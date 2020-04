Додано: Пон 27 кві, 2020 12:36

Кстати, про Пушкина ...

Я не знаю, кто кем считает Пушкина, но вот эфиопы его считают "великим эфиопским поэтом", создателем современного литературного русского языка ... Памятники ему кругом поставили.

И прямо говорят русским, это мы, эфиопы, осовременили ваше дикое наречие и

создали вам литературный язык, принесли вам культуру и цивилизацию. Если вы такие умные и современные были, чего ж вы себе за несколько веков нормальный язык сами не создали? А вот наш эфиоп вам все сразу сделал ...



Так російська мова, є таким собі есперанто, тобто спрощена руська мова до рівня лінгва франко, щоб привчити мокшан до цивілізації.



Так російська мова, є таким собі есперанто, тобто спрощена руська мова до рівня лінгва франко, щоб привчити мокшан до цивілізації.

Самі мокшани писемності не мали, жили чи то в берлогах чи то ямах.

