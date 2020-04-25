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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5939594059415942>
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:59

  zРадио написав:Хоспади, ну кто тебя за язык то тянет, гений :oops:

Это личное мнение Guardian :) тем более, что там ограничено сотней произведений

Иван Франко - мировая величина
Коцюбинский - аналогично

Почитай их произведения. Но ты даже Пушкина не читал :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:02

  pesikot написав:Иван Франко - мировая величина
Коцюбинский - аналогично


Сковорода Григорій.

Що може бути шкідливіше за людину, котра володіє знанням найскладніших наук, але не має доброго серця?

З видимого пізнавай невидиме.

Копай всередині себе криницю для тієї води, яка зросить і твою оселю, і сусідську.

Кожен є той, чиє серце в нім: вовче серце – справдешній вовк, хоч обличчя людське; серце боброве – бобер, хоч вигляд вовчий; серце вепрове – вепр, хоч подоба бобра.

Не той дурний, хто не знає... але той, хто знати не хоче.

Подяка блаженному Богові за те, що потрібне зробив нетрудним, а трудне — непотрібним.

Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 26 кві, 2020 18:06, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:02

  pesikot написав:Кстати, никто даже не желает обсуждать Чернобыльскую трагедию

Как пример, рукожопного руководства и тотальной лжи


То-то сейчас ловко с ЧП справляемся! Повседневные весенние пожары потушить не можем - дождя ждем. Из Непала граждан эвакуировали дольше недели с позором на весь мир. Хранение боеприпасов безопасное организовать не можем... Продолжать?

А что касается Чернобыльской катастрофы, ИМХО, сама авария - это провал. Но ликвидация последствий - беспрецедентная операция, которой ни один уважающий себя человек оценок давать не может, ни негативных, ни позитивных. Потому что сравнивать не с чем!

Глядя на сегодняшнюю растерянность и суету в остановке пандемии правительств некогда считавшихся передовыми стран, невольно задаешься вопросом - а кто бы справился с последствиями эффективней?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:05

  pesikot написав:
  zРадио написав:Хоспади, ну кто тебя за язык то тянет, гений :oops:

Это личное мнение Guardian :) тем более, что там ограничено сотней произведений

Иван Франко - мировая величина
Коцюбинский - аналогично

Почитай их произведения. Но ты даже Пушкина не читал :)


Посмотри другие рейтинги - Time, GoogleReads. Там везде украинского - ноль, русского - пара-тройка на сотню. Вот, собственно, и весь вклад в мировую культуру.

А свои домыслы о Франко и Коцюбинском оставь при себе. Это уж точно более субъективно, чем мнение The Guardian :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:09

Re: Політичні дискусії

Опять оконфузился: Тищенко назвал "праздником" Чернобыльскую катастрофу (видео)
Праздник ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:10


https://youtu.be/fbjIrGNLnM8
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:11

  zРадио написав:
Посмотри другие рейтинги - Time, GoogleReads. Там везде украинского - ноль, русского - пара-тройка на сотню. Вот, собственно, и весь вклад в мировую культуру.

А свои домыслы о Франко и Коцюбинском оставь при себе. Это уж точно более субъективно, чем мнение The Guardian :mrgreen:

Давай другие рейтинги :)

Это ты сам вылез :) Только бери шире :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:58

Прозрел?
Жаль, что поздно.
Но что дальше?
"Зе-команда" - цілеспрямовані ліквідатори Держави. Тепер не маю жодних сумнівів", - Дмитро Ярош
субота, 25 квітень 2020, 23:43
https://patrioty.org.ua/blogs/ze-komand ... 25466.html
Боротьба за Україну в "гарячій стадії" триває вже більше шести років. Ми б не вистояли у війні, якби не були єдиними.


"Все своє життя я віддав служінню Україні... Із 1988 року свої дії присвячую одній меті: здобуттю і утвердженню української самостійної соборної держави (творив на Січеславщині Народний рух, гельсінську спілку, десятки років віддав "Тризубу" імені Степана Бандери)", - пише політик та громадський діяч Дмитро Ярош на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:

"Після ліквідації антидержавного і прокремлівського режиму Януковича, вважав, що життєва місія виконана і можна йти "на пенсію". Але, прийшла Війна... Навесні 2014-го формую загони добровольців, беру безпосередню участь у збройному захисті своєї виміряної і виплеканої Держави, залучаю тисячі Побратимів до цього процесу.

