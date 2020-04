Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття.

Додано: Нед 26 кві, 2020 21:01

flyman написав: Ольгінець, Гоголь чій письменник, Глінка ... В РІ де була заборона на все українське, як ти думаєш, як таланту можна було реалізуватися?



Манкурт, Гоголь - украинский писатель, писавший на русском. Речь шла не про украинец vs россиянин, а про украинский vs русский язык. Залазя в чужую дискуссию, потрудись ознакомиться с ее предметом Манкурт, Гоголь - украинский писатель, писавший на русском. Речь шла не про украинец vs россиянин, а про украинский vs русский язык. Залазя в чужую дискуссию, потрудись ознакомиться с ее предметом

Ольгінець, як можна було писати Гоголю на мові, яка заборонена.

Ольгінець, як можна було писати Гоголю на мові, яка заборонена.
Комусь забороняють писати та публікуватися російською?

Манкурт, Гоголь - украинский писатель, писавший на русском. Речь шла не про украинец vs россиянин, а про украинский vs русский язык. Залазя в чужую дискуссию, потрудись ознакомиться с ее предметом

Ольгінець, як можна було писати Гоголю на мові, яка заборонена.

Ольгінець, як можна було писати Гоголю на мові, яка заборонена.
Комусь забороняють писати та публікуватися російською?



Манкурт, придумай что-то более убедительное, чем запрет Гоголю писать на украинском. Шевченко с Гоголем - это одно поколение, и на украинском тот писал без проблем. Оба жили в РИ.



Манкурт, придумай что-то более убедительное, чем запрет Гоголю писать на украинском. Шевченко с Гоголем - это одно поколение, и на украинском тот писал без проблем. Оба жили в РИ.

Тролли тулят такие глупости, которые даже необразованная школота в качестве аргументов не примет. Зато оскорбления впереди текста

Самый перспективный сценарий, хотя и из-вне, откуда в лояльности невозможно предсказать.



Максим Борисов

http://gorlovka.today/news/26245-ukrain ... kredit-mvf

Народный депутат Украины Нина Южанина заявила, что Украина обязана остановить все социальные выплаты из бюджета государства для того, чтоб не было дефолта без кредита МВФ.



Парламент имел реальную возможность рассмотреть закон и проголосовать еще в пятницу 24 апреля на внеочередном заседании. Но заседание комитета перенесли на следующую неделю.



"Закон, который является одним из основных условий для получения финансовой программы МВФ, надо принять как можно быстрее", - убеждена Южанина.



Она предостерегает, что если не будет кредита, Украина будет вынуждена остановить социальные выплаты из бюджета или объявить дефолт.



Народный депутат Украины Нина Южанина заявила, что Украина обязана остановить все социальные выплаты из бюджета государства для того, чтоб не было дефолта без кредита МВФ.

Парламент имел реальную возможность рассмотреть закон и проголосовать еще в пятницу 24 апреля на внеочередном заседании. Но заседание комитета перенесли на следующую неделю.

"Закон, который является одним из основных условий для получения финансовой программы МВФ, надо принять как можно быстрее", - убеждена Южанина.

Она предостерегает, что если не будет кредита, Украина будет вынуждена остановить социальные выплаты из бюджета или объявить дефолт.

"Для того, чтобы не было дефолта без кредита МВФ, сейчас надо прекратить все выплаты из бюджета. Тогда дефолта не будет. Если Украина на это согласится — чтобы все социально защищенные статьи остановить, все — ни пенсий, ни пособий малообеспеченным семьям, ни на детей, ни субсидий. Уже очень немного времени осталось. С такой экономической стагнацией мы уже сейчас иметь совсем ограниченный ресурс поступлений — я даже не знаю, будет ли возможность для финансирования армии", — предостерегает Южанина. Мы стоим в очереди из 103 стран, которые уже попросили у МВФ о помощи и о кредитовании. Принципиально принять законопроект и сделать это как можно быстрее, а не затягивать время», — заявила депутат..

Самый перспективный сценарий, хотя и из-вне, откуда в лояльности невозможно предсказать.

Додано: Нед 26 кві, 2020 21:41

Украину ждет феерический конец эпохи бидности и начало эпохи выживания в нищете. Зробылы разом.

Самый перспективный сценарий, хотя и из-вне, откуда в лояльности невозможно предсказать.

Украина прекратит все социальные выплаты, если не получит кредит МВФ Довольно таки реалистичный сценарий, хотя и от врагов:Самый перспективный сценарий, хотя и из-вне, откуда в лояльности невозможно предсказать.

Украину ждет феерический конец эпохи бидности и начало эпохи выживания в нищете. Зробылы разом. Украину ждет феерический конец эпохи бидности и начало эпохи выживания в нищете. Зробылы разом.

Это было и в 86.

в 91

в 92

в 94

в 98

Но такого, как в 2014 -2020м... - не было никогда.

Куда ещё ниже?

Только .....

Жаль мондер удалил мой прогноз, что ожидает Украину после "вируса".

Там реальный прогноз - при чём официально с полей как минимум четырёх областей, в живую.



Население из нищеты не вылазило - сейчас готовит оружие ставить вопрос о Земле.

в 91

в 92

в 94

в 98

Но такого, как в 2014 -2020м... - не было никогда.

Додано: Нед 26 кві, 2020 22:16

Повезло, что 91-98 не было войны.

- НЕСТРАТЕГИЧЕСКИХ товаров. И соответствующим образом оплачиваемых рабочих мест. Без использования офшоров, для международной торговли товаров с зелёной меткой "эко".

