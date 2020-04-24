Тролльчик, тут пруфов на твои вбросы люди не могут дождаться долгие месяцы и годы Я здесь не обитаю, в отличие от тебя, ответ в течение дня - более, чем нормально.
Запрещено использование любых языков, кроме украинского:
- в медицине в качестве языка предоставления медпомощи;
- в средней и высшей школе в качестве языка обучения;
- в кинотеатрах в качестве языка озвучки фильмов;
- в рекламе - и текст, и голос;
- в названии объектов топонимики.
Запрещено использование любых языков, кроме украинского, без согласия:
- потребителей сферы обслуживания;
- читателей/смотрителей СМИ;
- участников культурно-массовых мероприятий.
Квоты на украинский язык в медиа:
- на телевидении >= 75%;
- на радио >= 60%.
Такого объема запретов и ограничений нет ни в одной стране ЕС, в связи с чем Венецианская комиссия предоставила ряд рекомендаций, которые были успешно проигнорированы и властью, и псевдо-проевропейской общественностью...