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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5941594259435944 Додано: Пон 27 кві, 2020 12:36 Libo написав: budivelnik написав: ... любові до Пушкіна... ... любові до Пушкіна...

Кстати, про Пушкина ...

Я не знаю, кто кем считает Пушкина, но вот эфиопы его считают "великим эфиопским поэтом", создателем современного литературного русского языка ... Памятники ему кругом поставили.

И прямо говорят русским, это мы, эфиопы, осовременили ваше дикое наречие и

создали вам литературный язык, принесли вам культуру и цивилизацию. Если вы такие умные и современные были, чего ж вы себе за несколько веков нормальный язык сами не создали? А вот наш эфиоп вам все сразу сделал ...



Кстати, про Пушкина ...Я не знаю, кто кем считает Пушкина, но вот эфиопы его считают "великимпоэтом", создателем современного литературного русского языка ... Памятники ему кругом поставили.И прямо говорят русским, это мы, эфиопы, осовременили ваше дикое наречие исоздали вам литературный язык, принесли вам культуру и цивилизацию. Если вы такие умные и современные были, чего ж вы себе за несколько веков нормальный язык сами не создали? А вот наш эфиоп вам все сразу сделал ...

Так російська мова, є таким собі есперанто, тобто спрощена руська мова до рівня лінгва франко, щоб привчити мокшан до цивілізації.



Самі мокшани писемності не мали, жили чи то в берлогах чи то ямах. Так російська мова, є таким собі есперанто, тобто спрощена руська мова до рівня лінгва франко, щоб привчити мокшан до цивілізації.Самі мокшани писемності не мали, жили чи то в берлогах чи то ямах. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18802 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1054 раз. Подякували: 1256 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 12:41 Libo написав: flyman написав: Tegularius написав: Чайковского Чайковского

Походив з українського роду Чайок. Прадід композитора, Федір Опанасович Чайка (1695—1767), походив з-під Кременчука, у ранзі козацького сотника брав участь у битві під Полтавою й помер від ран. Його син, Петро, народжений на Полтавщині (дід композитора), навчаючись у Києво-Могилянській академії, прийняв прізвище Чайковський. Пройшовши російсько-турецьку війну та відслуживши полковим лікарем, став городничим Слободського та Глазова у В'ятській губернії, а 1785 року був приписаний до дворян Казанської губернії. До роду Чайковських належав і поет Євген Гребінка, автор романсу «Очі чорнії». Походив з українського роду Чайок. Прадід композитора, Федір Опанасович Чайка (1695—1767), походив з-під Кременчука, у ранзі козацького сотника брав участь у битві під Полтавою й помер від ран. Його син, Петро, народжений на Полтавщині (дід композитора), навчаючись у Києво-Могилянській академії, прийняв прізвище Чайковський. Пройшовши російсько-турецьку війну та відслуживши полковим лікарем, став городничим Слободського та Глазова у В'ятській губернії, а 1785 року був приписаний до дворян Казанської губернії. До роду Чайковських належав і поет Євген Гребінка, автор романсу «Очі чорнії».



Отож, это между нами девочками...

По линии деда Чайковский украинец, из козаков, мой земляк, с Полтавщины.

А по материнской линии он француз.

Ни капли русского.

Но русские нагло называют его "великим русским композитором".

Классический пример, как наглая и бездарная русская нация присвает себе славу других народов.

Отож, это между нами девочками...По линии деда Чайковский украинец, из козаков, мой земляк, с Полтавщины.А по материнской линии он француз.Ни капли русского.Но русские нагло называют его "великим русским композитором".Классический пример, как наглая и бездарная русская нация присвает себе славу других народов.

Да московиты умеют только красть и присваивать чужое, даже нынешнее название государства украдено у нас. Все вяличие держится на подделках и мифах, государство - фейк, история - фейк.

Да московиты умеют только красть и присваивать чужое, даже нынешнее название государства украдено у нас. Все вяличие держится на подделках и мифах, государство - фейк, история - фейк. Schmit

Повідомлень: 1129 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 13:00 Libo написав: Ты просто малообразованный, примитивный и ограниченный шовинист и хам.

Я приведу только один пример.

В Америке музыкальным гимном Рождества и Нового года является Щедрик Миколи Леонтовича. Эта музыка тут звучит весь декабрь сотни раз в день, везде, в каждом доме, по всем радиостанциям и телеканалам, во всех общественных местах. И американцы хорошо знают по этой мелодии украинского композитора Леонтовича и Украину.

