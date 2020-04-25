Додано: Нед 26 кві, 2020 11:57

zРадио написав: Порохобот-провокатор, во Франции есть англоязычные школы? Отвечай! Порохобот-провокатор, во Франции есть англоязычные школы? Отвечай!

Что за вопрос?Во Франции есть международные школы с английским языком. Они есть и в Киеве, и в Москве и во всех других странах.А русских школ в Украине быть не должно.Русские агрессоры и убивают наших людей на Донбассе. А наши граждане должны платить налоги, чтобы тратить их на изучение языку агрессора?! Чтоб с детства приучать их к свинному миру?! Оригинально. Может лучше эти деньги нашим пенсам дать?!Русский язык уже не представляет собой ценности в плане науки, культуры, международного общения и т.п. Дикая, варварская страна, которую скоро США порвут и выбросят на помойку истории. Люди - спившаяся, тупая рабская биомасса.Кто хочет, пусть учит этот бесперспективный русский язык за власний кошт. Мы не запрещаем учить иностранные языки. Хоть арамейский. Но заплати сам. А за государственный счет - только украинский, английский и языки стран ЕС.Считаю такой подход вполне справедливым.