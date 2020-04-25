субота, 25 квітень 2020, 23:43Боротьба за Україну в "гарячій стадії" триває вже більше шести років. Ми б не вистояли у війні, якби не були єдиними."Все своє життя я віддав служінню Україні... Із 1988 року свої дії присвячую одній меті: здобуттю і утвердженню української самостійної соборної держави (творив на Січеславщині Народний рух, гельсінську спілку, десятки років віддав "Тризубу" імені Степана Бандери)", - пише політик та громадський діяч Дмитро Ярош на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:"Після ліквідації антидержавного і прокремлівського режиму Януковича, вважав, що життєва місія виконана і можна йти "на пенсію". Але, прийшла Війна... Навесні 2014-го формую загони добровольців, беру безпосередню участь у збройному захисті своєї виміряної і виплеканої Держави, залучаю тисячі Побратимів до цього процесу.Вдається створити найдієвішу військову добровольчу систему: Добровольчий український корпус, потім, Українську добровольчу армію... Шість років працюємо як на лініі Фронту, так і "за лінією". Кожного дня втілюємо у життя "концепцію активної оборонни". Знищуємо ворогів України і несемо втрати. Воюємо і сьогодні. Тобто, все своє життя я присвятив утвердженню Права українців бути господарями своєї долі на своїй землі.Після перемоги Зеленського на виборах президента неспокій перебуває у моїй душі постійно. Я, зі своїми Побратимами, готовий був підставити своє плече новій владі у боротьбі із зовнішнім ворогом та у державному будівництві. Як виявилося, це їм нахрін непотрібно: вони ж Квартал 95.Тепер же, ці владні паяци, попризначали, хто зна кого, на різноманітні посади і думають, що керують. Хоча, насправді, руйнують основи державності, економіку, інституції, систему національної безпеки і оборони тощо.Якщо раніше я помилково думав, що ці владні зелені хлопчики мають шляхетні бажання, але не мають тями, то я помилявся... Визнаю. Вони, "Зекоманда" - цілеспрямовані ліквідатори Держави. Тепер не маю жодних сумнівів...Прикладів дуже багато. Вони є, ледь не кожного дня. Вони перетворюють на попіл все до чого торкаються. Призупинюсь на одному.Боротьба за Україну в "гарячій стадії" триває вже більше шести років. Ми б не вистояли у війні, якби не були єдиними, якби Фронт і Тил діяли окремо. Десятки і сотні тисяч українців протиставляються ворожій російській навалі. Тому тримаємося...Одним із цих сотень тисяч, є мій друг і побратим Борис Філатов - міський Голова Дніпра. Він - не кричить про те, що з 2014-го став одним із тих, хто зробив Січеславщину форпостом України. Він - один із найефективніших міських голів, послідовний опонент владних зелених руйнівників і його авторитет і рейтинг у дніпрян безсумнівний. Через що "Зекоманда" і скаженіє.Так, він - далеко не ідеальний, я часто, не поділяю того, як він діє як він поводиться з людьми...Але, Борис Філатов - патріот і захисник України. З 14-го року не виходить із Бою... Він - справжній! А ця випадкова і тимчасова зелена влада, яку привели за руку паразити-олігархи, весь час намагається дискредитувати Бориса і йому подібних людей.Більше того, згідно оперативної інформації, кремлівські підстилки із силових структур, найближчим часом спробують розпочати черговий етап кримінального переслідування Бориса Філатова. З нього, на вимогу ворогів України, мають зробити сакральну жертву... Тобто, вони спробують показати "хто в Україні став реальним господарем"...Але, я, як і інші патріоти України, ті, хто став на захист Держави на Майдані і на Війні, готові до боротьби як з Кремлем, так і з їх посіпаками у зелених владних коридорах.Компромісів у питанні Державності не буде. Борисе, ми разом! Все буде Україна!".