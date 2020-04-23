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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5934593559365937 Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:18 Sommer написав: Сейчас он выкатит любимый набор пропаганды про распятых мальчиков. Сейчас он выкатит любимый набор пропаганды про распятых мальчиков.

Да молчит что-то уже почти час прошёл

Хотя, будет оправдываться делами по бизнесу Да молчит что-тоуже почти час прошёлХотя, будет оправдываться делами по бизнесу "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4406 З нами з: 31.08.09 Подякував: 312 раз. Подякували: 954 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:27 Sommer написав: pesikot написав: zРадио написав: Финансировать нечего - поддержки нет. Все, что было принято - это набор запретов Финансировать нечего - поддержки нет. Все, что было принято - это набор запретов

"Огласите весь список" запретов А то пишешь на украинском форуме на русском языке о каких-то запретах "Огласите весь список" запретовА то пишешь на украинском форуме на русском языке о каких-то запретах



Сейчас он выкатит любимый набор пропаганды про распятых мальчиков. Сейчас он выкатит любимый набор пропаганды про распятых мальчиков.



Тролли, мне, конечно, несложно озвучить список запретов, но предоставлю эту честь вам - ведь это ваша братия порохоботов (песикот) написала о том, что именно Зеленский зажал деньги языковому омбудсмену на контроль за исполнением запретов



Назвался груздем - полезай в кузов (с) Тролли, мне, конечно, несложно озвучить список запретов, но предоставлю эту честь вам - ведь это ваша братия порохоботов (песикот) написала о том, что именно Зеленский зажал деньги языковому омбудсмену на контроль за исполнением запретовНазвался груздем - полезай в кузов (с) zРадио

Повідомлень: 5386 З нами з: 02.05.18 Подякував: 970 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:32 zРадио написав:

Тролли, мне, конечно, несложно озвучить список запретов, но предоставлю эту честь вам - ведь это ваша братия порохоботов (песикот) написала о том, что именно Зеленский зажал деньги языковому омбудсмену на контроль за исполнением запретов



Назвался груздем - полезай в кузов (с) Тролли, мне, конечно, несложно озвучить список запретов, но предоставлю эту честь вам - ведь это ваша братия порохоботов (песикот) написала о том, что именно Зеленский зажал деньги языковому омбудсмену на контроль за исполнением запретовНазвался груздем - полезай в кузов (с)

Перекрутил и слился

Ты сам написал, что деньги не платятся Секретариату поддержки украинского языка.

Потом, задвинул тему запретов



Давай, пиши о запретах Раз так несложно Перекрутил и слилсяТы сам написал, что деньги не платятся Секретариату поддержки украинского языка.Потом, задвинул тему запретовДавай, пиши о запретахРаз так несложно "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4406 З нами з: 31.08.09 Подякував: 312 раз. Подякували: 954 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:37 pesikot написав: zРадио написав:

Тролли, мне, конечно, несложно озвучить список запретов, но предоставлю эту честь вам - ведь это ваша братия порохоботов (песикот) написала о том, что именно Зеленский зажал деньги языковому омбудсмену на контроль за исполнением запретов



Назвался груздем - полезай в кузов (с) Тролли, мне, конечно, несложно озвучить список запретов, но предоставлю эту честь вам - ведь это ваша братия порохоботов (песикот) написала о том, что именно Зеленский зажал деньги языковому омбудсмену на контроль за исполнением запретовНазвался груздем - полезай в кузов (с)

Перекрутил и слился

Ты сам написал, что деньги не платятся Секретариату поддержки украинского языка.

Потому, задвинул тему запретов



Давай, пиши о запретах Раз так несложно Перекрутил и слилсяТы сам написал, что деньги не платятся Секретариату поддержки украинского языка.Потому, задвинул тему запретовДавай, пиши о запретахРаз так несложно



Тролльчик, так напиши нам, что конкретно сорвал Зеленский в части украинизации, не предоставив финансирования обмудсмену?



Если ты слился, ок, не вопрос, напиши, что не будешь давать список запретов - я возьму этот труд на себя Тролльчик, так напиши нам, что конкретно сорвал Зеленский в части украинизации, не предоставив финансирования обмудсмену?Если ты слился, ок, не вопрос, напиши, что не будешь давать список запретов - я возьму этот труд на себя zРадио

Повідомлень: 5386 З нами з: 02.05.18 Подякував: 970 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5934593559365937 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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