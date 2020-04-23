Да молчит что-то уже почти час прошёл
Хотя, будет оправдываться делами по бизнесу
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:18
Да молчит что-то уже почти час прошёл
Хотя, будет оправдываться делами по бизнесу
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:27
Тролли, мне, конечно, несложно озвучить список запретов, но предоставлю эту честь вам - ведь это ваша братия порохоботов (песикот) написала о том, что именно Зеленский зажал деньги языковому омбудсмену на контроль за исполнением запретов
Назвался груздем - полезай в кузов (с)
Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:32
Перекрутил и слился
Ты сам написал, что деньги не платятся Секретариату поддержки украинского языка.
Потом, задвинул тему запретов
Давай, пиши о запретах Раз так несложно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:37
Тролльчик, так напиши нам, что конкретно сорвал Зеленский в части украинизации, не предоставив финансирования обмудсмену?
Если ты слился, ок, не вопрос, напиши, что не будешь давать список запретов - я возьму этот труд на себя
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