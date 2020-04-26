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#<1 ... 5940594159425943 Додано: Пон 27 кві, 2020 04:13 Libo написав:

Что за вопрос?

Во Франции есть международные школы с английским языком. Они есть и в Киеве, и в Москве и во всех других странах.

А русских школ в Украине быть не должно.

Русские агрессоры и убивают наших людей на Донбассе. А наши граждане должны платить налоги, чтобы тратить их на изучение языку агрессора?! Чтоб с детства приучать их к свинному миру?! Что за вопрос?Во Франции есть международные школы с английским языком. Они есть и в Киеве, и в Москве и во всех других странах.А русских школ в Украине быть не должно.Русские агрессоры и убивают наших людей на Донбассе. А наши граждане должны платить налоги, чтобы тратить их на изучение языку агрессора?! Чтоб с детства приучать их к свинному миру?!

Даже в СССР во время войны не запрещалось изучение немецкого языка.

Потому что даже сталинисты понимали: война закончится, а великая немецкая культура останется, и немецкая нация, с которой надо будет выстраивать отношения.

А в Индии, которая немало натерпелась от британских колонизаторов, после обретения независимости оставили английский в качестве второго государственного. Несмотря на то, что там наверное не осталось ни одного англичанина. Теперь индийцы пожинают выгоду от этого: в силу того, что английский все хотя бы немного образованные индийцы знают в совершенстве, им легче осваивать айти-технологии, благодаря чему там процветает эта отрасль. Даже в СССР во время войны не запрещалось изучение немецкого языка.Потому что даже сталинисты понимали: война закончится, а великая немецкая культура останется, и немецкая нация, с которой надо будет выстраивать отношения.А в Индии, которая немало натерпелась от британских колонизаторов, после обретения независимости оставили английский в качестве второго государственного. Несмотря на то, что там наверное не осталось ни одного англичанина. Теперь индийцы пожинают выгоду от этого: в силу того, что английский все хотя бы немного образованные индийцы знают в совершенстве, им легче осваивать айти-технологии, благодаря чему там процветает эта отрасль. Востаннє редагувалось Tegularius в Пон 27 кві, 2020 04:48, всього редагувалось 1 раз. Tegularius Повідомлень: 1210 З нами з: 11.02.14 Подякував: 180 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 04:30 pesikot написав: Иван Франко - мировая величина

Коцюбинский - аналогично

Иван Франко - мировая величинаКоцюбинский - аналогично

При всём уважении к их таланту, это величины национального масштаба, но не мирового.

Любой западный интеллектуал с ходу назовет с десяток русских деятелей культуры. Называнных вами увы назовет вряд-ли.

Россия по вкладу в мировую культуру - на уровне Германии, Испании, может немного ниже Франции и Италии.

Даже Польша по этому вкладу стоит гораздо выше Украины. Да что там, даже Румыния. Имена Эминеску, Ионеско хорошо известны. Всемирно известен венгр Лист. Среди украинцев деятелей такого масштаба нет. Ну еще Гоголь туда-сюда, которого мы "делим" с Россией, и от которого открещиваются многие "патриоты" из-за его русскоязычности и положительного отношения к российской монархии. При всём уважении к их таланту, это величины национального масштаба, но не мирового.Любой западный интеллектуал с ходу назовет с десяток русских деятелей культуры. Называнных вами увы назовет вряд-ли.Россия по вкладу в мировую культуру - на уровне Германии, Испании, может немного ниже Франции и Италии.Даже Польша по этому вкладу стоит гораздо выше Украины. Да что там, даже Румыния. Имена Эминеску, Ионеско хорошо известны. Всемирно известен венгр Лист. Среди украинцев деятелей такого масштаба нет. Ну еще Гоголь туда-сюда, которого мы "делим" с Россией, и от которого открещиваются многие "патриоты" из-за его русскоязычности и положительного отношения к российской монархии. Tegularius Повідомлень: 1210 З нами з: 11.02.14 Подякував: 180 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 04:57 Tegularius написав: Libo написав:

Что за вопрос?

Во Франции есть международные школы с английским языком. Они есть и в Киеве, и в Москве и во всех других странах.

А русских школ в Украине быть не должно.

Русские агрессоры и убивают наших людей на Донбассе. А наши граждане должны платить налоги, чтобы тратить их на изучение языку агрессора?! Чтоб с детства приучать их к свинному миру?! Что за вопрос?Во Франции есть международные школы с английским языком. Они есть и в Киеве, и в Москве и во всех других странах.А русских школ в Украине быть не должно.Русские агрессоры и убивают наших людей на Донбассе. А наши граждане должны платить налоги, чтобы тратить их на изучение языку агрессора?! Чтоб с детства приучать их к свинному миру?!

Даже в СССР во время войны не запрещалось изучение немецкого языка.

Потому что даже сталинисты понимали: война закончится, а великая немецкая культура останется, и немецкая нация, с которой надо будет выстраивать отношения.

