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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5935593659375938
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:16

pesikot

Тролльчик, тут пруфов на твои вбросы люди не могут дождаться долгие месяцы и годы :mrgreen: Я здесь не обитаю, в отличие от тебя, ответ в течение дня - более, чем нормально.

Запрещено использование любых языков, кроме украинского:
- в медицине в качестве языка предоставления медпомощи;
- в средней и высшей школе в качестве языка обучения;
- в кинотеатрах в качестве языка озвучки фильмов;
- в рекламе - и текст, и голос;
- в названии объектов топонимики.

Запрещено использование любых языков, кроме украинского, без согласия:
- потребителей сферы обслуживания;
- читателей/смотрителей СМИ;
- участников культурно-массовых мероприятий.

Квоты на украинский язык в медиа:
- на телевидении >= 75%;
- на радио >= 60%.

Такого объема запретов и ограничений нет ни в одной стране ЕС, в связи с чем Венецианская комиссия предоставила ряд рекомендаций, которые были успешно проигнорированы и властью, и псевдо-проевропейской общественностью...
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 8/7074845/
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 8/7074838/
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 21:07

  zРадио написав:Запрещено использование любых языков, кроме украинского, без согласия:
....
- читателей/смотрителей СМИ;
Йо-ма-йо....
Отже так
Від зараз , я як читач ЗМІ забороняю Зрадіо використовувати російську на цих сторінках...і все це роблю згідно того закону на який зрадіо ссилається..
Чи ти набрехав і таке трактування відсутнє?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 23:44

  zРадио написав:Запрещено использование любых языков, кроме украинского:
- в средней и высшей школе в качестве языка обучения;

Квоты на украинский язык в медиа:
- на телевидении >= 75%;
- на радио >= 60%.


По первому пункту критикус как обычно соврал:
На русском языке украинское образование получают 7% - 277 тыс. 512 детей.
В целом преподавание на русском языке реализуется в 622 учебных заведениях Украины.
В свою очередь 15 тыс. 398 учеников получают образование на румынском языке, что составляет примерно 0,4% от всех украинских школьников.
На польском языке получают образование 1 тыс. 269 украинцев.
В 4 учебных заведениях Одесской области 1 тыс. 258 (0,03%) школьников проводят уроки на молдавском языке.
В Закарпатской области 9 тыс. 643 украинца получают образование на венгерском языке в 53 школах, что составляет 0,24% от общего числа украинских школьников.


А по второму пункту критикус опять соврал, приравняв квоты к запретам.

Все как обычно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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