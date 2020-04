Додано: Нед 26 кві, 2020 20:38

zРадio написав: pesikot написав: На нем вообще никогда не было и не будет написано ничего значимого в общемировом масштабе

Брешешь

Украинская литература

Котляревский, Франко, Коцюбинский



Ну-да, ну-да, в домашней библиотеке каждого француза будет томик-другой Котляревского и Франко, как у каждого украинца - Дюма ст. и Верна... Фантазируй дальше

Ольгінець, Гоголь чий письменник, Глінка ... В РІ де була заборона на все українське, як ти думаєш, як таланту можна було реалізуватися?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/