А в Индии, которая немало натерпелась от британских колонизаторов, после обретения независимости оставили английский в качестве второго государственного. Несмотря на то, что там наверное ни одного англичанина не осталось. Теперь индийцы пожинают выгоду от этого: в силу того, что английский почти все знают в совершенстве, им легче осваивать айти-технологии, благодаря чему там процветает эта отрасль. Даже в СССР во время войны не запрещалось изучение немецкого языка.Потому что даже сталинисты понимали: война закончится, а великая немецкая культура останется, и немецкая нация, с которой надо будет выстраивать отношения.А в Индии, которая немало натерпелась от британских колонизаторов, после обретения независимости оставили английский в качестве второго государственного. Несмотря на то, что там наверное ни одного англичанина не осталось. Теперь индийцы пожинают выгоду от этого: в силу того, что английский почти все знают в совершенстве, им легче осваивать айти-технологии, благодаря чему там процветает эта отрасль.



Ну ты не сравнивай немецкий и английский языки исторического и планетарного значения с говенной, варварской выскочкой русским языком. Русский язык считался мужицким и на нем стеснялась разговаривать даже русская знать вплоть до середины 19-го века. Заговорить на русском тогда образованному челу тогда было все равно что публично грубо выматериться ... Почитай Толстого. Князь Пьер Безухов считал все русское варварством и б"длятиной.

России дали шанс. Но она разочаровала цивилизованный мир окончательно. Америка скоро порвет эту пида-рашку в тряпки и выбросит на помойку истории. Быстро станете чирикать на китайском, английском или на украинском и стыдиться своего русского происхождения. В Америке русские родители уже по губам бьют своим детям, если те заговорят на улице на русском. Американцы с презрением сразу шарахаются. Быть русским уже просто позор. Русских так и называют во всем мире русскими свиньями. Типа ниже обезъяны.

Ну ты не сравнивай немецкий и английский языки исторического и планетарного значения с говенной, варварской выскочкой русским языком. Русский язык считался мужицким и на нем стеснялась разговаривать даже русская знать вплоть до середины 19-го века. Заговорить на русском тогда образованному челу тогда было все равно что публично грубо выматериться ... Почитай Толстого. Князь Пьер Безухов считал все русское варварством и б"длятиной.России дали шанс. Но она разочаровала цивилизованный мир окончательно. Америка скоро порвет эту пида-рашку в тряпки и выбросит на помойку истории. Быстро станете чирикать на китайском, английском или на украинском и стыдиться своего русского происхождения. В Америке русские родители уже по губам бьют своим детям, если те заговорят на улице на русском. Американцы с презрением сразу шарахаются. Быть русским уже просто позор. Русских так и называют во всем мире русскими свиньями. Типа ниже обезъяны. Libo 2

Повідомлень: 8117 З нами з: 14.11.11 Подякував: 345 раз. Подякували: 3975 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 05:17 Tegularius написав: Любой западный интеллектуал с ходу назовет с десяток русских деятелей культуры. Называнных вами увы назовет вряд-ли.

Россия по вкладу в мировую культуру - на уровне Германии, Испании, может немного ниже Франции и Италии.

Даже Польша по этому вкладу стоит гораздо выше Украины. Да что там, даже Румыния. Имена Эминеску, Ионеско хорошо известны. Всемирно известен венгр Лист. Среди украинцев деятелей такого масштаба нет. Ну еще Гоголь туда-сюда, которого мы "делим" с Россией, и от которого открещиваются многие "патриоты" из-за его русскоязычности и положительного отношения к российской монархии. Любой западный интеллектуал с ходу назовет с десяток русских деятелей культуры. Называнных вами увы назовет вряд-ли.Россия по вкладу в мировую культуру - на уровне Германии, Испании, может немного ниже Франции и Италии.Даже Польша по этому вкладу стоит гораздо выше Украины. Да что там, даже Румыния. Имена Эминеску, Ионеско хорошо известны. Всемирно известен венгр Лист. Среди украинцев деятелей такого масштаба нет. Ну еще Гоголь туда-сюда, которого мы "делим" с Россией, и от которого открещиваются многие "патриоты" из-за его русскоязычности и положительного отношения к российской монархии.



Ты просто малообразованный, примитивный и ограниченный шовинист и хам.

Я приведу только один пример.

В Америке музыкальным гимном Рождества и Нового года является Щедрик Миколи Леонтовича. Эта музыка тут звучит весь декабрь сотни раз в день, везде, в каждом доме, по всем радиостанциям и телеканалам, во всех общественных местах. И американцы хорошо знают по этой мелодии украинского композитора Леонтовича и Украину.

Ты просто малообразованный, примитивный и ограниченный шовинист и хам.Я приведу только один пример.В Америке музыкальным гимном Рождества и Нового года является Щедрик Миколи Леонтовича. Эта музыка тут звучит весь декабрь сотни раз в день, везде, в каждом доме, по всем радиостанциям и телеканалам, во всех общественных местах. И американцы хорошо знают по этой мелодии украинского композитора Леонтовича и Украину. Libo 2

Повідомлень: 8117 З нами з: 14.11.11 Подякував: 345 раз. Подякували: 3975 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5940594159425943 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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