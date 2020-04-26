Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кстати, про Пушкина ... Я не знаю, кто кем считает Пушкина, но вот эфиопы его считают "великим эфиопским поэтом", создателем современного литературного русского языка ... Памятники ему кругом поставили. И прямо говорят русским, это мы, эфиопы, осовременили ваше дикое наречие и создали вам литературный язык, принесли вам культуру и цивилизацию. Если вы такие умные и современные были, чего ж вы себе за несколько веков нормальный язык сами не создали? А вот наш эфиоп вам все сразу сделал ...
Так російська мова, є таким собі есперанто, тобто спрощена руська мова до рівня лінгва франко, щоб привчити мокшан до цивілізації.
Самі мокшани писемності не мали, жили чи то в берлогах чи то ямах.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Походив з українського роду Чайок. Прадід композитора, Федір Опанасович Чайка (1695—1767), походив з-під Кременчука, у ранзі козацького сотника брав участь у битві під Полтавою й помер від ран. Його син, Петро, народжений на Полтавщині (дід композитора), навчаючись у Києво-Могилянській академії, прийняв прізвище Чайковський. Пройшовши російсько-турецьку війну та відслуживши полковим лікарем, став городничим Слободського та Глазова у В'ятській губернії, а 1785 року був приписаний до дворян Казанської губернії. До роду Чайковських належав і поет Євген Гребінка, автор романсу «Очі чорнії».
Отож, это между нами девочками... По линии деда Чайковский украинец, из козаков, мой земляк, с Полтавщины. А по материнской линии он француз. Ни капли русского. Но русские нагло называют его "великим русским композитором". Классический пример, как наглая и бездарная русская нация присвает себе славу других народов.
Да московиты умеют только красть и присваивать чужое, даже нынешнее название государства украдено у нас. Все вяличие держится на подделках и мифах, государство - фейк, история - фейк.
Libo написав:Ты просто малообразованный, примитивный и ограниченный шовинист и хам. Я приведу только один пример. В Америке музыкальным гимном Рождества и Нового года является Щедрик Миколи Леонтовича. Эта музыка тут звучит весь декабрь сотни раз в день, везде, в каждом доме, по всем радиостанциям и телеканалам, во всех общественных местах. И американцы хорошо знают по этой мелодии украинского композитора Леонтовича и Украину.
Пример ты выбрал не только один, а просто один. Второго, третьего... нет! Но суть не в этом. Суть в том, что своих настоящих созидателей, как Леонтовича, мы чтим лишь в целях фаллометрии. Ниже привожу фото домов, где жили и творили украинец Леонтович и поляк Шопен. Даже подписывать не нужно, где чей!