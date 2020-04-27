Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кстати, про Пушкина ... Я не знаю, кто кем считает Пушкина, но вот эфиопы его считают "великим эфиопским поэтом", создателем современного литературного русского языка ... Памятники ему кругом поставили. И прямо говорят русским, это мы, эфиопы, осовременили ваше дикое наречие и создали вам литературный язык, принесли вам культуру и цивилизацию. Если вы такие умные и современные были, чего ж вы себе за несколько веков нормальный язык сами не создали? А вот наш эфиоп вам все сразу сделал ...
Так російська мова, є таким собі есперанто, тобто спрощена руська мова до рівня лінгва франко, щоб привчити мокшан до цивілізації.
Самі мокшани писемності не мали, жили чи то в берлогах чи то ямах.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Походив з українського роду Чайок. Прадід композитора, Федір Опанасович Чайка (1695—1767), походив з-під Кременчука, у ранзі козацького сотника брав участь у битві під Полтавою й помер від ран. Його син, Петро, народжений на Полтавщині (дід композитора), навчаючись у Києво-Могилянській академії, прийняв прізвище Чайковський. Пройшовши російсько-турецьку війну та відслуживши полковим лікарем, став городничим Слободського та Глазова у В'ятській губернії, а 1785 року був приписаний до дворян Казанської губернії. До роду Чайковських належав і поет Євген Гребінка, автор романсу «Очі чорнії».
Отож, это между нами девочками... По линии деда Чайковский украинец, из козаков, мой земляк, с Полтавщины. А по материнской линии он француз. Ни капли русского. Но русские нагло называют его "великим русским композитором". Классический пример, как наглая и бездарная русская нация присвает себе славу других народов.
Да московиты умеют только красть и присваивать чужое, даже нынешнее название государства украдено у нас. Все вяличие держится на подделках и мифах, государство - фейк, история - фейк.
Libo написав:Ты просто малообразованный, примитивный и ограниченный шовинист и хам. Я приведу только один пример. В Америке музыкальным гимном Рождества и Нового года является Щедрик Миколи Леонтовича. Эта музыка тут звучит весь декабрь сотни раз в день, везде, в каждом доме, по всем радиостанциям и телеканалам, во всех общественных местах. И американцы хорошо знают по этой мелодии украинского композитора Леонтовича и Украину.
Пример ты выбрал не только один, а просто один. Второго, третьего... нет! Но суть не в этом. Суть в том, что своих настоящих созидателей, как Леонтовича, мы чтим лишь в целях фаллометрии. Ниже привожу фото домов, где жили и творили украинец Леонтович и поляк Шопен. Даже подписывать не нужно, где чей!
5. Надо глянуть, какой будет отток по вкладам за апрель. Вполне возможно, что деньги, полученные от Нацбанка, будут пущены по прямому назначению: на затыкание дыр.
Да, вы правильно заметили, часть денег банков уйдет на компенсацию оттоков по вкладам, население как ни крути частично проедает накопленные запасы.
К чему я все это пишу. Пока НБУ не начнет в открытую покупать ОВГЗ, особого давления на курс не будет. Может даже транш дадут, но то такэ, в конце мая погашение на 1 млрд.долларов, и в июне почти 0.7 млрд.долларов.
Вклады из банков не утекают, во всяком случае вклады физиков. НБУ ведь рапортовал уже, что в конце марта начался приток в систему. Так что в апреле скорее всего увидим приличный плюс по депо. Вон моя мама, например, у неё сегодня закончился полугодовой в А-банке, около 60 тыс, решила пополнить июльский в нем же так как хорошая ставка. А по-поводу НБУ, хуже будет если начнут покупать ОВГЗ негласно и не отражать это в отчётности. Я такой вариант не исключаю//)
НБУ меньше 27 не даст. Можем словить Июнь-Июль, 28-28.8 согласно статистики за последние 2 года. Сейчас экспортеры сливают валюту. Кто будет сливать летом? Проще купить сейчас 27.2 и потом продать по 28.8. А если нет, то вложить в акции, которые, упали в 10 раз и, которые, будут расти Сейчас период времени похож, который, был в 2014, курс 12.5, а потом стал 40
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Все псевдо-патриоты рассказывают о никчемности русского языка. А 4 Нобелевских лауреата в литературе за какой язык премию получили? Ну ладно, российская, а потом советская власть гнобила мову, но 30 лет ей дан уже полный простор, квоты и государственное финансирование. Можете, патриоты - порохоботы, назвать что-нибудь стоящее в кинематографе и литературе созданное за эти годы?
shapo написав:Все псевдо-патриоты рассказывают о никчемности русского языка. А 4 Нобелевских лауреата в литературе за какой язык премию получили? Ну ладно, российская, а потом советская власть гнобила мову, но 30 лет ей дан уже полный простор, квоты и государственное финансирование. Можете, патриоты - порохоботы, назвать что-нибудь стоящее в кинематографе и литературе созданное за эти годы?
Если брать именно язык, то 6 - Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын, Бродский, Алексиевич.
Понятно, что Солженицын и Алексиевич - это премия в области политики, а не литературы )) Официально премии за политику нет, но очень часто "нобелевка" по литературе и за мир дается политикам и общественным деятелям (опозиционным Кремлю)
shapo написав:Все псевдо-патриоты рассказывают о никчемности русского языка. А 4 Нобелевских лауреата в литературе за какой язык премию получили? Ну ладно, российская, а потом советская власть гнобила мову, но 30 лет ей дан уже полный простор, квоты и государственное финансирование. Можете, патриоты - порохоботы, назвать что-нибудь стоящее в кинематографе и литературе созданное за эти годы?
Если брать именно язык, то 6 - Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын, Бродский, Алексиевич.
Понятно, что Солженицын и Алексиевич - это премия в области политики, а не литературы )) Официально премии за политику нет, но очень часто "нобелевка" по литературе и за мир дается политикам (опозиционным Кремлю)
Алексеевич это все-таки современная белорусская хоть язык русский Шолохов это политика, за крупный судостроительный заказ СССР у Швеции