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%.

с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в марте в годовом выражении упало на 8,6%.

Переговорами между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) будет заниматься экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили

Премьер Грузии Гахария подчеркнул, что назначение Саакашвили на высокую должность в Украине "категорически неприемлемо", поскольку он осужден в Грузии

По словам Тимошенко, если бы не карантинные мероприятия, президент провел пресс-конференцию, посвященную году победы на выборах. А так ОП пока ограничился специальным фильмом.

Заместитель председателя "Социалистической партии Александра Мороза" Василий Цушко претендует на должность заместителя министра финансов.

Также он заявлял, что захватив в 2007 году Генпрокуратуру, спас Виктора Януковича и его соратников от ареста.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и ее супруг, заместитель начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Денис Колесник, проживают в квартире в центре Киева. Хотя в декларации они ее не указали.

Ітогі подвєдьом. 2020-04-24И в марте особо карантина ещё не было.Апрель будет ещё печальнееИнтересно, на что рассчитывает Бубочка ? Что МВФ больше не будет требовать принять антиколомойский закон ?Переговоры с МВФ говорите ...На 100 президентства Бубочки никакого карантина не было, но тоже показали фильм и провели какой-то там марафон с массовкой якобы журналистовБоится Бубочка полноценной пресс-конференции, неудобных вопросов боится. А вопросов к нему накопилось немалоОн запомнился тем, что брал штурмом Ген Прокуратуру.Потом по всей Украине разгоняли тему "Цушко спас Украину". Надписи были на каждом столбе.Скоро и Азирова подтянут в правильтельство. И Монтян, обязательно МонтянДля пересичного важно не то, что происходит на самом деле, а то о чём говорят из каждого утюга. Например, как о СвинарчукахСклоняюсь к мысли, что и Чернобыльскую зону умышленно подожгли