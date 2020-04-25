Додано: Нед 26 кві, 2020 20:20

А ситуация развивается куда критичнее:



Селянам поставили границу для реализации качественных продуктов:

- кому это выгодно?

Дабы жрали дешевое, пускай и отраву ввезённое из-вне???



В любом варианте в стране происходит обратный здравому смыслу и логике процесс - кто за этим стоит, и чей с этого гешефт?



Когда в условиях карантина вопрос решается куда лёгко, - играючи, но организационного правильно, с отстрелом организованного криминала.

- Аен нет!

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.