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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5939594059415942
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:16

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:думал, шо на время кризиса надо накуй послать зелёную энергию, а , видимо, надо повысить тарифы для народа и всё. решено....

Деякі, бородаті, пропонують всі борги послати.:)
Раз пошлеш інвестора, другий раз пошлеш, і чому до нас не йдуть інвестиції - бог його знає.

"Проблема" решается куда проще!
По китайскому аналогу:
1. снятие налогового грабежа на разделение торговли электроэнергией, передачи, использования в случае:
2. создания замкнутого цикла производства потребляющего "зелёную энергию"
3. Снятие налоговых грабежей с этих предприятий при 100% экспорте по мировым ценам
- НЕСТРАТЕГИЧЕСКИХ товаров. И соответствующим образом оплачиваемых рабочих мест. Без использования офшоров, для международной торговли товаров с зелёной меткой "эко".
4. Нестратегических(продуктов питания и фуража) - ТОЛЬКО по причине наличия в стране большого количества "польских евреев", готовых продать всех и всё.

---!!!---Ай-ай-яй - Брюссель не велит!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 26 кві, 2020 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:20

Re: Політичні дискусії

А ситуация развивается куда критичнее:

Селянам поставили границу для реализации качественных продуктов:
- кому это выгодно?
Дабы жрали дешевое, пускай и отраву ввезённое из-вне???

В любом варианте в стране происходит обратный здравому смыслу и логике процесс - кто за этим стоит, и чей с этого гешефт?

Когда в условиях карантина вопрос решается куда лёгко, - играючи, но организационного правильно, с отстрелом организованного криминала.
- Аен нет!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:35

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:думал, шо на время кризиса надо накуй послать зелёную энергию, а , видимо, надо повысить тарифы для народа и всё. решено....

Деякі, бородаті, пропонують всі борги послати.:)
Раз пошлеш інвестора, другий раз пошлеш, і чому до нас не йдуть інвестиції - бог його знає.


Зеленая энергетика в Украине - это договорняк по паразитированию на классической энергетике. И ты это прекрасно знаешь. Она не является ни балансировочной, ни емкостной потребностью, и существляет исключительно для перераспределения экономической прибыли от государственной атомной и гидро-энергетики в частные руки.

Математику я описывал многократно, повторяться не буду. Может ли гипотетически появлиять на ивестиционную привлекательность Украины нарушение этого договорняка со стороны государства? Нет! Независимый бизнес понимает коррупционность схемы и не лезет туда (мелочь, добывающую ВИЭ на бытовом уровне, не считаем), а панамские и кипрские патриоты нигде, кроме родной страны, зарабатывать не умеют
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 26 кві, 2020 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:37

  zРадио написав:..... что я не трепещу перед скрепами "русского мира"
Труси
  zРадио написав:Согласен. Только еще не помешало бы освободить ресурсы для изучения полезных языков и за счет украинского, являющегося еще более бесполезным, чем русский. Я не против английского государственного :D
Хрестик
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:38

  zРадио написав:
  pesikot написав:
  zРадио написав: На нем вообще никогда не было и не будет написано ничего значимого в общемировом масштабе

Брешешь
Украинская литература
Котляревский, Франко, Коцюбинский


Ну-да, ну-да, в домашней библиотеке каждого француза будет томик-другой Котляревского и Франко, как у каждого украинца - Дюма ст. и Верна... Фантазируй дальше

Ольгінець, Гоголь чий письменник, Глінка ... В РІ де була заборона на все українське, як ти думаєш, як таланту можна було реалізуватися?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:39

  budivelnik написав:
  zРадио написав:..... что я не трепещу перед скрепами "русского мира"
Труси
  zРадио написав:Согласен. Только еще не помешало бы освободить ресурсы для изучения полезных языков и за счет украинского, являющегося еще более бесполезным, чем русский. Я не против английского государственного :D
Хрестик


Нет, для космополита здесь нет противоречий. А вот местечковый ум всегда будет цепляться "за своє"
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:41

  flyman написав:Ольгінець, Гоголь чий письменник, Глінка ... В РІ де була заборона на все українське, як ти думаєш, як таланту можна було реалізуватися?


Манкурт, Гоголь - украинский писатель, писавший на русском. Речь шла не про украинец vs россиянин, а про украинский vs русский язык. Залазя в чужую дискуссию, потрудись ознакомиться с ее предметом
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:42

  zРадио написав:Там везде украинского - ноль, русского - пара-тройка на сотню. Вот, собственно, и весь вклад в мировую культуру.
Отже підсумуємо
1 Країна в 4 рази більше населення
2 Країна в сотні( а може й тисячі - мільярди доларів проти мільйонів України) разів вкладає більше коштів в популяризацію своєї культури у світі..

На вихлопі - три згадки про їх культуру з ста...
Це досягнення?
Чи це фіаско?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:44

  zРадио написав:
Зеленая энергетика в Украине - это договорняк по паразитированию на классической энергетике. И ты это прекрасно знаешь. Она не является ни балансировочной, ни емкостной потребностью, и существляет исключительно для перераспределения экономической прибыли от государственной атомной и гидро-энергетики в частные руки.

Математику я описывал многократно, повторяться не буду. Может ли гипотетически появлиять на ивестиционную привлекательность Украины нарушение этого договорняка со стороны государства? Нет! Независимый бизнес понимает коррупционность схемы и не лезет туда (мелочь, добывающую ВИЭ на бытовом уровне, не считаем), а панамские и кипрские патриоты нигде, кроме родной страны, зарабатывать не умеют

А чого в нас такі великі відсотки були по ОВДП? Тому і тарифи інвесторам такі великі поставили. Бо кожен наступний керманич хоче нає...ти тих, повірив попередникам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:45

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Там везде украинского - ноль, русского - пара-тройка на сотню. Вот, собственно, и весь вклад в мировую культуру.
Отже підсумуємо
1 Країна в 4 рази більше населення
2 Країна в сотні( а може й тисячі - мільярди доларів проти мільйонів України) разів вкладає більше коштів в популяризацію своєї культури у світі..

На вихлопі - три згадки про їх культуру з ста...
Це досягнення?
Чи це фіаско?


Ты суммируешь то, что не суммируется. Речь не о странах и даже не народах. Речь о языке творчества. Если сможешь сравнить по-другому, чем это сделал я, украиноязычное vs русскоязычное - сделай это. Но думаю, что идея провальная
zРадио
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