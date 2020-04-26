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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 27 кві, 2020 04:13
Libo написав:
Что за вопрос?
Во Франции есть международные школы с английским языком. Они есть и в Киеве, и в Москве и во всех других странах.
А русских школ в Украине быть не должно.
Русские агрессоры и убивают наших людей на Донбассе. А наши граждане должны платить налоги, чтобы тратить их на изучение языку агрессора?! Чтоб с детства приучать их к свинному миру?!
Даже в СССР во время войны не запрещалось изучение немецкого языка.
Потому что даже сталинисты понимали: война закончится, а великая немецкая культура останется, и немецкая нация, с которой надо будет выстраивать отношения.
А в Индии, которая немало натерпелась от британских колонизаторов, после обретения независимости оставили английский в качестве второго государственного. Несмотря на то, что там наверное не осталось ни одного англичанина. Теперь индийцы пожинают выгоду от этого: в силу того, что английский все хотя бы немного образованные индийцы знают в совершенстве, им легче осваивать айти-технологии, благодаря чему там процветает эта отрасль.
Востаннє редагувалось Tegularius
в Пон 27 кві, 2020 04:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 04:30
pesikot написав:
Иван Франко - мировая величина
Коцюбинский - аналогично
При всём уважении к их таланту, это величины национального масштаба, но не мирового.
Любой западный интеллектуал с ходу назовет с десяток русских деятелей культуры. Называнных вами увы назовет вряд-ли.
Россия по вкладу в мировую культуру - на уровне Германии, Испании, может немного ниже Франции и Италии.
Даже Польша по этому вкладу стоит гораздо выше Украины. Да что там, даже Румыния. Имена Эминеску, Ионеско хорошо известны. Всемирно известен венгр Лист. Среди украинцев деятелей такого масштаба нет. Ну еще Гоголь туда-сюда, которого мы "делим" с Россией, и от которого открещиваются многие "патриоты" из-за его русскоязычности и положительного отношения к российской монархии.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 04:57
Tegularius написав: Libo написав:
Что за вопрос?
Во Франции есть международные школы с английским языком. Они есть и в Киеве, и в Москве и во всех других странах.
А русских школ в Украине быть не должно.
Русские агрессоры и убивают наших людей на Донбассе. А наши граждане должны платить налоги, чтобы тратить их на изучение языку агрессора?! Чтоб с детства приучать их к свинному миру?!
Даже в СССР во время войны не запрещалось изучение немецкого языка.
Потому что даже сталинисты понимали: война закончится, а великая немецкая культура останется, и немецкая нация, с которой надо будет выстраивать отношения.
А в Индии, которая немало натерпелась от британских колонизаторов, после обретения независимости оставили английский в качестве второго государственного. Несмотря на то, что там наверное ни одного англичанина не осталось. Теперь индийцы пожинают выгоду от этого: в силу того, что английский почти все знают в совершенстве, им легче осваивать айти-технологии, благодаря чему там процветает эта отрасль.
Ну ты не сравнивай немецкий и английский языки исторического и планетарного значения с говенной, варварской выскочкой русским языком. Русский язык считался мужицким и на нем стеснялась разговаривать даже русская знать вплоть до середины 19-го века. Заговорить на русском тогда образованному челу тогда было все равно что публично грубо выматериться ... Почитай Толстого. Князь Пьер Безухов считал все русское варварством и б"длятиной.
России дали шанс. Но она разочаровала цивилизованный мир окончательно. Америка скоро порвет эту пида-рашку в тряпки и выбросит на помойку истории. Быстро станете чирикать на китайском, английском или на украинском и стыдиться своего русского происхождения. В Америке русские родители уже по губам бьют своим детям, если те заговорят на улице на русском. Американцы с презрением сразу шарахаются. Быть русским уже просто позор. Русских так и называют во всем мире русскими свиньями. Типа ниже обезъяны.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 05:17
Tegularius написав:
Любой западный интеллектуал с ходу назовет с десяток русских деятелей культуры. Называнных вами увы назовет вряд-ли.
Россия по вкладу в мировую культуру - на уровне Германии, Испании, может немного ниже Франции и Италии.
Даже Польша по этому вкладу стоит гораздо выше Украины. Да что там, даже Румыния. Имена Эминеску, Ионеско хорошо известны. Всемирно известен венгр Лист. Среди украинцев деятелей такого масштаба нет. Ну еще Гоголь туда-сюда, которого мы "делим" с Россией, и от которого открещиваются многие "патриоты" из-за его русскоязычности и положительного отношения к российской монархии.
Ты просто малообразованный, примитивный и ограниченный шовинист и хам.
Я приведу только один пример.
В Америке музыкальным гимном Рождества и Нового года является Щедрик Миколи Леонтовича. Эта музыка тут звучит весь декабрь сотни раз в день, везде, в каждом доме, по всем радиостанциям и телеканалам, во всех общественных местах. И американцы хорошо знают по этой мелодии украинского композитора Леонтовича и Украину.
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