Ты просто малообразованный, примитивный и ограниченный шовинист и хам.Я приведу только один пример.В Америке музыкальным гимном Рождества и Нового года является Щедрик Миколи Леонтовича. Эта музыка тут звучит весь декабрь сотни раз в день, везде, в каждом доме, по всем радиостанциям и телеканалам, во всех общественных местах. И американцы хорошо знают по этой мелодии украинского композитора Леонтовича и Украину.



Пример ты выбрал не только один, а просто один. Второго, третьего... нет! Но суть не в этом. Суть в том, что своих настоящих созидателей, как Леонтовича, мы чтим лишь в целях фаллометрии. Ниже привожу фото домов, где жили и творили украинец Леонтович и поляк Шопен. Даже подписывать не нужно, где чей!







Пример ты выбрал не только один, а просто один. Второго, третьего... нет! Но суть не в этом. Суть в том, что своих настоящих созидателей, как Леонтовича, мы чтим лишь в целях фаллометрии. Ниже привожу фото домов, где жили и творили украинец Леонтович и поляк Шопен. Даже подписывать не нужно, где чей! zРадио

Повідомлень: 5406 З нами з: 02.05.18 Подякував: 972 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 14:31 asti написав: zzzzzz написав: Искатель

5. Надо глянуть, какой будет отток по вкладам за апрель. Вполне возможно, что деньги, полученные от Нацбанка, будут пущены по прямому назначению: на затыкание дыр. Да, вы правильно заметили, часть денег банков уйдет на компенсацию оттоков по вкладам, население как ни крути частично проедает накопленные запасы.



К чему я все это пишу. Пока НБУ не начнет в открытую покупать ОВГЗ, особого давления на курс не будет. Может даже транш дадут, но то такэ, в конце мая погашение на 1 млрд.долларов, и в июне почти 0.7 млрд.долларов. Да, вы правильно заметили, часть денег банков уйдет на компенсацию оттоков по вкладам, население как ни крути частично проедает накопленные запасы. Вклады из банков не утекают, во всяком случае вклады физиков. НБУ ведь рапортовал уже, что в конце марта начался приток в систему. Так что в апреле скорее всего увидим приличный плюс по депо. Вон моя мама, например, у неё сегодня закончился полугодовой в А-банке, около 60 тыс, решила пополнить июльский в нем же так как хорошая ставка. А по-поводу НБУ, хуже будет если начнут покупать ОВГЗ негласно и не отражать это в отчётности. Я такой вариант не исключаю//) Вклады из банков не утекают, во всяком случае вклады физиков. НБУ ведь рапортовал уже, что в конце марта начался приток в систему. Так что в апреле скорее всего увидим приличный плюс по депо. Вон моя мама, например, у неё сегодня закончился полугодовой в А-банке, около 60 тыс, решила пополнить июльский в нем же так как хорошая ставка. А по-поводу НБУ, хуже будет если начнут покупать ОВГЗ негласно и не отражать это в отчётности. Я такой вариант не исключаю//)



НБУ меньше 27 не даст. Можем словить Июнь-Июль, 28-28.8 согласно статистики за последние 2 года. Сейчас экспортеры сливают валюту. Кто будет сливать летом? Проще купить сейчас 27.2 и потом продать по 28.8. А если нет, то вложить в акции, которые, упали в 10 раз и, которые, будут расти

Сейчас период времени похож, который, был в 2014, курс 12.5, а потом стал 40 НБУ меньше 27 не даст. Можем словить Июнь-Июль, 28-28.8 согласно статистики за последние 2 года. Сейчас экспортеры сливают валюту. Кто будет сливать летом? Проще купить сейчас 27.2 и потом продать по 28.8. А если нет, то вложить в акции, которые, упали в 10 раз и, которые, будут растиСейчас период времени похож, который, был в 2014, курс 12.5, а потом стал 40

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Повідомлень: 2627 З нами з: 22.12.16 Подякував: 181 раз. Подякували: 137 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 15:05 Все псевдо-патриоты рассказывают о никчемности русского языка. А 4 Нобелевских лауреата в литературе за какой язык премию получили?

Ну ладно, российская, а потом советская власть гнобила мову, но 30 лет ей дан уже полный простор, квоты и государственное финансирование.

Можете, патриоты - порохоботы, назвать что-нибудь стоящее в кинематографе и литературе созданное за эти годы? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3292 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5941594259435944 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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