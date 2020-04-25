Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:думал, шо на время кризиса надо накуй послать зелёную энергию, а , видимо, надо повысить тарифы для народа и всё. решено....
Деякі, бородаті, пропонують всі борги послати. Раз пошлеш інвестора, другий раз пошлеш, і чому до нас не йдуть інвестиції - бог його знає.
"Проблема" решается куда проще! По китайскому аналогу: 1. снятие налогового грабежа на разделение торговли электроэнергией, передачи, использования в случае: 2. создания замкнутого цикла производства потребляющего "зелёную энергию" 3. Снятие налоговых грабежей с этих предприятий при 100% экспорте по мировым ценам - НЕСТРАТЕГИЧЕСКИХ товаров. И соответствующим образом оплачиваемых рабочих мест. Без использования офшоров, для международной торговли товаров с зелёной меткой "эко". 4. Нестратегических(продуктов питания и фуража) - ТОЛЬКО по причине наличия в стране большого количества "польских евреев", готовых продать всех и всё.
---!!!---Ай-ай-яй - Брюссель не велит!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 26 кві, 2020 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Селянам поставили границу для реализации качественных продуктов: - кому это выгодно? Дабы жрали дешевое, пускай и отраву ввезённое из-вне???
В любом варианте в стране происходит обратный здравому смыслу и логике процесс - кто за этим стоит, и чей с этого гешефт?
Когда в условиях карантина вопрос решается куда лёгко, - играючи, но организационного правильно, с отстрелом организованного криминала. - Аен нет!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:думал, шо на время кризиса надо накуй послать зелёную энергию, а , видимо, надо повысить тарифы для народа и всё. решено....
Деякі, бородаті, пропонують всі борги послати. Раз пошлеш інвестора, другий раз пошлеш, і чому до нас не йдуть інвестиції - бог його знає.
Зеленая энергетика в Украине - это договорняк по паразитированию на классической энергетике. И ты это прекрасно знаешь. Она не является ни балансировочной, ни емкостной потребностью, и существляет исключительно для перераспределения экономической прибыли от государственной атомной и гидро-энергетики в частные руки.
Математику я описывал многократно, повторяться не буду. Может ли гипотетически появлиять на ивестиционную привлекательность Украины нарушение этого договорняка со стороны государства? Нет! Независимый бизнес понимает коррупционность схемы и не лезет туда (мелочь, добывающую ВИЭ на бытовом уровне, не считаем), а панамские и кипрские патриоты нигде, кроме родной страны, зарабатывать не умеют
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 26 кві, 2020 20:37, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:..... что я не трепещу перед скрепами "русского мира"
Труси
zРадио написав:Согласен. Только еще не помешало бы освободить ресурсы для изучения полезных языков и за счет украинского, являющегося еще более бесполезным, чем русский. Я не против английского государственного
zРадио написав:..... что я не трепещу перед скрепами "русского мира"
Труси
zРадио написав:Согласен. Только еще не помешало бы освободить ресурсы для изучения полезных языков и за счет украинского, являющегося еще более бесполезным, чем русский. Я не против английского государственного
Хрестик
Нет, для космополита здесь нет противоречий. А вот местечковый ум всегда будет цепляться "за своє"
zРадио написав: Зеленая энергетика в Украине - это договорняк по паразитированию на классической энергетике. И ты это прекрасно знаешь. Она не является ни балансировочной, ни емкостной потребностью, и существляет исключительно для перераспределения экономической прибыли от государственной атомной и гидро-энергетики в частные руки.
Математику я описывал многократно, повторяться не буду. Может ли гипотетически появлиять на ивестиционную привлекательность Украины нарушение этого договорняка со стороны государства? Нет! Независимый бизнес понимает коррупционность схемы и не лезет туда (мелочь, добывающую ВИЭ на бытовом уровне, не считаем), а панамские и кипрские патриоты нигде, кроме родной страны, зарабатывать не умеют
А чого в нас такі великі відсотки були по ОВДП? Тому і тарифи інвесторам такі великі поставили. Бо кожен наступний керманич хоче нає...ти тих, повірив попередникам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Там везде украинского - ноль, русского - пара-тройка на сотню. Вот, собственно, и весь вклад в мировую культуру.
Отже підсумуємо 1 Країна в 4 рази більше населення 2 Країна в сотні( а може й тисячі - мільярди доларів проти мільйонів України) разів вкладає більше коштів в популяризацію своєї культури у світі..
На вихлопі - три згадки про їх культуру з ста... Це досягнення? Чи це фіаско?
Ты суммируешь то, что не суммируется. Речь не о странах и даже не народах. Речь о языке творчества. Если сможешь сравнить по-другому, чем это сделал я, украиноязычное vs русскоязычное - сделай это. Но думаю, что идея провальная