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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5936593759385939
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 11:42

  detroytred написав:Но меня больше поразила *логика* опзж-ков. Зачем оно им?


Как зачем ? Для пиара. Оппозиция во всём мире троллит власть.

Яценюк 2013 - себестоимость газа 50 долларов, люди вас власть грабит.
Яценюк 2015 - если мы не будем использовать рыночную цену на газ, то ... )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 11:54

  detroytred написав:В Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает списание долгов за комунальные услуги украинцев, которые накопились до 1 января 2020 года. Об этом пишет 24 канал. 

Скорее всего банальный пиар опзж-ников.
Но с умом у них туговато...
Ведь те же пенсы, исправно платящие последнюю копейку за коммуналь и негодующие на неплательщиков, никак не примут такой шаг благосклонно.

Как раз пенсы и самы нищие платили исправно, и только депутаты всех мастей, удачливые прикормыши, воры, кто в теме......
- Кто платит тот и заказывает музыку.

По каждому случаю должен решать суд.
Пример:
1. квартира стоит приватизированная - два десятка лет в ней никто не живёт коммуникации все отрезаны. долг неимоверный.

2. Квартира в оренде - собственник у которого их два десятка не утруждает себя оплатой коммуналки.(все вопросы решает с кумовьями)

3. Люди уехали до эпидемии и "попали" - долг, штрафы...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 26 кві, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 11:57

  zРадио написав:Порохобот-провокатор, во Франции есть англоязычные школы? Отвечай!


Что за вопрос? :roll:
Во Франции есть международные школы с английским языком. Они есть и в Киеве, и в Москве и во всех других странах.
А русских школ в Украине быть не должно. :!:
Русские агрессоры и убивают наших людей на Донбассе. А наши граждане должны платить налоги, чтобы тратить их на изучение языку агрессора?! Чтоб с детства приучать их к свинному миру?! Оригинально. Может лучше эти деньги нашим пенсам дать?!
Русский язык уже не представляет собой ценности в плане науки, культуры, международного общения и т.п. Дикая, варварская страна, которую скоро США порвут и выбросят на помойку истории. Люди - спившаяся, тупая рабская биомасса.
Кто хочет, пусть учит этот бесперспективный русский язык за власний кошт. Мы не запрещаем учить иностранные языки. Хоть арамейский. Но заплати сам. А за государственный счет - только украинский, английский и языки стран ЕС.
Считаю такой подход вполне справедливым.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 12:53

Ітогі подвєдьом с утра пораньше. 2020-04-26

Ітогі подвєдьом с утра пораньше. 2020-04-26

1) День памяти о трагедии на Чернобыльской АЭС: что важно помнить
Ровно 34 лет назад на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа.

Кто ещё не смотрел сериал "Чернобыль" - рекомендую

2) Хроника войны России против Украины: апрель 2020 года
Каждый день обстрелы, ранения и смерти наших военных

3) "Потеряли доверие": министр финансов прокомментировал увольнение Нефедова и Верланова
Что это за формулировка де*** "потеряли доверие" ? типа "Товарищ Берия вышел из доверия". Какой-то махровый совок
Кстати, с такой частотой смены руководства можно завалить любую успешно работающую организацию

4) Пенсии в мае повысят не всем
Отмечается, что на 11% правительство повысит расчетный размер пенсии (то, что заработали), а не ту сумму, которую по факту получают украинцы. Если на сегодняшний день фактическая пенсия уже выше расчетной более чем на 11%, то в мае прибавки ждать не стоит.

Пазл сложился, почему было выделено столь мало денег.
Это даже не индексация, это повышение на 11% некого расчетного сферического размера пенсии, а не фактического размера пенсии.

Удивительно, при "барыгах" дважды проводили перерасчёт пенсии в сторону увеличения. А как пришли честные, так деньги закончились. И дело тут не в эпидемии
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:14

  zРадио написав: На нем вообще никогда не было и не будет написано ничего значимого в общемировом масштабе

Брешешь
Украинская литература
Котляревский, Франко, Коцюбинский
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:28

  detroytred написав:«Украину теперь никто не будет предупреждать, что гражданин такой-то отказался от ее паспорта, потому что хочет стать гражданином РФ», — разъяснил политтехнолог. По его данным, благодаря этим законам Путин сможет увеличить раздачу своих паспортов в оккупированных районах с 200 тысяч до нескольких миллионов. «А ситуация «там проживают миллионы российских граждан» превращает деоккупацию Донбасса в совсем другую, намного более сложную задачу, отягощенную судебными делами и новыми трактовками международного права», — предостерег Голобуцкий. Он был озадачен тем фактом, что украинские власти никак не отреагировали на новый шаг Кремля по Донбассу. «Угроза более чем реальна и очень масштабная», — заверил эксперт.

https://ua-vestnik.com/politika/putin-p ... grozu.html

Угорці давно таке практикують. Якщо когось треба на ланцюгу тримати, в Україні, то це дурня.
А от не давати людям з подвійним громадянством, пролазити у владу - обов'язок держави. Тільки не було цього, і не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:47

  zРадио написав:Sommer

А этот все по своему клитикусу сохнет. Один по аляку, второй по клитикусу. Два сапога - пара.

Ну и, естественно, он не может не врать! Во-первых, я изначально писал не о "запретах", а о "запретах, квотах и дискриминации".
Політичні дискусії

Во-вторых, норма Закона об образовании (который тролли не удосужились прочитать) - это 100% преподавания на украинском в средней школе с сентября 2020-го (а в высшей уже вообще много лет)

И это хорошо! Детям открыты равные возможности к лучшему высшему образованию. Или пусть сидыт венгерские или румынские дети без возможности поступить в украинский вуз?
Давайте растить детей, чтобы они потом учились на своих языках заграницей и оставались там?
Дети начинают учиться на родном и постепенно переходят на украинский. Отлично!
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