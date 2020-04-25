Как зачем ? Для пиара. Оппозиция во всём мире троллит власть.
Яценюк 2013 - себестоимость газа 50 долларов, люди вас власть грабит.
Яценюк 2015 - если мы не будем использовать рыночную цену на газ, то ... )))
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 26 кві, 2020 11:42
Как зачем ? Для пиара. Оппозиция во всём мире троллит власть.
Яценюк 2013 - себестоимость газа 50 долларов, люди вас власть грабит.
Яценюк 2015 - если мы не будем использовать рыночную цену на газ, то ... )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 26 кві, 2020 11:54
Как раз пенсы и самы нищие платили исправно, и только депутаты всех мастей, удачливые прикормыши, воры, кто в теме......
- Кто платит тот и заказывает музыку.
По каждому случаю должен решать суд.
Пример:
1. квартира стоит приватизированная - два десятка лет в ней никто не живёт коммуникации все отрезаны. долг неимоверный.
2. Квартира в оренде - собственник у которого их два десятка не утруждает себя оплатой коммуналки.(все вопросы решает с кумовьями)
3. Люди уехали до эпидемии и "попали" - долг, штрафы...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 26 кві, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 26 кві, 2020 11:57
Что за вопрос?
Во Франции есть международные школы с английским языком. Они есть и в Киеве, и в Москве и во всех других странах.
А русских школ в Украине быть не должно.
Русские агрессоры и убивают наших людей на Донбассе. А наши граждане должны платить налоги, чтобы тратить их на изучение языку агрессора?! Чтоб с детства приучать их к свинному миру?! Оригинально. Может лучше эти деньги нашим пенсам дать?!
Русский язык уже не представляет собой ценности в плане науки, культуры, международного общения и т.п. Дикая, варварская страна, которую скоро США порвут и выбросят на помойку истории. Люди - спившаяся, тупая рабская биомасса.
Кто хочет, пусть учит этот бесперспективный русский язык за власний кошт. Мы не запрещаем учить иностранные языки. Хоть арамейский. Но заплати сам. А за государственный счет - только украинский, английский и языки стран ЕС.
Считаю такой подход вполне справедливым.
Додано: Нед 26 кві, 2020 12:53
Ітогі подвєдьом с утра пораньше. 2020-04-26
Ітогі подвєдьом с утра пораньше. 2020-04-26
1)
Кто ещё не смотрел сериал "Чернобыль" - рекомендую
2)
Каждый день обстрелы, ранения и смерти наших военных
3)
Что это за формулировка де*** "потеряли доверие" ? типа "Товарищ Берия вышел из доверия". Какой-то махровый совок
Кстати, с такой частотой смены руководства можно завалить любую успешно работающую организацию
4) Пенсии в мае повысят не всем
Пазл сложился, почему было выделено столь мало денег.
Это даже не индексация, это повышение на 11% некого расчетного сферического размера пенсии, а не фактического размера пенсии.
Удивительно, при "барыгах" дважды проводили перерасчёт пенсии в сторону увеличения. А как пришли честные, так деньги закончились. И дело тут не в эпидемии
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 26 кві, 2020 13:14
Брешешь
Котляревский, Франко, Коцюбинский
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 26 кві, 2020 13:28
Угорці давно таке практикують. Якщо когось треба на ланцюгу тримати, в Україні, то це дурня.
А от не давати людям з подвійним громадянством, пролазити у владу - обов'язок держави. Тільки не було цього, і не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 26 кві, 2020 13:47
И это хорошо! Детям открыты равные возможности к лучшему высшему образованию. Или пусть сидыт венгерские или румынские дети без возможности поступить в украинский вуз?
Давайте растить детей, чтобы они потом учились на своих языках заграницей и оставались там?
Дети начинают учиться на родном и постепенно переходят на украинский. Отлично!
|