Вдається створити найдієвішу військову добровольчу систему: Добровольчий український корпус, потім, Українську добровольчу армію... Шість років працюємо як на лініі Фронту, так і "за лінією". Кожного дня втілюємо у життя "концепцію активної оборонни". Знищуємо ворогів України і несемо втрати. Воюємо і сьогодні. Тобто, все своє життя я присвятив утвердженню Права українців бути господарями своєї долі на своїй землі.

Після перемоги Зеленського на виборах президента неспокій перебуває у моїй душі постійно. Я, зі своїми Побратимами, готовий був підставити своє плече новій владі у боротьбі із зовнішнім ворогом та у державному будівництві. Як виявилося, це їм нахрін непотрібно: вони ж Квартал 95.

Тепер же, ці владні паяци, попризначали, хто зна кого, на різноманітні посади і думають, що керують. Хоча, насправді, руйнують основи державності, економіку, інституції, систему національної безпеки і оборони тощо.

Якщо раніше я помилково думав, що ці владні зелені хлопчики мають шляхетні бажання, але не мають тями, то я помилявся... Визнаю. Вони, "Зекоманда" - цілеспрямовані ліквідатори Держави. Тепер не маю жодних сумнівів...

Прикладів дуже багато. Вони є, ледь не кожного дня. Вони перетворюють на попіл все до чого торкаються. Призупинюсь на одному.

Боротьба за Україну в "гарячій стадії" триває вже більше шести років. Ми б не вистояли у війні, якби не були єдиними, якби Фронт і Тил діяли окремо. Десятки і сотні тисяч українців протиставляються ворожій російській навалі. Тому тримаємося...

Одним із цих сотень тисяч, є мій друг і побратим Борис Філатов - міський Голова Дніпра. Він - не кричить про те, що з 2014-го став одним із тих, хто зробив Січеславщину форпостом України. Він - один із найефективніших міських голів, послідовний опонент владних зелених руйнівників і його авторитет і рейтинг у дніпрян безсумнівний. Через що "Зекоманда" і скаженіє.

Так, він - далеко не ідеальний, я часто, не поділяю того, як він діє як він поводиться з людьми...

Але, Борис Філатов - патріот і захисник України. З 14-го року не виходить із Бою... Він - справжній! А ця випадкова і тимчасова зелена влада, яку привели за руку паразити-олігархи, весь час намагається дискредитувати Бориса і йому подібних людей.

Більше того, згідно оперативної інформації, кремлівські підстилки із силових структур, найближчим часом спробують розпочати черговий етап кримінального переслідування Бориса Філатова. З нього, на вимогу ворогів України, мають зробити сакральну жертву... Тобто, вони спробують показати "хто в Україні став реальним господарем"...

Але, я, як і інші патріоти України, ті, хто став на захист Держави на Майдані і на Війні, готові до боротьби як з Кремлем, так і з їх посіпаками у зелених владних коридорах.

Компромісів у питанні Державності не буде. Борисе, ми разом! Все буде Україна!".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:44

Re: Політичні дискусії

Для стабілізацїї ринку електроенергії потрібні комплексні рішення – експерт DiXi Group"
По-перше, потрібне комплексне рішення щодо підтримки "зеленої" генерації, яке має включати добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу, питання балансування і питання введення в експлуатацію об’єктів, що вже підписали договори на купівлю-продаж електричної енергії. А по-друге, потрібно розв'язати питання з цінами для населення", - сказав експерт.

http://ua-energy.org/uk/posts/dlia-stab ... W8rZ2QVxCQ

думал, шо на время кризиса надо накуй послать зелёную энергию, а , видимо, надо повысить тарифы для народа и всё. решено....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:04

  19yuriy91 написав:думал, шо на время кризиса надо накуй послать зелёную энергию, а , видимо, надо повысить тарифы для народа и всё. решено....

Деякі, бородаті, пропонують всі борги послати.:)
Раз пошлеш інвестора, другий раз пошлеш, і чому до нас не йдуть інвестиції - бог його знає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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