4. Нестратегических(продуктов питания и фуража) - ТОЛЬКО по причине наличия в стране большого количества "польских евреев" , готовых продать всех и всё.



Додано: Нед 26 кві, 2020 23:08

Ау, модератор Ирина которая любит банить за "разжигание меж национальной ненависти".
Кроме как тереть мои посты такие перлы способны увидеть?

Одним з учасників Помаранчевої революції 10 років тому був молодий, але вже бородатий хлопець з польським прапором і зіркою Давида. Активіст єврейських організацій Польщі Ян Геберт навіть потрапив на плакат, який закликав поляків підтримувати Україну. Хлопець був серед організаторів польських акцій солідарності з українцями. Тоді польські євреї, разом з іншими поляками, стали поруч із українцями.



Але спершу польські євреї стали поруч із поляками. Це був складний процес. Відомий публіцист, колишній учасник антикомуністичної опозиції колумніст видання Gazeta Wyborcza і батько Яна, Константи Ґеберт нагадує про те, як польські євреї стали частиною польського суспільства, стали жити його настроями.



Ґеберт розповідає про те як у міжвоєний період польські євреї покладалися на доброзичлитвого до них, хоч і авторитарного лідера польської держави Юзефа Пілсудського. Проте, каже Ґеберт, коли Пілсудський помер, то євреям довелося почути:: «Помер ваш дідусь, закінчилися ваші часи». І справді, тоді ситуація єврейської меншості у Польщі погіршилася. Тому, говорить Константи Геберт, є великий сенс у тому, щоб євреї захищати демократію, а якщо потрібно, то й зі зброєю в руках.



«Ми, у Польщі зробили дещо подібний вибір у 1980-х роках, коли в антикомуністичному підпіллі підтримали польську демократію та польську незалежність. Попри те, що тоді тривали польські дебати про відповідальність за минуле, а Польща все ще мала у світі такий образ, який сьогодні має Україна, де начебто багато антисемітів . Та ми тоді вирішили, в інтересах євреїв є підтримка процесів демократизації суспільства», – зазначає Константи Ґеберт.



У Польщі після Голокосту, який здебільшого відбувався на польській території, від майже тримільйонної громади залишилися лічені люди. Сьогодні в країні мешкають лише кілька тисяч євреїв. Утім, тема польсько-єврейських стосунків – дуже помітна в суспільних дискусіях, говорить редактор культурологічного часопису Midrasz Пйотр Пазінський. «Є велике зацікавлення історією, культурою польських євреїв, Є відчуття, що люди почали цікавитися, заглиблюватися в ці питання, вони вивчають історію містечок, в яких євреї колись були більшістю. Теперішні мешканці починають задумуватися над тим, що це сьогодні для них означає, яке їхнє ставлення до минулого», – розповів редактор часопису.



Пазінський каже, що сильним поштовхом до інтенсифікації розмов про польсько-єврейські стосунки стала поява наукових досліджень про трагічні події влітку 1941 року в містечку Єдвабне, що на сході Польщі. Як встановили історики, в антиєврейському погромі брало участь місцеве польське населення. Подробиці забутого злочину струсонули громадську думку. Багатьом у Польщі дуже важко було сприйняти той факт, що поляки вбивали своїх єврейських сусідів. Та саме така неприємна правда, каже Пазінський, дозволила полякам і євреям розпочати новий етап у своїх стосунках – без недомовок і перекручувань . Кульмінацією польсько-єврейського діалогу останніх років стало відкриття у Варшаві великого Музею польських євреїв, де, до речі, чимало місця присвячено Україні.



Тільки незначна частина євреїв вірить кремлівській пропаганді



Для багатьох польських євреїв Україна – це частина спільної культурної спадщини. Тому, міркування українських євреїв їм зрозумілі. На думку Константи Ґеберта, підтримка українськими євреями боротьби українців за свою незалежність і за демократичну державу, не є чимось винятковим. За його словами, демократія, яка є корисною для всіх, корисна й для євреїв. Він розмірковує: «Мене не дивує те, що євреї в Україні в переважній своїй більшості підтримали українську незалежність. Це явище яке в Європі повторюється регулярно. Кожного разу, коли якісь народи здобувають свою незалежність, євреї, як правило, стають на їхній бік. Пояснення цього явища досить просте».



Польський публіцист розповідає про суперечки , які тривають у єврейських середовищах різних країн щодо подій в Україні. «З цього приводу в середовищі євреїв триває дуже цікава полеміка. Є частина єврейських середовищ, яка піддається кремлівській пропаганді про те, що в Україні піднімає голову фашизм, тож сучасна «червона армія» мусить захищати євреїв. Проте прихильники таких поглядів – це невелика група, вони базують свої переконання на бородатих стереотипах і упередженнях», – переконаний польський публіцист .



На запитання про те, яким чином можна змінювати стереотипні уявлення про євреїв на такі, що відповідають реальній дійсності, Ґеберт не має простої відповіді. Він розмірковує: «Маємо із цим клопіт. Я досить скептичний щодо думки про те, що дебати змінюють погляди. На мою думку, погляди змінює досвід. Ані поляки, ані українці у більшості випадків не мають шансів на позитивний досвід, пов’язаний із євреями, тому що не мають шансів зустріти реального єврея у своєму житті. Можливо, саме рішуча постава українських євреїв, які зі зброєю в руках захищають українську демократію, буде таким досвідом, який змінює уявлення про євреїв».



