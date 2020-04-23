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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5934593559365937
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:18

  Sommer написав:Сейчас он выкатит любимый набор пропаганды про распятых мальчиков.

Да молчит что-то :) уже почти час прошёл :)
Хотя, будет оправдываться делами по бизнесу :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:27

  Sommer написав:
  pesikot написав:
  zРадио написав:Финансировать нечего - поддержки нет. Все, что было принято - это набор запретов

"Огласите весь список" запретов :) А то пишешь на украинском форуме на русском языке о каких-то запретах :)


Сейчас он выкатит любимый набор пропаганды про распятых мальчиков.


Тролли, мне, конечно, несложно озвучить список запретов, но предоставлю эту честь вам - ведь это ваша братия порохоботов (песикот) написала о том, что именно Зеленский зажал деньги языковому омбудсмену на контроль за исполнением запретов :mrgreen:

Назвался груздем - полезай в кузов (с)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:32

  zРадио написав:
Тролли, мне, конечно, несложно озвучить список запретов, но предоставлю эту честь вам - ведь это ваша братия порохоботов (песикот) написала о том, что именно Зеленский зажал деньги языковому омбудсмену на контроль за исполнением запретов :mrgreen:

Назвался груздем - полезай в кузов (с)

Перекрутил и слился :)
Ты сам написал, что деньги не платятся Секретариату поддержки украинского языка.
Потом, задвинул тему запретов

Давай, пиши о запретах :) Раз так несложно :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:37

  pesikot написав:
  zРадио написав:
Тролли, мне, конечно, несложно озвучить список запретов, но предоставлю эту честь вам - ведь это ваша братия порохоботов (песикот) написала о том, что именно Зеленский зажал деньги языковому омбудсмену на контроль за исполнением запретов :mrgreen:

Назвался груздем - полезай в кузов (с)

Перекрутил и слился :)
Ты сам написал, что деньги не платятся Секретариату поддержки украинского языка.
Потому, задвинул тему запретов

Давай, пиши о запретах :) Раз так несложно :)


Тролльчик, так напиши нам, что конкретно сорвал Зеленский в части украинизации, не предоставив финансирования обмудсмену?

Если ты слился, ок, не вопрос, напиши, что не будешь давать список запретов - я возьму этот труд на себя
zРадио
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  #<1 ... 5934593559365937
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